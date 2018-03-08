牛仔外套到底能不能搭配牛仔裤？李宇春千玺给你答案

导语：转眼间春天的脚步已经很近了，作为最百搭的外套之一，牛仔外套也迎来了自己的“春天”。时尚圈的各路明星们近期已经秀出不少款或经典或新潮的牛仔外套，网友们也都做好了剁手的准备。不过不少网友对牛仔外套的搭配却存在疑问，牛仔外套能搭配牛仔裤吗？（编辑：小杰掉肉肉）

牛仔外套可以跟牛仔裤一起穿吗？

话说如果票选春季最百搭的外套单品到底是哪款？相信有80%的网友会选牛仔外套。自带街头感的酷帅属性，让牛仔外套一直都是时尚圈的宠儿。不过很长一段时间内整身牛仔搭配被视为禁忌。直到现在不少网友都还有这个疑惑，牛仔外套到底能不能搭配牛仔裤？整身都是牛仔的造型会不会很土？既然有疑问，就让时尚圈的爱豆们给出答案吧。

低配实穿款

易烊千玺穿牛仔搭配

其实整身牛仔之所以会被说土，很大程度上是因为，全身都是牛仔单品，会显得刻板缺少变化，容易失去搭配上的层次感。不过即便都是牛仔单品也可以像易烊千玺一样在色彩和设计上有所区分。这一身牛仔外套搭配破洞牛仔裤的造型，难道还不够新潮？

王源穿牛仔连体裤

TFboys组合中另一位小鲜肉王源，干脆选择了一身牛仔连体裤的搭配。整身牛仔的造型关键在于配饰，增加一条字母印花的腰带，不仅轻松勾勒出腰线，还增加街头感。

宋茜穿整身牛仔搭配

其实不管是千玺的牛仔装搭配，还是王源的牛仔连体裤，相信都不是网友担忧的牛仔外套搭配牛仔裤会土气的情况。网友们真正有疑惑的是同色系的牛仔外套和牛仔裤是否能搭配？宋茜这一身就是答案，不仅可以还很时髦。拼色的牛仔裤，在色彩上与外套呼应的同时，又增加了变化。而她叠穿的皮衣和高领衫就担负着把造型的时尚度再升级的重任。

同色系牛仔搭配推荐

Helmut Lang 经典牛仔夹克 售价约3877元

Les Coyotes De Paris 拼接牛仔裤 售价约2278元

Alexander Wang 网纱细节尖头高跟鞋 售价约5312元

超模最爱款

肯豆穿牛仔搭配

真正考验搭配功力的是整身同色牛仔单品的造型，而这种穿法不仅不再顶着土俗的帽子，甚至还是超模们的最爱。如何把同色牛仔套装穿出时髦味道，超模们各有各的高招。比如肯豆，最近想到的新方法就是将上衣的扣子错位系好，让整身牛仔装更有设计感。

KK穿牛仔搭配

KK穿同色系牛仔搭配

而超模KK对整身牛仔的搭配同样爱的很直接。动不动就在街拍中穿出一身牛仔的造型。同色系的修身牛仔衬衫与长裤的搭配，让KK的长腿好身材更加凸显。手拿一款亮色包袋，瞬间就化解同色系单品的单调之感。

“小丑女”玛格特-罗比

近期爆红的女星“小丑女”玛格特-罗比也喜欢这样穿牛仔。用黑色高领衫作为内搭，可以让整身造型的硬朗感再升级。就问你，这一身穿出街，是不是很酷？不过缺少KK那样的亮眼配饰，小丑女的这身造型其实抢镜感略显不走。而这样变化较少的同色单品穿搭，还是比较适合长腿好身材的妹纸们。

瑞塔-奥拉穿整身牛仔

金小妹凯莉-詹娜穿牛仔装

身高不够的妹纸们，在选择同色牛仔搭配时，必须要更加看重单品的变化和用配饰营造设计感。瑞塔在演绎整身牛仔搭配时，就增加了一款腰封单品，来重塑腰线。金小妹凯丽-詹娜则干脆搭配腰带，用配饰告诉你“本姑娘胸以下全是腿”！娇小妹纸们尝试同色牛仔搭配，搭配关键在于突出腰线，否则你就等着被吐槽是霍比特人吧。

同色系牛仔套装搭配

Moschino 仿旧牛仔夹克 售价约6799元

MSGM 牛仔裤 售价约3625元

Nude 裹身扣环腰带 售价约1749元

Givenchy 透明高跟穆勒鞋 售价约7290元

高配抢镜款

李宇春穿复古牛仔搭配

李宇春穿牛仔搭配

如果说前面的两种穿法，都是低调时髦的话，那么李宇春的尝试可以说是抢镜的范本。早前春春在活动中曾尝试一身铆钉牛仔套装的造型，这身搭配每一处设计细节都互相呼应，整套穿丝毫不会有违和感，但还是老问题，同色款真的需要大长腿来驾驭。而近期春春的一身牛仔搭配又让人眼前一亮，巧妙的荷叶边设计拉高腰线，还无限抢镜。

Gigi穿牛仔搭配

段位更高的还是超模Gigi！都说牛仔是硬朗风的单品，整身牛仔穿不好，就会像是水管工的工作装。可Gigi就偏偏能用整身的牛仔搭配穿出妩媚的女人味。窍门就在于短款牛仔外套+内搭的选择。Gigi当天选择的亮色抹胸和短靴在色彩上形成二次呼应，性感又时髦。而短款牛仔外套和抹胸单品的出现，都在强调Gigi的蜂腰好身材。

牛仔套装的抢镜搭配

Off-White 短款拉链牛仔夹克 售价约9389元

Etro 直筒休闲牛仔裤 售价约3766元

Delpozo 短款后置拉链上衣 售价约5111元

Proenza Schouler 裹踝高跟鞋 售价约4700元