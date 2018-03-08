石原里美居然失手了 她可能对裙裤叠穿有误解

导语：一部部叫好又叫做的热剧之后，石原的人美+会穿已经妥妥做实。但最近，在石原备受好评的新剧《unnatural》里，石原小姐姐在穿衣上竟然“失了手”！？（内容来源：ELLE中文网）

石原里美在《unnatural》中扮演的法医三澄美琴。在第一集里，即使披着白大褂工作服，一身粉色连衣裙优雅甜美依旧~

但是镜头切换到全身，我们发现石原小姐姐竟然在裙子里面穿了一条黑色西裤。虽然在裙子里面穿裤子固然是时髦套路，但这种从颜色到款式到质感的多重违和感，真的有点不好看.......

剧情往前推，我们发现了三澄一声会这样穿的原因：原来是因为时间紧迫来不及换衣服，又为了方便坐摩托车，于是就直接将工作裤套在了裙子里。如此随性的细节和石原里美相去甚远，但是却将剧中的法医三澄美琴的个性刻画得淋漓尽致。

像这种细节都为人物形象和剧情发展做烘托和铺垫，在日剧《unnatural》中比比皆是。这也就难怪《unnatural》备受好评，还在豆瓣获得9.1的高分评价。除去精彩的剧情和紧凑的节奏之外，石原小姐姐也是当仁不让的亮点之一。

从《失恋巧克力职人》、《朝5晚9~帅气和尚爱上我~》到《校阅女孩河野悦子》，石原从来都是剧中的颜值担当，妥帖合时宜的好衣品有目共睹。而在《unnatural》中，石原竟然变成了“穿什么都无所谓”的女法医。

也就是“穿什么都无所谓”，在剧中，石原穿的最多的就是工作服——带有UDI LOGO的白大褂~

或者是印有UDI LOGO的黑色西装配一切

但是也不知道是不是认真工作的人最美丽的缘故，普通的工作制服穿在了石原身上，竟然都变得意外的好看，网友们纷纷留言求购同款外套~

这身蓝色工装连体服最为突出，加上石原系在腰间的工作腰包，妥妥的帅上天！

颜值在线的三澄医生不穿制服的时候美的很明显，穿的戴的一不小心就为你种下一片草。

最为让人种草的要算剧中三澄医生日常佩戴的Tiffany T系列笑脸项链，不管是衬衫还是针织衫还是T恤，百搭也精致。

其次就是这只白棕拼接的CELINE CABAS单肩包，oversize随性又时髦。

除了单品之外，在剧中离职冷静的三澄医生的装扮就很值得日常上班的小仙女们做参考。

look 1：灰T+高腰阔腿裤+牛仔风衣

look 2：白衬衫+灰绿色开衫+酒红色单肩包

look 3：驼色针织衫+拼接牛仔裤+驼色大衣+黑色粗跟靴