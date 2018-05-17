没有hold不住的风格 倪妮如何逆袭时尚圈

导语：现如今在纷繁复杂的娱乐圈流行着一种新兴审美趋势，大概就是气质清冷挂的美人特别受欢迎，而说到其中最受追捧的一位，那就不得不提到喵总倪妮。（来源：瑞丽网）

倪妮

从出道至今，倪妮一直在尝试不同的风格，发掘自己的无限可能。《金陵十三钗》中穿旗袍、长卷发，性感撩人的玉墨；《等风来》中人人难以忘记的程羽蒙，尝试不同人物性格的饰演，在做演员这条道路上，倪妮从未停止过对梦想的追求。

倪妮出演《金陵十三钗》

倪妮剧照

不过刚出道时的倪妮并不像现在一样气场十足，而倪妮的衣阶进化史也是她向更高要求的女演员追梦蜕变的过程。想知道你的喵总倪妮是如何成功逆袭时尚圈，赶紧和摩姐去看看吧！

倪妮逆袭时尚圈

不惧镜头，她是百变喵总

要论明星在时尚圈的地位如何，那就要拿拍过的杂志大片说话了。而倪妮拿下的杂志封面多到没话说。摩姐印象最深的就是《T Magazine》中的素颜拍摄，透着屏幕流露而出的高级感！

倪妮杂志大片

倪妮的杂志大片就像她做演员一样，尝试了各种Style，中国风、清新风、妩媚风、帅气风……没有你喵总hold不住的~这也让我们在她身上看到了更多的可能性。

倪妮时尚大片

不仅拍各种杂志大片不在话下，平日里的倪妮也是个会拍照的小达人！松散的头发，外加白色连衣裙，干净又有灵气。

倪妮穿白裙

玩的了清新，也玩的了率性活泼，一身休闲街头穿搭，躲进后背车厢的俏皮照片，充满青春活力。

倪妮旅行照

拍照不会摆表情的小伙伴们这边看过来~喵总倪妮教你如何秒变行走的表情包！首先嘟嘴可爱卖个萌~

倪妮鬼脸照片

带着街拍买来的饮料一起古灵精怪的卖个萌~

倪妮旅行照

回眸三连拍，眺望远方、彷徨的看着镜头再到甜美的笑容，每一帧一秒都有不一样的微表情贡献给你~

倪妮旅行照片

穿衣简单率性，不盲目追求讲风格

当然，照片拍的好看，有一部分也要归功于倪妮的高品位穿搭。拥有超高的衣品的她，无论出席正式场合还是日常街拍，俨然都是一本会走路的穿衣指南。

倪妮穿搭简洁

平日里，倪妮的穿衣风格虽然算不上走在潮流尖端，但她从不会盲目追求流行，简单干净却不失自己独有的特色，总是清新自然自成一派，很是让人喜欢。

倪妮旅行照片

倪妮的穿搭从来都不是那种“啥流行全往身上套”的简单粗暴风，而是有很多“小心机”。比如她会更注重强调身材比例，突出高腰，形成良好的身材比例，这种聪明穿法小仙女们也赶紧Get起来~

倪妮旅行照片

如果想减龄，那你一定不能少了俏皮复古的连衣裙，可以瞬间让你活力十足~

倪妮旅行照片

帅气雅痞风也不在话下，宽松的上衣搭配休闲裤，一副墨镜是搭配中不可缺少的亮点，让你腔调十足~