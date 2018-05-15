夏天跟周冬雨阚清子一样时髦露腿才是正经事

导语：立夏已过，虽然大家仍时不时嚷嚷着“有点冷”，但是身体还是很诚实地将热裤穿上了身。于是，全身上下的每个毛孔都被打开——露！露！露！露腿的季节到啦！（内容来源：ELLE中文网）

嗅觉最灵敏的永远是机场冲锋队！

阚清子则选取了格纹元素来延续她一贯的清新俏皮风。Oversize的廓形使她看上去软软小小，让人充满保护欲！

乔欣用套装演绎知性优雅。金色一字高跟凉鞋每一步都能踏进大家对于轻熟女性美好的遐想里。

为唐艺昕这一件垫肩西装小外套持续爆灯！因为有它，内搭的印花T恤和低腰牛仔裤才能一下子生动起来。

上半身碎花Blouse如同油画一角，下半身宝蓝缎面短裤搭配老爹鞋瞬移至土酷世界。画风如此清奇又曼妙，可以说是非常春夏了！

全国花式秀腿模式已加载完毕，你的短裤准备好了没？

今年最火最风靡——百慕大短裤

今年蔓延了整个春夏秀场的百慕大短裤可以说是风头正劲。款型复古、气质率性的它用来凹造型非常出色。

Tibi / Off-White / Y Project 2018春夏

Kendall和Bella都是它的超级粉丝，中性十足的百慕大短裤在她们身上成了性感加速器。

相较于紧身包臀款，宽松款更能发挥百慕大短裤遮肉显瘦的优势，也更适合我们普通人。

身材润色剂——高腰短裤

尤其是紧身包臀款的高腰短裤，配上Crop tops，散发维C魅力的加州女孩的形象跃然纸上。

清新复古的维希格短裤系在腰间非常提气，赋予你一种通透轻巧的美感。

“乞丐”牛仔热裤今年继续嗨！

毛边、破洞、露口袋，满脸写着桀骜的“乞丐”牛仔短裤今年持续大热。

低腰款能将那一份野性和不羁演绎得更加到位，但是对于身材比例的要求也更高。

运动短裤也可以性感和可爱！

你可以挑选Leggings大秀身材。

也可以从细节入手，比如用嗲粉色冲淡运动短裤身上的邋遢、随意感。

A字款短裤——甜美帅气都不放过

酷似A字裙的廓形中和了乖巧和叛逆，浪漫洒脱自成一派。

短裤不配短打！从这一季的T台趋势来看，今年最夯的热裤穿法正是最适应现在季节的——“上厚下薄”，长袖配短裤。

Public School / Au Jour Le Jour / Carven 2018春夏

@衬衫

用一件薄厚适中的衬衣锁住你的体感温度，再怎么玩下半身失踪也不会觉得冷！

凭借强大的可塑性——凹V领、露肩膀、不对称下摆，衬衫简直可以将一条牛仔热裤玩出花。

@衣橱里所有轻薄小外套

外套+内搭的穿法让整身造型灵活度更高。选择下摆长度与短裤齐平的小外套配以显著腰线，可以使双腿看起来又细又长。

作为出镜率最高的牛仔热裤和亲兄弟牛仔外套搭配在一起自然是更妙了。

@各类“反季节”长袖上衣

一些材质轻薄的卫衣甚至针织衫都还有机会出来造作一把，量感上的不平衡会让你看上去更加时髦哦。