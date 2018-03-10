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杨幂把格纹衬衫当外套？麻烦了解一下

杨幂把格纹衬衫当外套？麻烦了解一下
2018年03月10日 00:47 新浪时尚
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　　导语：好久没在街拍场上亮相的杨幂又出来带货啦！一件粉嫩的外套搭配黑色紧身裤，简单带着一丝甜腻却也不显做作。说起来，这种轻松不显刻意的装扮全靠一件衬衫外套搞定啊！ （内容来源：时尚COSMO）

　　杨幂身穿We11 Done粉色格纹衬衫

　　搭配Mother黑色牛仔裤

　　棒球帽和运动鞋均来自Balenciaga

　　他们来带货

　　和杨幂撞衫的选手不少，这件格纹外套来自We11 Done，是权志龙姐姐创立的品牌，因此在亚洲时尚圈格外受明星喜欢。欧阳娜娜和她姐姐演绎过杨幂同款。

　　欧阳娜娜身穿We11 Done粉色格纹衬衫

　　权志龙本人则穿过类似款蓝色格纹外套。欧阳娜娜、佟丽娅也都穿过，紧跟时尚前沿的娜比总是第一时间入手爆款哦。

　　佟丽娅、权志龙、欧阳娜娜身穿We11 Done粉色格纹衬衫

　　这种衬衫外套的第一件爆款并非We11 Done，而是来自Chloé 2017秋冬系列这件墨绿色外套，穿过的明星更是数不胜数了……有种随性的波西米亚风调调。

　　刘雯身着Chloé 2017秋冬系列

　　王智身着Chloé 2017秋冬系列

　　这种外套的流行趋势还将延续，毕竟Gucci 2018秋冬秀场推出了不少格纹衬衫外套新品。

　　Gucci 2018秋冬系列

　　Gucci 2018秋冬系列

　　搭出风格

　　看到那么多明星带货，想必你也发现了，这件单品的风格其实一点也不单一。

　　Rebecca Lowthorpe

　　街头范儿

　　格纹衬衫很容易给人一种随性的感觉，即便是做成保暖系数满分的外套也依然是有点Boyfriend味道的廓形质感，给人中性的味道。

　　李宇春身着KAPPA运动裤搭配Alexander Wang X Adidas运动鞋

　　肩挎Gucci背包

　　戚薇

　　所以用它来打造街头感再合适不过了，搭配运动裤、板鞋就能轻松营造出率性的酷感味道。

　　Rita Ora

　　唐嫣身着Chloé 2017秋冬系列

　　如果想要特色更鲜明一点，一枚腰包、一顶同色系帽子装饰都是非常突出风格且自然的搭配。

　　Kaia Gerber佩戴Alexander Wang链条包、Supreme毛线帽

　　戴安-克鲁格

　　高贵名媛

　　惊不惊喜，意不意外？格纹外套还能营造名媛质感？没错，和前面大家看到的廓型款不同，还有一些设计精致的短款格纹外套也在街拍场上非常受宠。

　　张俪身着Zara外套

　　Reese Witherspoon身着Chanel外套

　　奚梦瑶身着Balmain

　　比如Chanel这款格纹外套就被不少明星演绎过，虽然版型和咱们推荐的格纹衬衫款没有太大差别，但短款以及毛呢质感的设计都让这件单品显得贵气不少。

　　欧阳娜娜身着Chanel 2016秋冬系列

　　保守搭配当然是选择牛仔裤，但如果拥有超模身材，成套演绎就再拉风不过了！

　　Rita Ora身着Prada套装

　　菊地凛子身着Chanel套装

　　潇洒女人味

　　只有你想不到的，没有格纹呢外套办不到的！看似随意的格纹衬衫外套还能打造出潇洒女人味哦。

　　沈梦辰

　　比如杨子姗用“下半身消失”的手段演绎格纹衬衫，让宽大的外套照在自己瘦小的身板儿上，有种别样的性感。

　　杨子姗

　　Hailey Baldwin身着Balenciaga白T恤搭配Carmar牛仔裙

　　Irene Kim身着Chanel套装

　　还可以学蔡依林在腰上绑上一条腰带突出长腿，更显高哦。

　　蔡依林身着Chanel套装

　　格纹衬衫版型还有长款设计，大多会在腰部加入绑带设计，有种浴袍即视感。

　　Hailey Baldwin身着Missoni外套

　　宋茜身着Chanel黑白格大衣搭配Vetements棒球帽

　　那么多格纹外套怎么选

　　如此看来，你以为的格纹外套其实一点都不简单，但在挑选的时候也有小窍门。最直观的感受就是，颜色选对，事半功倍。

　　Stella Lucia

　　红色格纹最保守

　　市面上的格纹应有尽有，挑花了眼？选择红色格纹准不会错。红白交叉在一起的配色是最能提亮肤色的，对于黄皮星人来说是再好不过的选择哦。如果是肤白貌美本人，那么选择红黑格纹则会透着一丝酷感。

　　奚梦瑶

　　马思纯手拿Gucci手袋、脚踩Yeezy运动鞋

　　时尚博主Maria Barteczko身着Dsquared2外套搭配Maiami毛衣、Zara尖头鞋

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