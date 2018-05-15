戛纳Day3红毯汇总 范爷上演黑白配何穗变仙子

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月10日，迎来主竞赛影片《喜欢，轻吻，快跑》，《冷战》首映礼。范冰冰上演黑白配助阵《355》电影发布会，更有何穗等众超模强势亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

范冰冰现身戛纳电影节《355》电影发布会，身穿Givenchy黑色露肩小礼裙与直发红唇尽显大家风范，媒体Photocall上的白色礼裙则更显玉骨冰姿，上演黑白配。

范冰冰

范冰冰

本届评审团主席凯特-布兰切特助阵红毯。“大魔王”一身Mary Katrantzou“数字油画”礼服裙明艳动人，发型也是特别的攻气十足，大魔王的称号果然名副其实。

凯特·布兰切特

卢靖姗助阵主竞赛片《喜欢，轻吻，快跑》首映礼。一身Christian Dior裸色纱裙造型，深V设计小秀事业线。

卢靖姗

马苏也现身《喜欢，轻吻，快跑》首映礼红毯。回应过蹭红毯质疑后的马苏，气场全开，当天以一身Georges Hobeika黑色长裙的造型现身，霸气十足。

马苏

女星艾梅柏-希尔德亮相戛纳红毯，身穿Valentino深V露背花朵缎面礼服裙，搭配丸子头和钻石耳饰，也是相当大胆的选择了。

艾梅柏·希尔德

C罗旧爱俄罗斯超模伊莲娜-沙伊克现身助阵红毯，身穿Versace红色开衩拼接设计礼服裙，在红毯上抹杀菲林无数。

伊莲娜·沙伊克

泰国女星茱蒂蒙-琼查容苏因身穿Chanel透视长裙亮相首映礼红毯。拥有高挑好身材的茱蒂蒙·琼查容苏因十分适合这款透视长裙，在薄纱间尽显修长美腿。

茱蒂蒙·琼查容苏因

评委团成员之一的法国女星蕾雅-赛杜身穿Louis Vuitton西服裙亮相戛纳红毯，烈焰红唇配深V霸气十足。

蕾雅·赛杜

何穗身着Ralph&Russo 2018春夏冰绿色高定礼服亮相戛纳电影节红毯。精致典雅的刺绣融合褶皱元素，裙身绽放的花朵散发异国情调，“仙”气昂然，气场全开。