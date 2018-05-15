戛纳开幕红毯汇总 范冰冰甜美霸屏"大魔王"穿旧衣

导语：法国戛纳，当地时间5月8日，第71届戛纳电影节在南法开幕，众大咖齐聚红毯。范冰冰穿绿色层叠塔裙甜美亮相，而“大魔王”凯特-布兰切特选择了一条曾在4年前穿过的Armani 2013秋冬高定礼服亮相开幕红毯，首日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

主竞赛单元评审团主席凯特-布兰切特选择了一条曾在4年前穿过的Armani 2013秋冬高定礼服亮相戛纳开幕红毯。至于原因，“大魔王”如是说：“从高级定制时装到t恤，垃圾填埋场充斥着不必要丢弃的服装，尤其是在目前的局势下，这样漂亮的衣服不被珍惜和再穿一次，这似乎是很任性、荒谬的。”

凯特-布兰切特

范冰冰携新片《355》再续戛纳之缘，以Ali Karoui 2018春夏高级定制褶边抹胸长裙搭配精致珠宝作为此次的红毯装扮，第七次戛纳之行范冰冰依然优雅多姿，女王范儿十足。

范冰冰

影后朱莉安-摩尔以一席红色Givenchy长裙现身第71届戛纳电影节开幕红毯，众人簇拥，变身气场女王。虽说已经是国际影坛中的老戏骨，但当天朱莉安-摩尔也扎起了丸子头的造型，俏皮又时髦。

朱莉安-摩尔

男神张震以评委身份助阵第71届戛纳国际电影节，身穿Givenchy黑色西装现身红毯，绅士中透着不羁。

张震 Givenchy

李宇春身着GUCCI 白色拖尾礼服亮相开幕式红毯上。摇滚精神与优雅风格兼并，春春将音乐和时尚精神完美结合，展现自信前卫的时尚态度与风格。

李宇春

主竞赛片《江湖儿女》剧组现身第71届戛纳电影节开幕红毯，演技派巨星赵涛、廖凡默契穿Dior黑装亮相。

赵涛、廖凡

今年的评审团成员之一小K克里斯汀-斯图尔特身穿Chanel 2018秋冬系列裙装亮相。烟熏妆搭配酷炫的发型，后脑勺邪魅的小辫子不知道吸引了多少迷妹的目光？

克里斯汀-斯图尔特

马思纯受邀作为“中国电影新力量形象大使”出席第71届法国戛纳国际电影节开幕式红毯。一身灰色格纹西服套装佩戴高级珠宝，优雅呈现出率性之美，大展香肩锁骨杀，满屏帅气娘man风！

马思纯

蕾雅-赛杜身穿Louis Vuitton斜肩透视礼服亮相戛纳开幕红毯，淑女范儿十足。

蕾雅-赛杜

马苏身穿Mikal D 2018春夏系列薄纱长裙现身戛纳开幕红毯，甜美十足。

马苏

卢靖姗身穿 Stephane Rolland白色拖尾长裙混搭同色系热裤的造型助阵开幕红毯，狂秀美腿完全停不下来。正在热恋中的卢靖姗，状态非常好，红唇妆容女神范儿十足。

卢靖姗

第71届戛纳电影节开幕红毯苗苗现身助阵。她身穿Christian Dior 2018春夏高订系列礼服，薄如蝉翼的透视薄纱让苗苗性感升级，黑白棋盘格的裙摆极致优雅。

苗苗

西班牙女星佩内洛普-克鲁兹亮相助阵戛纳开幕红毯。她身穿Chanel黑色鱼尾设计蕾丝吊带裙，搭配红宝石耳环，在红毯上相当的风情万种。