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戛纳Day5红毯汇总 凯特-布兰切特全黑礼服霸气开场

戛纳Day5红毯汇总 凯特-布兰切特全黑礼服霸气开场
2018年05月15日 10:39
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　　导语：法国戛纳，当地时间2018年5月12日，迎来主竞赛入围电影《太阳之女》首映红毯。“大魔王”凯特-布兰切特，法国奥斯卡影后玛丽昂-歌迪亚等大咖前来助阵，更有黄子韬，小k帅气亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

　　“大魔王”凯特-布兰切特身穿Armani单肩黑色礼服现身戛纳红毯，助阵主竞赛入围电影《太阳之女》首映。在黑色长裙的衬托下，凯特-布兰切特霸气升级，气场十足。

凯特·布兰切特凯特·布兰切特

　　“法兰西玫瑰”玛丽昂-歌迪亚亮相《天使脸庞》举行发布会。当日，她身穿Adam Selman 2018春夏裙裤套装，侧身秀美背，女人味十足，微笑红唇，被美到。

玛丽昂-歌迪亚玛丽昂-歌迪亚

　　海伦-米伦身穿Elie Saab蓝色坠地礼服亮相戛纳红毯，尽显老牌影星风范。

海伦·米伦海伦·米伦

　　主竞赛单元入围影片、华语片《江湖儿女》举行发布会上，赵涛身穿Prada白色长裙现身，优雅中透出甜美。

赵涛赵涛

　　“暮光女”克里斯汀-斯图尔特现身主竞赛入围电影《太阳之女》首映红毯，茶色窄框椭圆形太阳镜遮面，头梳偏分油头短发痞气十足。当天小K身穿Chanel花呢套装，演绎别样优雅。

克里斯汀·斯图尔特克里斯汀·斯图尔特

　　黄子韬身着SAINT LAURENT Smoking系列黑色粒纹西装外套，搭配黑色粒纹断面西裤助阵戛纳红毯，手插裤袋帅气爆棚。

黄子韬黄子韬

　　网红超模Kendall Jenner身穿Schiaparelli白色蛋糕塔裙亮相戛纳红毯，性感中不失甜美。

肯达尔-詹娜肯达尔-詹娜

　　德普前妻艾梅柏-希尔德身穿CiambattistaValli蕾丝短裙现身主竞赛入围电影《太阳之女》首映红毯，大秀完美长腿。而裙装增加的蝴蝶结和立体花朵印花，为艾梅伯增加甜美女人味。

艾梅柏-希尔德艾梅柏-希尔德

　　网红模特海莉-鲍德温身穿Roberto Cavalli脏粉色修身连衣裙亮相戛纳红毯，大秀好身材。

海莉·鲍德温海莉·鲍德温

　　超模琼-斯莫斯身穿Roberto Cavalli 黑色蕾丝透视长裙亮相红毯，超模气场十足。

琼-斯莫斯琼-斯莫斯
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