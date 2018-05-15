戛纳Day7红毯 王源条纹西服玩前卫奚梦瑶粉色亮片裙秀美背

导语：当地时间5月14日，第71届戛纳电影节进入第7天，王源、奚梦瑶亮相红毯，评审团成员凯特-布兰切特、小K、张震也悉数亮相。

王源

王源

刚刚官宣成为萧邦珠宝全球最年轻品牌大使的王源现身Chopard Trophy颁奖派对，一身Balmain银黑色条纹亮片造型亮相。

奚梦瑶

奚梦瑶

出席主竞赛单元影片《黑色党徒》首映礼的奚梦瑶选择了一件Rasario粉色亮片裙，露背设计让小Ming在红毯上大秀美背，抹杀菲林一片。

小Ming在红毯上大秀美背

张震&阿娃-杜威内

张震&阿娃-杜威内

张震身着Armani黑色礼服，与同为本届评审的美国导演阿娃-杜威内共同现身斯派克-李执导影片《黑色党徒》首映红毯。杜威内的礼服来自Greta Constantine品牌定制。

凯特-布兰切特

凯特-布兰切特

“大魔王”凯特亮相《黑色党徒》首映礼时，选择了一条来自Givenchy品牌的渐变色礼服裙，再度成为红毯上的焦点。裙子的背后更是设计的玄机所在。

裙子的背后更是设计的玄机所在

克里斯汀-斯图尔特

克里斯汀-斯图尔特

小K本次戛纳的红毯造型基本被Chanel包圆， 《黑色党徒》首映礼上她选择了一件Chanel 2013秋冬高定银色礼服。

贝拉-哈迪德

贝拉-哈迪德

Vintage礼服似乎是本届戛纳电影节上女星们的大爱选择，出席 《黑色党徒》首映礼的贝拉-哈迪德就选择了一件来自Elie Saab 2007秋冬系列礼服。

娜奥米-坎贝尔

娜奥米-坎贝尔

出席《黑色党徒》首映礼的“黑珍珠”娜奥米-坎贝尔身穿Poiret 2018秋冬系列斜肩设计礼服亮相。

简-方达

简-方达

美国女星“老戏骨”简-方达助阵《黑色党徒》戛纳首映礼，身穿Valentino 2018春夏高定系列礼服，金丝线刺绣设计，华丽有范儿。

戴安-克鲁格

戴安-克鲁格

戴安-克鲁格出席Chopard Trophy颁奖派对时，选择了一件来自Prada品牌的礼服，紫色丝质长裙，袖子处点缀绿色水晶缀饰，尤其高贵典雅。

亚历山大-安布罗休

亚历山大-安布罗休

超模亚历山大-安布罗休出席《黑色党徒》戛纳首映礼，身穿Zuhair Murad 2018春夏高定系列礼服，黑色蕾丝设计，神秘感十足。

娜塔莎-波莉

娜塔莎-波莉

俄罗斯超模娜塔莎-波莉助阵《黑色党徒》戛纳首映，她身穿来自Atelier Versace 2018春夏系列紫色礼服，金属感加飘逸长裙的设计，让她看起来好似亚马逊女战士。