混搭穿出新鲜感 刘雯娜扎只爱大衣+棒球帽

导语：再经典的衣服偶尔也要穿出新鲜感才能安抚自己一颗时髦的心。就比如各种好穿的大衣经过了寒冬的洗礼，又玩出了新花样，搭配棒球帽轻松体验美式复古风，轻松逆转稳重大衣的形象，让你穿出时髦和潇洒！（内容来源：ELLE中文网）

黑色大衣是冬日着装最保守的选择，不过搭配一顶棒球帽或许能带来一丝新意！

刘雯就身体力行做起了示范，一身颇具质感的黑色风衣外套下搭牛仔裤，头戴粉色绸缎棒球帽，你还会觉得造型过于暗沉吗？俨然一枚甜美Girl！

戚薇这身行头则恰恰相反，Christopher Bu黑色收腰棉衣连衣裙搭配Pedro黑色麂皮粗跟踝靴，全身上下包括配饰无一例外选用了黑色，戚薇耍起酷来真的是男友力MAX！

同样选择黑帽搭黑衣的古力娜扎则头戴Heron Preston黑色棒球帽，身穿Chris by Christopher Bu橙色飘带翻领收腰羽绒服，下搭紧身牛仔裤和Puma X Michael Lau拼色小白鞋，明亮的橘色飘带不仅打破了色彩的枯燥更带来飘逸感。

叶一茜戴黑色棒球帽，Gucci字样非常醒目，身穿黑色羽绒服内搭灰色V领毛衣裙，下身穿黑色打底袜脚踩Balenciaga袜子鞋，黑白分明的搭配干练有气场。

韩艺瑟头戴黑色棒球帽，身上这件棕色翻领皮毛一体大衣外套带来十足质感，搭配黑色九分牛仔裤和黑色防水台高跟靴，手拎白色Bvlgari蛇头包，整个以保暖至上的搭配中也不乏时尚的影子。

其实大家在日常穿搭中，搭配黑色大衣多半心照不宣选择黑色棒球帽，跟她们学准没错！

黑色的帽子非常百搭，搭配深蓝或藏蓝色大衣也完全不在话下！

杨紫身穿蓝色Oversize棉服，下搭同色运动裤和黑色运动鞋，头戴五角星反战涂鸦棒球帽，安静乖巧，一副低调的运动style模样。

李宇春与同为超女的叶一茜撞了帽，尽管Gucci醒目的LOGO令人过目不忘，可这身Lutz Huelle拼色外套却独特而个性，强烈的色彩碰撞带来十足霸气。

相对于之前的时尚靓丽造型，宋茜这身LOOK则平庸许多，Vetements棒球帽和墨镜搭配藏蓝色毛呢大衣，下搭卷边直筒裤和Vetements x Reebok小脏鞋，这样轻松惬意的穿搭其实最舒服。

张天爱头戴黑色棒球帽，身穿Loewe藏蓝色毛呢大衣内搭黑色连帽卫衣，下身穿紧身破洞裤，脚踩高跟踝靴，对这种走路都带风的酷帅造型张天爱信手拈来。

卡其色大衣或许已经普遍到人手一件了，可你有没有想过为它搭配一定棒球帽呢？

唐嫣头戴深灰色牛仔棒球帽，身穿Loewe驼色麂皮拼色双排扣大衣，内搭选择了黑白条纹针织衫和黑色开衩九分裤，脚踩Bally白色休闲鞋，充满质感的大衣遇上知性的卡其色，真的很显气质！

戚薇也深谙此道，头戴黑色棒球帽身穿卡其色斗篷翻领西装毛呢大衣，下搭墨绿色格纹呢面阔腿裤，脚踩搭扣机车靴，极具魅力。

董洁这身LOOK也是酷感十足，头戴涂鸦牛仔布棒球帽，身穿卡其色风衣，下搭条纹阔腿裤和小白鞋，简洁的穿搭同样能带来强大气场。

虽然友好的卡其色对颜色的包容度很高，但潮人们更喜欢搭配黑色棒球帽，的确很好看不是吗？