2月着装红黑榜 李宇春压倒性票数登顶邓紫棋惨遭吐槽

导语：各位网友久等啦，2月的明星着装红黑榜终于出炉。又是时装周又是春节假期的二月，时尚圈不少大咖们都开启了度假模式，依旧活跃在各种公开场合的明星们，都是时尚圈的准劳模。本月参与票选的明星造型，除了挑大梁的李宇春、笔笔、江疏影等之外，大多数以小花旦、小鲜肉的全新造型为主，养眼指数飙升。（编辑：小杰掉肉肉）

红榜明星着装

李宇春

作为时尚圈标杆式的超级Icon，李宇春本月以一套舒适又实穿的大衣造型轻松登顶。并且以压倒性的票数，再度诠释了巨星的魅力。春春选择廓形大衣、高领毛衣都是初春季节十分实穿的单品，兼具时髦和保暖性。

李宇春

周笔畅

近期在舞台上尝试了不少全新风格造型的周笔畅，私底下还是那个酷帅的街头少女。这一身牛仔外套叠穿长版格子衫的造型，可以称得上是混搭街头风里的典范，潮味十足。

周笔畅

周笔畅造型解析

黄景瑜

在电影《红海行动》中成功转型为强势硬汉的黄景瑜，私服造型也是简约又硬朗。迷彩的冲锋衣外套搭配白色连帽衫，即能凸显他的型男特质，又能无限减龄。白色连帽衫就是有这样神奇的功效。

黄景瑜

黄景瑜大牌单品

江疏影

女神江疏影这一身all black的造型通过不用面料的黑色单品的搭配，穿出了富有变化的层次感。同色单品的穿搭一向都是最考验明星搭配功力的，好在江疏影以超强驾驭力完美过关。

江疏影

江疏影造型解析

吴磊

在红榜中紧跟着江疏影后面的就是小鲜肉吴磊，同样也是一身同色系搭配。同色系造型让吴磊轻松秀出一双完美大长腿。而他选择的小白鞋也是件百搭的利器。

吴磊

欧阳娜娜

作为新晋小花的欧阳娜娜，这一身造型可谓是“酷甜”的教科书式示范。毛茸茸的皮毛外套，让欧阳娜娜的甜美度升级。而她搭配的包袋依旧酷帅利落的马丁靴，则成为一身造型的酷劲担当。

欧阳娜娜

欧阳娜娜造型解析

迪丽热巴

看到热巴的这款机场造型，编辑佩服的不是热巴，而是摄影师。这样全副武装，都能认出热巴，真心厉害。作为时下当红的小花旦，热巴的这一身造型潮味满满。爆红的渔夫帽，廓形夹克都是新春凹造型必备利器。

迪丽热巴

古力娜扎

最近一直偏爱酷帅街头风的娜扎，很难得的穿起了如此艳丽的造型。娜扎用一身运动风内搭，混搭糖果色大衣，活力十足。看来运动裤+大衣才是春季最走俏的混搭组合。

古力娜扎

古力娜扎大牌包袋

周冬雨

冬雨妹纸啊，你可长点心吧。对着镜头高举起自己身份证的明星，想必只有周冬雨一个人。不过小姑娘这一身浅灰色帽衫搭配白色工装外套的造型，清新抢镜。跟周冬雨鬼马清纯的气质，完美契合。

周冬雨

周冬雨大牌单品

张天爱

长腿女神张天爱，私服品牌一向不差。这一身运动风的羽绒服造型其实并不好穿，对身材的要求极为苛刻，不仅要瘦还要够高。唯一让编辑有点看不懂的是小爱选的这双鞋，白色尖头鞋搭配运动裤，在视觉上还是有点不协调。

张天爱

张天爱的大牌单品

黑榜明星着装

邓紫棋

说实话，邓紫棋这一身造型倒也不至于丑到让网友们这么疯狂吐槽的程度，算是一身勉强可以过关的私服搭配。至少比之前那些皮裤造型，美了很多吧？！看来网友们还是对铁肺小天后有着更高的要求啊。

邓紫棋

陈妍希

讲真，陈妍希的衣品的确是游离在时尚圈女神范畴之外的。明明拥有邻家女孩的完美颜值，可是造型风格却总是飘忽不定。希望女神赶紧找准自己定位，穿出个人风格。

陈妍希

陈妍希造型解析

靳东

看到“老干部”靳东都进入到黑榜中，编辑只有两个词来形象参与本次票选的网友，那就是“苛刻”！靳东的这一身搭配，从头到脚都十分适合商务型男。想要在职场凹造型的男性网友们只要你身高过关，可以大胆效仿。

靳东

袁泉

看到袁泉也票数惨淡，编辑都忍不住心疼女神五秒钟。讲真，真身搭配没毛病！宽松毛衣、廓型大衣，从配色到单品选择，都带着袁泉式的高冷，略微有些性冷淡的色彩。能穿好这样一身造型的，需要的不仅是颜值，还有气质！

袁泉

杜江

2月明星着装黑榜中唯一不冤枉的就是杜江！明明颜值爆表、身材也不差，偏偏选了这样一身随意到邋遢的造型现身。你是有颜任性吗？！杜江你这么穿，连嗯哼都要嫌弃你。

杜江

2月明星着装红黑榜总览：