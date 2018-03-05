热巴退出关晓彤陪跑鹿晗 新一季的《奔跑吧》你还看吗？

导语：转眼间新一季的《奔跑吧》已经开始了录制，除了当时还在飞机上的王祖蓝之外，跑男团已经在奥地利“集结完毕”。本次《奔跑吧》第六季在嘉宾选择上有所调整，在上一季表现抢眼的迪丽热巴本季退出了录制。而第六季第一期就要迎来鹿晗和关晓彤在荧屏上的甜蜜同框，不知道粉丝们是否做好了准备？（编辑：小杰掉肉肉）

跑男开始录制

热巴退出《奔跑吧》

近日，超哥在奥地利发布微博，除了当时还在飞机上的王祖蓝之外，跑男团已经“集结完毕”，准备开始《奔跑吧》第六季第一期的录制。而上一季为baby替班的迪丽热巴这一季退出了节目录制。而公开恋情已久的鹿晗和关晓彤终于要开启在荧屏上大秀恩爱的节奏，不知道粉丝们准备好迎接这“甜蜜暴击”了吗？

跑男团启程录制第6季

看看几位跑男团成员启程奥地利时的机场造型，不难看出超哥和大黑牛李晨，还是踏踏实实的“老干部”作风，造型舒适又简约。小猎豹郑恺和angelababy依旧是跑男团中的时尚担当，造型时髦又实穿。而baby的状态也真心是好的不得了，完全就是位率性少女。

小情侣一起录节目

一起录制节目的小情侣关晓彤和鹿晗，造型上都是大牌傍身，气场十足。关晓彤还十分贴心的为男友准备了多盒鸭脖。看来女友关晓彤的陪伴+重口味鸭脖就是治疗鹿晗“飞机恐惧症”的良策啊。

迪丽热巴

女汉子认证

热巴的“转圈圈”神技

而热巴的退出对于粉丝们来说多少还是有些可惜。性格比较慢热的迪丽热巴，从一开始的“不知所措”到之后的迪丽热血，每一步的成长都实数不易。不管这游戏玩得好不好，反正热巴在《奔跑吧》的造型都是美美哒。

迪丽热血

被化这样的妆都还是美的

吃货担当

碎碎念小公主

以运动项目为主的《奔跑吧》，要求嘉宾们的造型都要舒适又简约。迪丽热巴在节目中的造型也以运动风为主。增加些缎带的搭配和拼色的变化，让运动风也能成为百变穿搭。而热巴在节目中还有着“吃货担当”、“毛裤推销员”、“碎碎念小公主”的多重身份，新一季《奔跑吧》中少了这位百变女神，的确是个遗憾。

热巴扎哪吒头

萌萌哒热巴

嘟嘴卖萌

都是简单的T恤造型，都是同样的银色棒球衫，但换个俏皮的发型，增加款呆萌的配饰，就能让你们看到不一样的热巴。更何况人家的确是拥有完美的颜值和身材，这样的迪丽热巴让粉丝们怎能不爱？

公主风造型

热巴穿宫廷范儿礼服

好在节目组还算良心，除了运动风的搭配之外，偶尔还给迪丽热巴创造些机会变回小公主。讲真长腿女神在礼服维度就是能有更多选择！仙气的薄纱礼服，华丽的宫廷风，热巴都能完美驾驭。这也是《奔跑吧》在造型上的经典瞬间。

滚过泥潭的热巴

新剧中男神们都宠溺热巴

话说这《奔跑吧》折腾起嘉宾，还真是不手软。妹妹的热巴在节目里也滚了不少泥潭，被弹射座椅抛入泳池时，都忍不住要喊“妈妈”。看到在泥潭中拼尽全力的热巴，粉丝们是不是有点心疼？不过放心吧，人家在新剧《烈火如歌》中可是被各种男神宠上天。

关晓彤录《奔跑吧》

其实录制《奔跑吧》第六季第一期并不是关晓彤首次参演《奔跑吧》早在去年，晓彤妹纸已经参与过录制，并且还在节目中冒着“扮丑”的风险，演绎了一把乡村企业家。

热巴舞蹈秀

还跳了段羽毛扇子舞

在节目中跟迪丽热巴“斗舞”的关晓彤，这羽毛扇子做翅膀的“舞步”灵感来源是维密大秀吗？想必私底下关晓彤没少看维密大秀的表演，要不用起这羽毛扇子做翅膀的技能怎么能这么6？！不过还是要提醒一句，与其看维密超模走秀，不如多看看超模们的街拍，学学好衣品更重要。

花絮里已经是满满的爱啦

而早在去年关晓彤录制《奔跑吧》时，两人就已经甜蜜的同吃一份零食了。当时还在因为“陆地夫妇”而吐槽热巴的网友们，你们都欠了她一个道歉。

朋友圈肯定秀了不少

任何秀恩爱的节日都不能错过

时不时就朋友聚会下

不过必须要承认的是新一季的跑男中鹿晗和关晓彤这对情侣同框，的确是一大看点。这两位私底下已经秀恩爱不断了，这次终于有机会把恩爱秀到荧屏上。只是这到底是不是观众们想看的，还要看节目播出后的效果。

两人的情侣款卫衣

鹿晗和关晓彤情侣款羽绒服

关晓彤和鹿晗的情侣表

话说除了同录节目，一起聚会，深夜K歌等等这些秀恩爱的瞬间之外，鹿晗和关晓彤的“恩爱”几乎是随时随地都要上演。不同框也丝毫不耽误两人秀恩爱，毕竟情侣款单品多的让你数都数不过来。看来小鹿真心是个宠女友狂人，光是几十万的情侣表就送了不少块。

还有无数的“甜蜜暴击”在等你们

而那些担心在节目中“狗粮”吃不饱的网友们，这担心也确实多余，毕竟两人还一部壁咚、牵手、接吻、举高高不断的新片没播呢，再等等！