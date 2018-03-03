新春风衣买哪款？跟着唐嫣杨幂剁手肯定不会错

导语：风衣就像时髦界的布谷鸟，它出场了，春天还会远吗？作为春季第一个即将接棒冬装的杠把子单品，今年风衣的热度继续有增无减。版型利索，长度过膝，通常一个纯色就可以收获一大批忠实买家。而这些日子各种拼接、格纹横空出世，不得不说今年春天流行的这批风衣，可不只是有点看头。（内容来源：ELLE中文网）

一图以蔽之，今年拼接风衣和格纹风衣一个靠设计感一个靠贵族气赢得了广大街拍人士的心。当然，拼接可远不是随心所欲打个补丁，格纹也绝不是换汤不换药的学院风，这里面还大有讲究！

拼接风衣

拼材质---“看我一件衣服穿出了两种质感”

要说虽然麂皮或是棉质的风衣经久不衰，看多了也着实缺乏辨识度。于是例如唐嫣这身Loewe拼接风衣就成了香饽饽。两种材质颜色呼应，主次分明，搭配上开衩小黑裤，随时随地都有拍大片的风格。

虽说军绿色风衣的中性美天然去雕饰，但在一身深蓝的情况下，袖口和里衬的牛仔拼接就能像魔法棒一样点亮整套look的时尚感，蹬一双银灰色袜靴，英气开挂。

拼款式---“一件衣服两台戏”

像奚梦瑶这件Loewe驼色拼接流苏镶边风衣则是进阶玩法，荷叶边和流苏，夹克和披肩，内搭的白T和紧身牛仔腾出所有空间让两种款式对撞，一上一下，别有趣味。

又比如这种出生就带了高调属性的“对半开”拼接。风衣西装长短对比，格纹纯色横向互补，突破左右一致的镜象感，穿出去逛街绝对地拉风。

还有这种马甲风衣拼接和袖套风衣拼接，把菱形格和焦糖色又玩出了新高度。相比起上一种样式要接地气许多，而且因为占地小，上镜格外地带感。

拼色风衣

拼盘拼

所谓拼盘拼，就是直接把调色盘搬到风衣上。像大幂幂之前演绎Versace街拍写真大片时这一件，祖母绿和紫鸢花色错落拼接，一双恨天高都挡不住爆棚的街头感。

找不到哪种牛仔蓝适合自己？这件风衣直接把牛仔色谱给你拼在身上了。感觉有这样一件衣服，貌似内搭不用再花什么心思。

小色块的拼色同样是理想方案，出其不意来个缎带感，或是领口染个色，哪怕风衣底色素雅都能一举打破沉闷。

仙女拼

仙女拼色风衣的色块之间没有刻板的逻辑，自由而又奔放。或带有童年信手涂鸦的乐趣，或带有画展上抽象的几何主义，远看过去就像个艺术品。这类风衣同样不需要你在内搭上费脑细胞，流浪般的文艺气质完全与生俱来。

格纹风衣

经典格纹

经典的格纹风衣集老牌和大牌于一身，虽说图案已不新颖，但推陈出新的步伐没有停过。有些设计趋向于飘逸，有些版型趋向于服帖，格纹超强的可塑性恰恰证明了它的经典。景甜搭配了白色印花帽衫和Gucci咖啡色Logo印花手袋，一头茶色短发俏皮又摩登。