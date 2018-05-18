戛纳Day10红毯 超模云集“大魔王”酷黑造型hold住全场

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月17日，不仅有主竞赛单元电影《刺心》（Knife + Heart ，又名Un Couteau Dans Le Couer）、《迦百农》（Capharnaum）举行首映礼，更有amfAR慈善晚宴（amfAR Gala Cannes 2018）。当天星光璀璨，超模云集。“大魔王”凯特-布兰切特一身酷黑造型hold住全场。（编辑：小杰掉肉肉）

凯特-布兰切特

评审团主题凯特-布兰切特亮相第71届戛纳电影节主竞赛单元电影《迦百农》首映红毯。当天，“大魔王”身穿Givenchy 2018春夏高定抹胸连体裤，酷黑现身，气场十足。

凯特-布兰切特身穿Givenchy 2018春夏高定

克里斯丁-斯图尔特

随着戛纳电影节接近尾声，小K的红毯造型越来越精彩。主竞赛单元电影《刺心》举行首映礼，评审之一的克里斯汀-斯图尔特身穿Chanel宽肩长款西服搭配长裤及乐福鞋的造型亮相红毯，湿发搭配哥特风妆容，邪魅十足。

斯图尔特Chanel宽肩西装

“德普旧爱”凡妮莎-帕拉迪斯

第71届戛纳电影节主竞赛单元电影《刺心》举行首映礼，“德普旧爱”凡妮莎-帕拉迪斯亮相红毯。女主角凡妮莎身穿Chanel金属流苏定制礼服裙，展露优雅的法式风情。

凡妮莎-帕拉迪斯

超模AA（亚历桑德拉-安布罗休）

一向偏爱酷黑透视礼服的超模AA在2018amfAR慈善晚宴上选择了一款来自Tommy Hilfiger的高开叉单肩礼服现身，大长腿瞬间抢镜。

安布罗休Tommy Hilfiger粉色单肩裙

艾尔莎-霍斯卡

同样是现身2018amfAR慈善晚宴红毯，维密天使艾尔莎-霍斯卡当天也是“火力全开”，来自Ermanno Scervino的红色抹胸、高开叉礼服，让她大秀美腿好身材。艾尔莎-霍斯卡还选择了一双同色系的绑带鞋作为搭配，瞬间优雅升级。

艾尔莎-霍斯卡身穿Ermanno Scervino

阿德里亚娜-利马

另一位超模阿德里亚娜-利马近几日可谓是赶场不断，深V到肚脐的亮片透视裙十分适合自带狂野气场的利马。金属风的高跟鞋设计别致，为利马的红毯造型增色不少。

阿德里亚娜-利马

芭芭拉-帕尔文

芭芭拉-帕尔文身穿Roberto Cavalli亮片西装造型现身2018amfAR慈善晚宴。