舒淇减龄搭配 示范春季优雅浪漫裙装

导语：春季裙子怎么搭配好看？女星舒淇最新近照曝光，示范牛仔外套+抹胸连衣裙搭配，除了这一种，春季裙子还可以怎么搭呢？春季裙装搭配技巧分享。

好久不见，女星舒淇最新活动照曝光，穿蓝色抹胸长裙站搭牛仔外套，光彩依旧。

因为很长一段时间，网友都怀疑她是不是去生孩子了，近照看好像不是那么回事呢，穿蓝色抹胸裙手臂依旧很纤瘦，只是腰围看着有点粗呀。

不过精修图就不是这样了，女神依旧还是小蛮腰呢，高腰长裙打造性感比例。

这样看舒淇好像还瘦了不少呢，有点太骨感了。

春天这么多明星出席活动都选了裙子，可见裙装魅力之大呢，那春季怎么穿裙子好看呢？具体搭配一起来参考一下吧。

抹胸连衣裙搭什么外套

牛仔外套

抹胸裙搭配什么样的外套才合适呢？先要给大家推荐的是牛仔外套，要知道牛仔外套在当下可是十分流行的，里面穿上一件抹胸裙的话，显得人特别地有气质，很清丽脱俗。

小披肩

一般穿抹胸裙的女孩都是非常性感迷人的，穿在身上的话可以显得格外迷人有气质，这个时候如何在外面在搭上一件小披肩的话，将自己的锁骨很好地遮挡起来，不让自己暴露地太多，这样穿搭的话整个人会显得十分地有气质，高端大气，很有名门淑女的风范，迷倒不少的俊男靓女。

大衣

抹胸裙的搭配方法有很多种，每一样可以穿出不一样的风格，除了上面说的，其实抹胸裙还可以搭配一件格纹大衣，穿在外面可以显得人十分有气质，很时尚，当下很多爱美的女孩子都喜欢这样穿，大家喜欢的话不妨去尝试一下，相信会有很不错的效果，快来瞧瞧看吧。

春天裙装搭配技巧

春天是穿裙子的季节，在颜色也可以选择活力点得。那么用明黄色点亮春日吧~！长裙搭配清新的格纹衬衫日系风十足。

针织衫可以说是春季的百搭单品，肩部蝴蝶结设计的针织开衫非常又少女感，糖果色和甜美的设计非常少女，搭配清爽的白色纱裙很适合春游。

对于OL美眉来说，简单的又淑女的穿搭最受欢迎不过了。春季的甜美的白衬衫仙气十足，搭配素色的粉色半裙，优雅迷人。

奶蓝色的针织毛衣胸前交叉条的设计非常有女人味，搭配摆不规则的碎花半身裙，给平凡的搭配注入一丝趣味。简单又显得格外清新。

水手风的条纹元素可以说十分流行的元素，简单条纹衫搭配亮色系的包身裙，显得特别各司其职在穿搭中扮演者亮点和配角。

春季怎么能继续沉默下去呢？穿搭颜色一定要艳，花瓣领的露肩上衣，一件就足够吸睛！搭配简单的半身裙就很美。

春天是一个生机勃勃的季节，那么想要展现自己女子力？甜美的细小格纹半裙搭配白色蕾丝衬衫，清新又少女感十足，就像注入满满的学院风。

春季气温越来越高，慢慢嗅到夏季的气息，所以在搭配上可以选择轻盈感的单品。网纱透明拼接的上衣搭配粉色半裙，微微的性感中彰显着少女的甜味。