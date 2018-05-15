戛纳Day4红毯汇总 范爷华美来袭关晓彤变仙女

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月11日，迎来主竞赛入围电影《江湖儿女》首映红毯。范冰冰，评审张震等大咖前来助阵，更有关晓彤以及众超模团强势亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

范冰冰身穿Alexis Mabille 2018春夏高级定制香槟金色单肩泡泡袖礼服现身贾樟柯导演执导的主竞赛影片《江湖儿女》首映红毯。满满的宫廷风，整体造型华丽又优雅。女神范冰冰还在红毯上演“侧颜杀”，颜值爆表，霸气十足。

范冰冰

评审团成员张震现身红毯助阵《江湖儿女》首映。他身着Gucci定制礼服，后背水晶组成的眼镜蛇图案让黑色的礼服充满亮点，衬衫上的小蜜蜂也让整体造型趣味十足。

张震

赵涛身穿 Prada 缎面礼服优雅现身戛纳红毯，为自己主演的《江湖儿女》助阵。

赵涛

关晓彤身穿Paolo Sebastian 透视薄纱礼服现身《江湖儿女》首映红毯。走过红毯之后，关晓彤还在微博自曝第二年依旧有些小紧张，不过今日份这仙气十足的造型确认是小公主无误。

关晓彤

贝拉-哈迪德身穿Christian Dior露背缎面礼服亮相红毯，玩转各种性感造型的贝拉，当天格外的端庄优雅，时不时在红毯上演绎“回眸杀”。

贝拉·哈迪德

超模伊娃-赫兹高娃同样身穿Christian Dior 助阵红毯，一身简约黑色长裙尽显超模气场。

伊娃·赫兹高娃

今日的戛纳红毯可谓是超模云集，达丽雅·斯托寇思身穿一件Christian Dior 黑色镂空修身长裙亮相，性感爆棚。

达丽雅·斯托寇思

泰国版范冰冰香波身穿Ashi Studio白色羽毛披风配同款裤装亮相红毯，贵气十足。

阿拉亚·爱尔柏塔·亥盖特

印度女星帕度柯妮身穿Ashi Studio 粉色夸张礼服在红毯大凹造型，好似火龙果一只。