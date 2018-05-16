戛纳Day8红毯 刘雯演绎复古风王源乔-阿尔文同框比帅

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月15日，迎来电影《游侠索罗：星球大战外传》（Solo： A Star Wars Story）首映红毯。大表姐刘雯，奚梦瑶等前来助阵，更有小鲜肉王源，霉霉男友 乔-阿尔文帅气亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

刘雯

刘雯身穿Bottega Veneta 2018秋冬系列黄色丝绒睡衣款式长裙亮相《游侠索罗：星球大战外传》首映红毯，隐约的黑色内衣以及开衩设计，慵懒中流露了表姐的性感。

刘雯

黄晓明

黄晓明以联合出品人身份亮相第71届戛纳电影节“一种关注”单元入围影片《地球最后的夜晚》的首映红毯。黄晓明一席黑色刺绣暗纹西服套装，沉稳绅士尽显优雅。

黄晓明

蕾雅-赛杜

评审团成员之一的法国影星蕾雅-赛杜以一身Louis Vuitton一字肩亮片裙亮相戛纳红毯，闪耀吸睛。

蕾雅-赛杜

王源

小鲜肉王源受邀出席《游侠索罗：星球大战外传》全球首映礼。他身着Saint Laurent 2018秋冬系列西服套装，剪裁得当的贴身制服彰显优雅的“源”式绅士格调。

王源

王源

期间还遇到《比利·林恩的中场战事》男主角Joe Alwyn。王源和Joe Alwyn作为新生代的电影人，各具风格，小鲜肉男神同框，分外养眼。

王源和Joe Alwyn合影

奚梦瑶

超模奚梦瑶身穿来自Reem Acra的抹胸裙现身红毯，清新的配色，唯美的设计让奚梦瑶瞬间变身俏皮公主，高贵又优雅。近几日造型百变的奚梦瑶，成为戛纳红毯的一道风景。

奚梦瑶

乔-阿尔文

小鲜肉乔-阿尔文亮相《游侠索罗：星球大战外传》首映红毯。身穿Prada纯黑西装目光如炬，帅气非凡。

乔·阿尔文

艾米莉亚-克拉克

影片《游侠索罗：星球大战外传》在戛纳电影节举行首映礼，主演之一“龙母”艾米莉亚-克拉克现身红毯。她身穿Christian Dior高级订制礼服裙，紫色斜肩群搭配上她的金发，越发显得她皮肤白皙。

艾米莉亚-克拉克

亚历山大-安布罗休

维密超模亚历山大-安布罗休身穿Roberto Cavalli蕾丝吊带礼服性感亮相红毯，修身的剪裁勾勒出Alessandra的迷人身姿，大秀好身材。

亚历山大-安布罗休

詹妮弗-康奈利

奥斯卡最佳女配角詹妮弗-康奈利身穿Louis Vuitton 2018秋冬系列短裙亮相《游侠索罗：星球大战外传》首映红毯，前卫十足。

詹妮弗-康纳利

秦岚

秦岚亮相《游侠索罗：星球大战外传》首映红毯，身穿白色露肩鱼尾裙，礼服将秦岚纤细腰身曲线完美勾勒，优雅大气，宛如一条白色美人鱼。

秦岚

杜晨-科洛斯

荷兰超模“刀晨”杜晨-科洛斯亮相红毯，身穿Tom Ford西服套装，造型相当利落，微喇的裤型搭配金属粉色尖头高跟鞋，又为造型添加一份摇摆的复古味。

杜晨-科洛斯

莱斯-里贝罗

维密超模莱斯-里贝罗以一身Ali Karoui碧绿色深V镶钻礼裙亮相戛纳红毯，大秀逆天好身材。

莱斯-里贝罗

郑秀妍

韩国女星郑秀妍亮相影片《游侠索罗：星球大战外传》戛纳电影节首映礼。Jessica身穿淡紫色花瓣抹胸裙，是“花仙子”本仙了。