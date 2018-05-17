致敬巩俐的黑白配 真的无法穿出新意吗？

导语：戛纳电影节正如火如荼地展开，这不只是电影人的盛宴，还是时尚圈的狂欢，各路明星红毯造型占据了热搜的半壁江山。而巩俐一组于1993参加戛纳电影节的照片始终是人们重温最久、谈论最多的经典造型。（内容来源：ELLE中文网）

这张旧照中，张国荣温润如玉，巩俐端庄优雅，两人皆是风华绝代。纵使时光流转25年，一件最简单的白衬衫与黑色长裤，却如陈酒一般越品越妙，定格了中国人在戛纳的最美时刻，白与黑的魅力正在于此。

翻看巩俐的照片可以发现，她不喜花哨，独爱黑白，两袖一拂，是铺面而来的强大气场。白色衬衫搭配高腰长裙的她自信优雅，成熟女人的绝妙韵味昭然若揭。

纯白色长裙虽美，但即使配有精致的蕾丝和华丽的钉珠，总感觉稍有欠缺。而巩皇最擅长配以黑色腰带给整个造型增加亮点，不仅能衬托纤细腰肢，显瘦效果一流，还能作为绝佳的平衡点提高腰线，这一招学习了。

其实不止巩俐，很多明星都是“白+黑”的忠实粉丝。舒淇以白色西装搭配黑色开叉长裙，造型质感十足，若影若现的纤细美腿实力诠释高级的性感。

李冰冰身着白色T恤似活力少女，黑色阔腿裤上设计感十足，不仅镶有白色条纹细节，侧面的开叉使整体造型更加轻盈潇洒，走路都带风。

宋佳以白衬衫搭配黑色长裤，肩背亚麻色帆布袋颇具休闲感。裤子口袋处的两条白色镶边细节独特又精致。

而高圆圆的这一身装扮和宋佳颇有异曲同工之妙，白色V领衬衫将她的颈部线条修饰地更加颀长，搭配黑色条纹休闲裤凸显出她随性自然的气质。

黑白虽然是高级与干练的代名词，但绝不意味着白+黑=沉闷。只要款式搭配的好，一样能把清爽简洁的黑白穿出五彩斑斓的美丽。那么问题来了，到底该怎么穿才能将黑白穿出新意呢？

初级版：连衣裙与鞋子的黑白撞色

One-piece是好看又不容易出错的单品，修身的黑色裹身裙和飘逸的白色长裙都是一个不错的选择，再搭配纯色高跟鞋，一个简洁又时髦的look就轻松完成了。

进阶版：白色小上衣搭配黑色背带裤

背带裤带有一种天然萌的属性，若是选择黑白配色，减龄的同时高级感也大大增强，不会显得太过幼稚。内搭蕾丝衫或一字肩都是不错的选择

高配版：设计感上衣搭配高腰阔腿裤

一定要好好品一品C位这条喇叭裤的强大气场，只要穿上分分钟就能去参加今年时装周的开场了。连粉紫这样存在感极强的颜色在喇叭裤面前也暗淡了不少。

如果觉得喇叭裤太过招摇的话，可以选择这种简单的高腰阔腿裤，正经但不呆板，搭配带有设计感的纯色上衣，你就是办公室最酷的小妹儿。