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街舞热开始 鹿晗宋茜陈伟霆带来哪些街舞装备

街舞热开始 鹿晗宋茜陈伟霆带来哪些街舞装备
2018年05月17日 18:22 新浪时尚
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　　导语：去年是玩饶舌，今年开始了街舞热。《这！就是街舞》还没播完，《热血街舞团》就已经要开始挥洒青春了。和《这！就是街舞》差不多，《热血街舞团》也请来了4位人气爆棚，能唱能跳的时尚icon，鹿晗，陈伟霆，宋茜和王嘉尔。（编辑：@philtre）

时髦的4位街舞导师时髦的4位街舞导师

　　想来4位也都是有两把刷子，否则怎么镇得住这些动不动就怼天怼地的dancer！他们跳的有多好，编辑本人算是门外汉觉得谁都不差，但要是说到他们的时尚穿搭，现在就来给大家评评，4位导师都给咱们带来了哪些街舞必备单品。

害羞害羞

　　先来说说团里唯一的女导师—宋茜，一直致力于在街拍届发光发热！看过宋茜的街拍都知道，当下流行的运动风是她经常穿的。宋茜胆子也很大，不少别人不敢尝试的单品她也敢穿！这也算是摆明了自己的时尚态度，我型我敢。

宋茜穿彩色袜靴宋茜穿彩色袜靴

　　尤其这种格纹相互搭配的穿搭方式，不仅在平时，就算是在《热血街舞团》中，宋茜也没少穿！

宋茜宋茜
宋茜宋茜
宋茜的彩色袜靴宋茜的彩色袜靴

　　就比如这种难驾驭的彩色袜靴，宋茜就穿过很多次了。而各种oversize宽肩西服外套也一度是宋茜出街的必备。想来做一名合格的dancer，有自己的穿衣风格一定是必不可少的！

宋茜穿oversize格纹大衣宋茜穿oversize格纹大衣
宋茜街拍宋茜街拍

　　而最近，宋茜为我们带来的老爹鞋穿搭范本也给各位街头girl上了时尚的一课。

宋茜穿老爹鞋宋茜穿老爹鞋
宋茜穿老爹鞋2宋茜穿老爹鞋2

　　接下来我们再来看看陈伟霆，能文能舞的大师兄也将作为《热血街舞团》的其中一位导师。而最近的陈伟霆似乎迷上了染发，娇嫩的粉色，长毛绿还有炫目蓝等等，真是一个什么颜色都能hold住的boy，为他的战队带来一股染发热！

陈伟霆发色陈伟霆发色
陈伟霆发色陈伟霆发色
陈伟霆发色陈伟霆发色

　　当然了，陈伟霆的时髦可不单单只限于各种发色，陈伟霆还能把各种正经的西服穿的痞气十足。搭配个性设计的衬衫或是印花衬衫，让原本正式的西服变得雅痞范儿十足，男孩们，赶快学起来吧。

陈伟霆西服造型陈伟霆西服造型
陈伟霆穿印花衬衫陈伟霆穿印花衬衫

　　除此之外，陈伟霆爱穿女装也是大家津津乐道的事，怎么把女装穿的时髦又不娘，大家来参考吧！

陈伟霆穿chanel女装陈伟霆穿chanel女装
陈伟霆穿chanel女装陈伟霆穿chanel女装
陈伟霆穿女装陈伟霆穿女装
陈伟霆穿香奈儿女装陈伟霆穿香奈儿女装

　　而在热血街舞团中，陈伟霆的穿衣打扮就更加街头范儿了 ，各种牛仔夹克，当下流行的防风外套都是他的必备单品。

陈伟霆陈伟霆
陈伟霆陈伟霆

　　最后，我们再来看看鹿晗，一枚穿啥火啥的时尚boy，为各位dancer又带来了哪些街头风穿搭秘籍呢？

秘籍请收好秘籍请收好

　　鹿晗实力为我们示范了发带的玩法，其实配饰在整体搭配中，也起了非常重要的作用，让你时髦度up！

鹿晗戴发带鹿晗戴发带
鹿晗戴运动风发带鹿晗戴运动风发带
鹿晗发带造型鹿晗发带造型

　　其实发带也是不少dancer的当家必备单品，比如隔壁台的易烊千玺，就把丝巾绑成·发带！

易烊千玺戴发带跳舞易烊千玺戴发带跳舞
吴亦凡戴发带吴亦凡戴发带
陈伟霆陈伟霆
宋茜陈伟霆街舞
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