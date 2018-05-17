戛纳Day9红毯 维密超模隔空pk黄晓明张震绅士来袭

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月16日，迎来主竞赛单元电影《燃烧》（Burning）首映红毯。男神张震黄晓明前来助阵，更有维密超模惊艳亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

张震

评审之一张震亮相主竞赛单元电影《燃烧》首映红毯。他身穿Lanvin 2018春夏系列礼服，红毯上嘴角“坏笑”，帅气逼人。

张震

黄晓明

黄晓明一身Dolce&Gabbana 2018秋冬系列西装造型助阵电影《燃烧》首映红毯。当天晓明哥状态极佳，率性挥手尽显霸道总裁气场。

黄晓明

米拉-乔沃维奇

曾主演《第五元素》，《生化危机》系列电影的米拉-乔沃维奇身穿Prada深V刺绣礼服亮相戛纳红毯，清丽十足。

米拉-乔沃维奇

阿德里亚娜-利马

维密超模阿德里亚娜-利马身穿Alberta Ferretti白色抹胸礼服亮相戛纳红毯，助阵电影《燃烧》首映，在设计简洁的礼服衬托下，显得性感大气。

阿德里亚娜-利马

伊莎贝尔-歌勒

超模伊莎贝尔-歌勒身穿Zuhair Murad 2018春夏高定亮相戛纳红毯，精致的刺绣加上亮片的点缀，华丽性感，大秀超模风范。

伊莎贝尔-歌勒

蒋梦婕

蒋梦婕身穿Sherri Hill 2018春夏系列礼服现身主竞赛单元《燃烧》（Burning）首映红毯。清新的蓬蓬裙礼服让蒋梦婕瞬间变身红毯小公主，极具反差的大红唇妆容，实力抢镜。

蒋梦婕

任重

实力派演员任重身穿Lanvin深色系西装内搭Dior Homme白衬衫亮相第71届戛纳电影节《游侠索罗：星球大战外传》首映礼，型男气场十足！

任重

芭芭拉-帕尔文

维密超模芭芭拉-帕尔文身穿Alberta Ferretti黑色深V西服裙亮相戛纳红毯，青春甜美范儿十足的芭芭拉变身帅气女总攻，狂吸睛。