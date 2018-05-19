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戛纳Day11红毯 德普旧爱秀身材超模AA气场全开秒杀众星

戛纳Day11红毯 德普旧爱秀身材超模AA气场全开秒杀众星
2018年05月19日 11:25 新浪时尚
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　　导语：当地时间2018年5月18日，法国戛纳，第71届戛纳国际电影节逐渐进入尾声，众星对红毯的热情也在逐步降温。当天主竞赛单元电影《野梨树》首映，还有另一部主竞赛单元电影《刺心》举行发布会，女星跟超模们来了一场香艳对决。（编辑：小杰掉肉肉）

　　凡妮莎-帕拉迪斯

　　第71届戛纳国际电影节主竞赛单元电影《刺心》举行发布会，女主凡妮莎-帕拉迪斯现身photocall环节。她身穿Chanel 2019早春度假系列印花长裙小秀酥胸，和戛纳的海滨风情相得益彰。

凡妮莎-帕拉迪斯造型凡妮莎-帕拉迪斯造型

　　亚历山大-安布罗休

　　超模AA（亚历山大-安布罗休）亮相第71届戛纳国际电影节主竞赛单元电影《野梨树》举行首映礼红毯。她身穿Zuhair Murad香槟色一字肩亮片刺绣裙，搭配马尾和羽毛形状耳环，女神范儿十足。

超模AA的宫廷感礼服超模AA的宫廷感礼服

　　维密天使玛莎-亨特

　　维密天使玛莎-亨特身穿Michael Kors定制礼服裙亮相红毯，薄荷绿的色彩加上水晶的点缀，让她看起来闪耀迷人。

玛莎-亨特玛莎-亨特

　　伊莎贝莉-芳塔娜

　　第71届戛纳国际电影节主竞赛单元电影《野梨树》举行首映礼，巴西超模伊莎贝莉-芳塔娜亮相红毯。她身穿rosa chā黑色镂空设计高衩礼服裙，搭配Chopard珠宝，一头复古十足的卷发让她看起来风情万种。

伊莎贝莉-芳塔娜伊莎贝莉-芳塔娜
戛纳超模红毯
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