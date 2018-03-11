你的造型凹起来太生硬？唐嫣刘诗诗的耍酷法宝来帮忙

导语：这两年，鸭舌帽俨然成为机场街拍上各路明星必不可少的一件配饰了。一来可以遮挡赶飞机倦容，二来还能凹造型，而最重要的是这可是咱们能入手的最平价的爱豆同款啊！果然鸭舌帽是火得有道理滴。 （内容来源：时尚COSMO）

宋茜佩戴Chanel鸭舌帽

原来，鸭舌帽的设定可能比较年轻，但现在它是当之无愧的百搭神器。运动装就不用说了，正装、裙装通通都能用鸭舌帽打造混搭Style。

刘诗诗身着Miu Miu大衣

唐嫣

手袋：Louis Vuitton Square

运动鞋：Louis Vuitton Arclight

张天爱

作为鸭舌帽的爱好者，COCO不得不说一句，显脸小鸭舌帽是一绝啊！比什么平沿帽、渔夫帽要修饰脸型得多！

戴上鸭舌帽的蒋欣瘦一圈

如果你还没有入手几顶鸭舌帽作为日常搭配必备品，就真的有点跟不上潮流咯！今天，COCO就为大家找出了明星们常戴的那些鸭舌帽品牌，跟着我一起来种草吧！

Peony Lim

SMFK

SMFK是现在备受明星宠爱的国潮品牌了，两位创始人都是相当有品牌的选手。联合创始人Sam Ren做过视觉陈列师、Stylist以及买手店讲师，还出任过Number(N)ine大中华区品牌顾问；另一位创始人Frank Liu曾做过Louis Vuittion资深个性化定制顾问，还开创了云竺设计工作室。可以说是两位资深时尚圈玩票了。

章子怡佩戴SMFK鸭舌帽

古力娜扎

外套：Isabel Marantdense

连帽衫：Luisaviaroma

运动裤：Alexander Mcqueen

棒球帽：SMFK

手袋：Fendi

运动鞋：Balenciaga

所以品牌一经推出就有不少明星出来带货了，比如这顶曾在街拍场风靡一时的涂鸦鸭舌帽就出自SMFK之手。

杨幂

Tee: R13

半身裙: RtA

帆布鞋: Vans

包包: Hermes Verrou

棒球帽: SMFK

帽子来自SMFK 售价680元 可添加微信SMFK_SMFK11购买

今年，依然有大把新款鸭舌帽出炉。还是以黑白灰为主色调，上面带有涂鸦装饰，街头感十足。

景甜佩戴SMFK帽子

景甜佩戴SMFK鸭舌帽

Vibrate

另一款刷爆街头的黑色鸭舌帽想必大家也非常眼熟，上面带有别针或者圆环、拉链等金属装饰，虽然设计简单，但也透露出了巧妙的酷炫心思。

关晓彤

围巾：Acne Studios

短靴：Zadig & Voltaire

棒球帽：Vibrate

鹿晗

外套：Louis Vuitton X Supreme

短靴：Adidas Yeezy Boost 750

棒球帽：Vibrate

卫衣：Fear of God

江疏影

外套：Isabel Marant

高领毛衣 ：Zadig & Voltaire

棒球帽：Vibrate

运动鞋：Chanel

双肩包：Chanel

ECKO

走清新范儿的两位美少女都在街拍场上佩戴过ECKO的鸭舌帽，给人感觉潮而清淡，很自然。

李沁佩戴ECKO鸭舌帽

张雪迎佩戴ECKO鸭舌帽

别看街拍场上的明星演绎很清新，但实际上ECKO却是来自嘻哈文化影响最深的美国品牌。ECKO早在1993年就成立了（比我年纪还大我会随便乱说？），品牌风格彻底贯彻复古潮流，将滑板、Hip-pop等年轻人喜欢的元素融入到服装中，表达出LA Lifestyle的设计理念。

ECKO

ECKO

所以ECKO的鸭舌帽设计即便简单，却有透着一股表达态度的感觉：或是用文字、或是用配色。对了，犀牛logo请记住……

王源佩戴ECKO鸭舌帽 可从北京朝阳大悦城实体店购买

ECKO

Heron Preston

Heron Preston现在还算得上是一个非常小众的品牌了，是纽约设计师Heron Preston的同名品牌。但设计师的来头可不小，他与OFF-WHITE主理人Virgil Abloh、ALYX的主理人Matthew Williams共同创立了品牌Been Trill，还曾为Kanye West推出过许多设计单品。

Bella Hadid身着Heron Preston

Heron Preston X Off White合作款

MADISON BEER身着Heron Preston

这样的来头注定品牌成衣的价格不会太便宜，但好在人家还有鸭舌帽，不仅有明星力捧，设计也都传达了当下美国潮牌的文化。

古力娜扎身穿Chris by Christopher Bu廓形长款羽绒服

KaneZ

KaneZ是来自日本的帽饰品牌，第一次认识这个牌子是因为小嶋阳菜佩戴这个牌子的鸭舌帽在日本街头游荡，美翻了！

小嶋阳菜身着Ganni格纹连衣裙搭配KaneZ鸭舌帽

后来发现，日本街头小年轻对这个牌子的帽子都非常喜欢，这款印有logo装饰的帽子特别火。

鸭舌帽来自KaneZ

鸭舌帽来自KaneZ

作为一个专门卖帽子的品牌，样式非常多。最常见的就是在鸭舌帽中心有小小刺绣图案装饰的款式，日常搭配很实用。

鸭舌帽来自KaneZ 售价290元 可从kaneztokyo.com购买

鸭舌帽来自KaneZ 售价290元 可从kaneztokyo.com购买

鸭舌帽来自KaneZ 售价290元 可从kaneztokyo.com购买

KEIOS UNDER THE VEIL

香港设计师品牌KEIOS UNDER THE VEIL简称VEIL，成立于2009年。近两年，机场街拍的流行让这个牌子的上升速度如坐火箭一般。

杨幂佩戴KEIOS UNDER THE VEIL鸭舌帽

不得不说，VEIL在价格上是有很大优势的，大多是198元：只要198，就把杨幂同款带回家！

至于在街拍场上为何各路带货王都对它格外青睐也不是没原因的，因为KEIOS UNDER THE VEIL和杨幂的工作室嘉行传媒推出过合作款，所以工作室旗下的艺人当然都要力所能及的贡献自己小小的一份力。

杨幂佩戴KEIOS UNDER THE VEIL鸭舌帽

杨幂佩戴KEIOS UNDER THE VEIL鸭舌帽

杨幂佩戴KEIOS UNDER THE VEIL鸭舌帽

KEIOS UNDER THE VEIL的鸭舌帽除了价格合理以及明星青睐以外，本身的帽型也不错，帽檐设计得比较深，修饰脸型妥妥的。

Basic Cotton

来自韩国的Basic Cotton走的是少女运动风的套路，品牌定位一看就是像COCO一样的18岁少女，款式年轻有活力、色彩运用非常大胆。

Basic Cotton

Basic Cotton

Basic Cotton

如果觉得运动装平时穿不太正式的话，那么Basic Cotton的鸭舌帽还是可以来一顶的，毕竟唐嫣都用少女鸭舌帽搭配宝格丽包包啊！

唐嫣 身穿Proenza Schouler绑带牛仔外套，搭配Basic Cotton红色鸭舌帽和BVLGARI红色单肩包

Basic Cotton鸭舌帽 售价174元 可从fdu.co.kr/cn购买

Anti Social Social Club

Anti Social Social Club是在2016年迅速蹿红的洛杉矶潮牌，超大的叛逆logo是品牌的最大标志。在2016年，这个牌子卖座到什么程度呢？一经发售就能在5分钟之内售空，虽然价格亲民，但发售日也能达到100万美金的成交额。甚至日默瓦都跟它推出了合作款！

马思纯

卫衣：Fenty X Puma

棒球帽：Anti Social Social Club

关晓彤

外套：Vetements X Reebok

短裤：Alexander Wang x Adidas

手袋：Delvaux

棒球帽：Anti Social Social Club

Anti Social Social Club合作款旅行箱

Anti Social Social Club的帽子设计跟T恤一样简单，就是在纯色款上面印上小logo，主要是靠配色突出个性了。

Sei Carina Y

设计师品牌Sei Carina Y来自意大利，意思是你很可爱，品牌末尾的Y则是设计师的名字缩写。光看名字就知道这是一个不同于前面那些潮牌的品牌了，品牌风格更加女性化，有一种小女生俏皮在其中。

张天爱佩戴Sei Carina Y帽子

江疏影佩戴Sei Carina Y鸭舌帽

迪丽热巴佩戴Sei Carina Y鸭舌帽

这款有圆环装饰在帽檐处的款式，低调又有设计感，性别感没有那么强。

唐嫣

牛仔外套：Louis Vuitton 2017早秋系列

牛仔裤：DL1961

棒球帽：Sei Carina Y

乔欣

卫衣：Ground Zero

短裤：The Fifth Denim

棒球帽：Sei Carina Y

经过这轮种草，现在知道自己的搭配为什么没气势了吧？