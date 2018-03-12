秀智恋上大13岁李栋旭 这对国民Icon同框该有多养眼

导语：难道真的是因为春天近了？近期的时尚圈真心是好消息不断，韩国女星裴秀智与男性李栋旭，近日也公开了恋情！空气里都弥漫起了浪漫的粉红泡泡。这对相差13年的恋人，一个是国民男神，一个是国民初恋，站在一起该有多养眼？！（编辑：小杰掉肉肉）

李栋旭和裴秀智

近日，据韩国媒体报道，“国民初恋”裴秀智又曝出了新恋情。甜美俏皮的秀智与跟她相差13岁的男神李栋旭公开恋情。一个是国民初恋，一个国民男神，这样的组合该有多养眼？！

秀智曾在节目中表示李栋旭是理想型

而让人感叹命运神奇的是秀智在十几年前的综艺中，竟然说过“李栋旭是自己的理想型”。跟理想型谈恋爱会有多幸福？问问秀智就知道了。

秀智的前男友是李敏镐

话说，wuli秀智女神真心是被老天眷顾的孩纸，与李栋旭相恋前，秀智的前男友可是另一位“国民男神”李敏镐！这样的交男友经历，不知道要让多少女网友们嫉妒！

当你沉睡时

超可爱的秀智

秀智剧照

这位接连收割两大男神的裴秀智，可不止是颜值爆表这么简单，衣品也是好的没话说。从《建筑学概论》起，秀智韩国“国民初恋”的地位就无人能撼动，她早已经成为收视的保障。去年热播的韩剧《当你沉睡时》，就是由秀智携手李钟硕共同演绎，频频创下收视新高。而她在剧中的造型与私底下自己的衣着风格十分相似，可以说是本色出演。

《当你沉睡时》秀智大牌风衣

《当你沉睡时》秀智的大衣

《当你沉睡时》秀智穿格纹西装搭配

秀智清新机场造型

略带OL气场的韩范搭配，自然是秀智的最爱。除了在《当你沉睡时》中，秀智穿了不少款风衣、大衣、格纹西装的韩式街头风的搭配之外，这也是秀智在机场私服中最喜欢的风格。甜美、简约又不失女神气场。而条纹衬衫和格纹西装，无疑是撑起这种风格必备的两款单品。

俏皮的秀智

《当你沉睡时》秀智的牛仔夹克

《当你沉睡时》秀智穿的卫衣

除了清新的韩范儿女神搭配之外，秀智还有不少俏皮的街头感造型。棒球帽、字母印花的卫衣、牛仔夹克穿在秀智身上，总会有种她专属的潮味，休闲自然又自带气场。

秀智的自拍

秀智自拍

秀智的时尚大片

而自拍和时尚大片中的秀智，女人味更浓。小性感的吊带礼服，秀美腿的热裤，不仅让她大秀好身材，还让秀智的女神气场更足。造型如此百变又有演技的秀智，让人怎能不爱？

两位顶级男神

李栋旭《鬼怪》中的大牌夹克

《鬼怪》中李栋旭的大牌皮衣

《鬼怪》中李栋旭穿平价卫衣

而秀智的新男友李栋旭，则同样是大有来头。李栋旭不仅是韩国影视圈的常青树，从出道起一直火到现在，造型风格也是备受好评。去年另一部红透半边天的大热韩剧《孤独灿烂的神-鬼怪》就是由李栋旭、孔刘和金高银共同出演。李栋旭不仅能完美驾驭冷傲的型男搭配，穿起平价女装还能塑造出别样的暖男风格。

李栋旭时尚大片

李栋旭绅士范造型

李栋旭大片

在时尚圈中已经颇有地位的李栋旭，大片风格更加多变。暖男、绅士、叛逆少年等等，不管造型风格再多变，李栋旭都能完美驾驭。谁让人家不仅有逆龄颜值，还有让人嫉妒的长腿好身材呢！

李栋旭现身时装周

李栋旭穿休闲搭配

李栋旭机场造型

私底下的李栋旭其实更偏爱简单、舒适的休闲风格。简简单单的白T恤搭配针织开衫，这看似“老干部风”的选择，穿在李栋旭身上也能时髦的恰到好处。好期待这对相差13年的情侣CP的同框造型！