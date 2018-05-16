戛纳时尚故事|这些“第一次”才是戛纳的重头戏

导语：看过了那么多天的红毯厮杀，是不是有点审美疲劳了？！是时候来听听戛纳故事啦。戛纳电影节上跟明星的红毯PK一样让人记忆犹新的是许许多多个戛纳专属的“第一次”。这些“第一次”同样也是戛纳电影节的重头戏。（编辑：小杰掉肉肉）

第71届戛纳电影节的专属“第一次”

沙特解除电影院禁令后第一次亮相戛纳

在解除35年来的电影院禁令之后，新成立的沙特电影委员会在戛纳电影节Marché du Film展区首次与全球业界人士见面。

沙特电影《瓦嘉达》

第一次开设性骚扰举报热线，首次大规模性别失衡抗议

性别问题一直是电影圈绕不开的话题，鉴于好莱坞著名制片人哈维-温斯坦的性侵丑闻中很多是在戛纳电影节期间发生的，第71届戛纳电影节首次开通性骚扰举报热线。

而鉴于影坛长期存在的性别失衡现象，在本届戛纳电影节主竞赛影片《太阳之女》首映红毯的尾声，本届电影节评审团主席凯特-布兰切特率领82位女性电影工作者走上红毯，为电影行业男女性别失衡问题发出抗议。演说中，布兰切特指出有82名女性电影人参加抗议，是因为82这个数字刚好是1946年戛纳电影节存在以来的71年间，由女性电影人制作的参赛影片的数量，与此同时，由男性电影人制作的参赛影片数量则达到1688部。

凯特-布兰切特率82位女性电影工作者戛纳红毯为性别失衡抗议

戛纳电影节值得铭记的“第一次”

第一届戛纳电影节

戛纳电影节的诞生之路可谓一波N折。最早确定的举办日期是1939年9月1日，然而这一天德军侵入了波兰，电影节随即宣布取消。要知道当年电影之父卢米埃尔、好莱坞明星以及温莎公爵夫妇等各种名流政要早就到了法国这座小城，为电影节开幕做准备。

1939年戛纳电影节海报

此后组织委员会重新计划组织日程，首先为1939年圣诞节，随后为1940年2月，最后推迟到了1940年复活节期间，1940年6月10日正式向法国与英国宣战，电影节再次泡汤。1945法国全境解放，由于筹办时间不足，电影节从1945年推迟到了1946年3月，随后又最终确定为1946年9月20日。这一次，“第二个首届戛纳电影节”终于开幕了！

1946年真正开幕的第一届戛纳电影节海报

第一个金棕榈奖

戛纳电影节的首个金棕榈奖其实迟到了63年！电影节的名字一直为Festival International Du Flim Cannes，直到2002年，才把官方名称定为“戛纳电影节”（Festival de Cannes）。2002年，戛纳电影节组委会为了向1939年这届被历史忘却的电影节致敬，放映了七部入选竞赛单元的影片，63年后，经过评审团的一致认可，《和平联盟》（Union Pacific）荣获了当年的首个金棕榈奖。

1939年戛纳电影节评审团主席让-朵尔梅松在63年后颁发了这尊迟到的金棕榈奖杯

第一位赢得金棕榈奖的女性导演

简-坎皮恩是戛纳电影节历史上唯一赢得金棕榈奖的女性，而且也是唯一同时获得金棕榈长片和短片奖的导演。其为人熟知的代表作为简-坎皮恩的长片代表作有《钢琴课》《明亮的星》等，其中《钢琴课》获第46届戛纳电影节金棕榈奖以及第66届奥斯卡最佳原创剧本奖。另外，她还于1986年凭《果皮》获戛纳电影节短片金棕榈奖。

简-坎皮恩曾出任影展第67届评委会主席

《钢琴课》

第一位女性最佳导演是尤丽娅-索恩采娃

戛纳电影节的第一位女性最佳导演是尤丽娅-索恩采娃。这位传奇导演凭借1961年的电影《烽火连天》获得第14届戛纳电影节主竞赛单元最佳导演的殊荣。

《烽火连天》海报

而直到去年的第70届戛纳电影节，才由索菲亚-科波拉凭借《牡丹花下》（Beguiled）赢得了戛纳电影节最佳导演，成为第二个获此殊荣的女导演，打破戛纳电影节56年来的障碍。

电影《牡丹花下》海报

属于华语的“第一次”

第一部也是至今唯一一部获得金棕榈奖的华语影片——《霸王别姬》

金棕榈奖作为戛纳电影节的最高奖，每年的竞争十分激烈。1993年，陈凯歌执导，张国荣、张丰毅、巩俐、葛优等人主演的《霸王别姬》获得了戛纳电影节的金棕榈奖，这是至今为止的唯一一部华语影片。

《霸王别姬》海报

《霸王别姬》剧组戛纳红毯造型（由左至右：陈凯歌、徐枫、张国荣）

第一位最佳导演，第一位也是至今唯一一位电影节评委主席——王家卫

1997年，王家卫凭借执导的电影《春光乍泄》入围了主竞赛单元，并最终夺得了最佳导演奖，成为了第一位获得戛纳国际电影节最佳导演的华人导演。2006年，王家卫受邀担任第59届戛纳电影节评委会主席，成为了戛纳电影史上第一位也是唯一一位华人评委主席。

王家卫、梁朝伟、张震等在《春光乍泄》首映红毯

第一位华人评委——巩俐

开挂的人生简直不需要过多的解释，巩俐所主演的电影曾7次入围戛纳主竞赛单元，并且早在1997年巩俐就已经担任过戛纳电影节主竞赛单元评委，她也是首位华人评委。

1997年巩俐成为第50届戛纳电影节评委

1993年，巩俐携手张国荣第一次走上了戛纳的红毯

巩俐的经典造型

1995年《摇啊摇，摇到外婆桥》入围第48届戛纳电影节

1996年《风月》入围第49届戛纳电影节

第一位华语影帝——葛优

获得过戛纳影帝的华人演员只有两位：葛优和梁朝伟。1994年，葛优凭借在电影《活着》的精湛演出，一举夺得了戛纳最佳男演员奖，成为了戛纳电影史上首位华人影帝。

葛优巩俐现身第47届戛纳电影节

葛优获得戛纳影帝

第一位华语影后也是至今唯一一位——张曼玉

2004年，张曼玉和奥利维耶-阿萨亚斯合作法国电影《清洁》，为她夺得最佳女演员奖。张曼玉成为首位亚裔戛纳影后，也是至今戛纳电影史上唯一一位华人影后。

张曼玉在第57届戛纳电影节的红毯造型

第57届戛纳电影节封后