第90届奥斯卡红毯盘点 搞怪大表姐pk甜茶cp谁赢了

导语：备受瞩目的第90届奥斯卡颁奖典礼落下帷幕，《水形物语》拿下最佳影片，最佳导演等多项大奖成为这届奥斯卡最大赢家。加里-奥德曼凭借在《至暗时刻》里的逆天演技首次捧得小金人获最佳男主。而在《三块广告牌》中饰演强悍母亲的弗兰西斯-麦克多蒙德pk掉梅姨封后。（编辑：@philtre，Levin）

最佳影片：水形物语

加里-奥德曼和弗兰西斯-麦克多蒙德

现场，身穿Valentino礼服的弗兰西斯-麦克多蒙德也是激动异常，不改在戏中虎虎生风的做派，兄弟姐妹们给我燥起来！

极具个人风格的新影后

而《水形物语》的导演吉尔莫-德尔-托罗上台领奖时更是仔细确认信封无误，避免去年颁错奖的尴尬一刻！

赶紧让我先看看

是咱们得奖没错

有欢喜自然就有遗憾，曾3次问鼎奥斯卡影帝的丹尼尔-戴-刘易斯没能凭借息影作品《魅影裁缝》再度称帝，梅姨和《水形物语》女主角莎莉-霍金斯这次也无缘影后，备受关注的甜茶也开启了自己的第一次奥斯卡陪跑。但是！无论拿没拿奖，能在红毯上大放异彩也算没白来，下面我们就带大家一起看看这届奥斯卡谁又是红毯上的大赢家！

詹妮弗-劳伦斯身穿Dior 2018早秋系列亮相红毯，瘦了的大表姐身穿修身的金色亮片礼服加上她的红唇卷发，性感魅惑！

Jennifer Lawrence穿Dior亮相红毯

但美美的拍照可不是詹妮弗-劳伦斯的一贯作风，下一秒就摆起搞怪pose，真的是美不过3秒！

Jennifer Lawrence大摆pose

詹妮弗-劳伦斯的妆发也挺特别，一头朋克风蓬松卷，活力又性感。烟熏的几何形眼影打造出前卫叛逆感，眼尾的大幅上扬高冷有气场，尽显动感和个性。砖红色唇妆低调有质感。

詹妮弗-劳伦斯

盖尔-加朵身穿Givenchy 2018春夏高定礼服亮相，一身银色吊带裙的神奇女侠简直美的大杀四方。

盖尔-加朵

女神的妆容也很出挑，一袭明亮通透的裸妆配大红唇出镜，也是不能再美。可以看出盖尔-加朵并没有浓妆艳抹，而是在底妆稍作修容，但依然保持了肌肤的通透，就连笑起来的鱼尾纹都那么自然。哑光大红唇为妆容点睛之笔，尽显女神的优雅与大气。

盖尔-加朵

白的能当反光板的石头姐也亮相这届奥斯卡红毯，一身louis vuitton西服配裤装帅气亮相，在一水儿的晚礼服中显得与众不同。

艾玛-斯通

去年的奥斯卡颁奖礼上，影后艾玛-斯通的棕红色气质美唇惊艳众人，网友们纷纷扒起石头姐的唇膏色号。今年石头姐的妆容依然惊艳，唇妆换成了如今大火的枫叶色，暗红色的唇膏很提气质。腮红是妆容最大的亮点，同为枫叶色的腮红从颧骨两侧蔓延至眼周，与红色眼影相融合，红润中带着娇羞，气色大好，女人味十足！

艾玛-斯通

无缘影后的梅姨这次特意选了一件Dior红色长裙亮相，风采依旧气场爆棚，咱明年再战。

梅丽尔·斯特里普

梅姨一头灰白色盘发尽显老戏骨的风范和气质。裸色红唇低调淡雅，却能突显好气色。

梅丽尔-斯特里普

现场穿的最仙儿的一定是艾米莉-布朗特，一身Schiaparelli 2018春夏高定长裙，显白的水蓝色配上轻纱和刺绣，好似落入凡间的花仙子。

艾米莉-布朗特

艾米莉-布朗特华丽的盘发简直太美了，从前面看发丝蓬松有层次，碎发自然点缀在两侧，非常高贵清雅。

艾米莉-布朗特

小小年纪就3次提名奥斯卡的西尔莎-罗南身穿Calvin Klein By Appointment定制系列礼服亮相红毯，嫩粉色的抹胸长裙衬得罗南如乖巧少女。

西尔莎-罗南

不仅穿着粉嫩，罗南的妆容也甜美迷人，整齐的发尾俏皮灵动，眼周橘粉色的眼影与唇妆相映衬，粉嫩可爱，少女感十足。

西尔莎-罗南

老牌女神妮可-基德曼身穿Armani Prive高定系列蓝色收腰礼服亮相红毯，贵气优雅。

妮可-基德曼

着一抹亮色红唇的妮可还是那么有魅力，女神白里透红的肤色配上高饱和的红唇格外明艳，妩媚动人。金色中分长发随性而不随意，尽显女神气场。

妮可-基德曼

同样提名这季奥斯卡最佳女主角的玛格特-罗比身穿Chanel白色礼服亮相红毯。

玛格特-罗比

长裙仙气十足，淡雅的妆容同样清新可人。裸唇显气质，微卷的短发柔美不死板，风情无限。

玛格特-罗比

在《水形物语》里和人鱼相恋的莎莉-霍金森虽然错失影后，但一身银色Armani Prive高定长裙，也是不输红毯。

莎莉-霍金斯

73岁的奥斯卡影后海伦-米伦身穿Reem Acre礼服亮相红毯，沉稳的灰蓝色显得气质非凡。

海伦-米伦

在《马戏之王》中出色表演的赞达亚选择了一件棕色的Giambattista Valli 2018春夏高定长裙，96年出生的赞达亚有着超乎同龄人的成熟气质。

赞达亚

而在《逃出绝命镇》中让人大跌眼镜的艾丽森-威廉姆斯身穿Armani Prive 2013秋冬高定亮相红毯，气质出众。

艾丽森-威廉姆斯

下面再看看男星部分：

提名最佳男主的甜茶Timothee Chalamet身穿Berluti白色西服套装亮相红毯，现场还和剧中搭档艾米-汉莫“大秀恩爱”。

提莫西-查拉梅

艾米-汉莫

哥俩好

影帝加里-奥德曼携妻子一同亮相，展现老牌男神风采！

加里-奥德曼

凭借《三块广告牌》斩获最佳男配的山姆-洛克威尔同样携女友亮相红毯，一手捧奖杯，一手牵女友的山姆真是羡煞旁人。

山姆-洛克威尔

新一代蜘蛛侠的扮演者汤姆-赫兰德身穿爱马仕西服套装亮相红毯，小小年纪已经展露男神风采。

汤姆-赫兰德

凭借去年奥斯卡大赢家《月光男孩》获得最佳男配角的马赫沙拉-阿里今年身穿Berluti西服亮相红毯。

马赫萨拉-阿里

凭借大热影片《逃出绝命镇》提名今年奥斯卡最佳男主的丹尼尔-卡卢亚身穿土黄色西服亮相红毯。

丹尼尔-卡卢亚

今天红毯最酷的着装要给卡赖伯-兰德里，一身全黑西服配黑色墨镜，好似从黑帮大片穿越归来。

卡赖伯-兰德里

看了这季奥斯卡红毯华服与妆容盘点，谁是你心中的红毯男神和女王呢？！