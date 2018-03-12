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秀智恋上大13岁李栋旭 这对国民Icon同框该有多养眼

秀智恋上大13岁李栋旭 这对国民Icon同框该有多养眼
2018年03月12日 07:51 新浪时尚
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　　导语：难道真的是因为春天近了？近期的时尚圈真心是好消息不断，韩国女星裴秀智与男性李栋旭，近日也公开了恋情！空气里都弥漫起了浪漫的粉红泡泡。这对相差13年的恋人，一个是国民男神，一个是国民初恋，站在一起该有多养眼？！（编辑：小杰掉肉肉）

李栋旭和裴秀智李栋旭和裴秀智

　　近日，据韩国媒体报道，“国民初恋”裴秀智又曝出了新恋情。甜美俏皮的秀智与跟她相差13岁的男神李栋旭公开恋情。一个是国民初恋，一个国民男神，这样的组合该有多养眼？！

秀智曾在节目中表示李栋旭是理想型秀智曾在节目中表示李栋旭是理想型

　　而让人感叹命运神奇的是秀智在十几年前的综艺中，竟然说过“李栋旭是自己的理想型”。跟理想型谈恋爱会有多幸福？问问秀智就知道了。

秀智的前男友是李敏镐秀智的前男友是李敏镐

　　话说，wuli秀智女神真心是被老天眷顾的孩纸，与李栋旭相恋前，秀智的前男友可是另一位“国民男神”李敏镐！这样的交男友经历，不知道要让多少女网友们嫉妒！

当你沉睡时当你沉睡时
超可爱的秀智超可爱的秀智
秀智剧照秀智剧照

　　这位接连收割两大男神的裴秀智，可不止是颜值爆表这么简单，衣品也是好的没话说。从《建筑学概论》起，秀智韩国“国民初恋”的地位就无人能撼动，她早已经成为收视的保障。去年热播的韩剧《当你沉睡时》，就是由秀智携手李钟硕共同演绎，频频创下收视新高。而她在剧中的造型与私底下自己的衣着风格十分相似，可以说是本色出演。

《当你沉睡时》秀智大牌风衣《当你沉睡时》秀智大牌风衣
《当你沉睡时》秀智的大衣《当你沉睡时》秀智的大衣
《当你沉睡时》秀智穿格纹西装搭配《当你沉睡时》秀智穿格纹西装搭配
秀智清新机场造型秀智清新机场造型

　　略带OL气场的韩范搭配，自然是秀智的最爱。除了在《当你沉睡时》中，秀智穿了不少款风衣、大衣、格纹西装的韩式街头风的搭配之外，这也是秀智在机场私服中最喜欢的风格。甜美、简约又不失女神气场。而条纹衬衫和格纹西装，无疑是撑起这种风格必备的两款单品。

俏皮的秀智俏皮的秀智
《当你沉睡时》秀智的牛仔夹克《当你沉睡时》秀智的牛仔夹克
《当你沉睡时》秀智穿的卫衣《当你沉睡时》秀智穿的卫衣

　　除了清新的韩范儿女神搭配之外，秀智还有不少俏皮的街头感造型。棒球帽、字母印花的卫衣、牛仔夹克穿在秀智身上，总会有种她专属的潮味，休闲自然又自带气场。

秀智的自拍秀智的自拍
秀智自拍秀智自拍
秀智的时尚大片秀智的时尚大片

　　而自拍和时尚大片中的秀智，女人味更浓。小性感的吊带礼服，秀美腿的热裤，不仅让她大秀好身材，还让秀智的女神气场更足。造型如此百变又有演技的秀智，让人怎能不爱？

两位顶级男神两位顶级男神
李栋旭《鬼怪》中的大牌夹克李栋旭《鬼怪》中的大牌夹克
《鬼怪》中李栋旭的大牌皮衣《鬼怪》中李栋旭的大牌皮衣
《鬼怪》中李栋旭穿平价卫衣《鬼怪》中李栋旭穿平价卫衣

　　而秀智的新男友李栋旭，则同样是大有来头。李栋旭不仅是韩国影视圈的常青树，从出道起一直火到现在，造型风格也是备受好评。去年另一部红透半边天的大热韩剧《孤独灿烂的神-鬼怪》就是由李栋旭、孔刘和金高银共同出演。李栋旭不仅能完美驾驭冷傲的型男搭配，穿起平价女装还能塑造出别样的暖男风格。

李栋旭时尚大片李栋旭时尚大片
李栋旭绅士范造型李栋旭绅士范造型
李栋旭大片李栋旭大片

　　在时尚圈中已经颇有地位的李栋旭，大片风格更加多变。暖男、绅士、叛逆少年等等，不管造型风格再多变，李栋旭都能完美驾驭。谁让人家不仅有逆龄颜值，还有让人嫉妒的长腿好身材呢！

李栋旭现身时装周李栋旭现身时装周
李栋旭穿休闲搭配李栋旭穿休闲搭配
李栋旭机场造型李栋旭机场造型

　　私底下的李栋旭其实更偏爱简单、舒适的休闲风格。简简单单的白T恤搭配针织开衫，这看似“老干部风”的选择，穿在李栋旭身上也能时髦的恰到好处。好期待这对相差13年的情侣CP的同框造型！

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