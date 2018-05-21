戛纳时尚故事|看完这近80款红毯搭配 再穿错算我的

导语：转眼间第71届戛纳电影节已经结束，这次电影节的红毯让网友们一饱眼福，仅中国女星就有包括范冰冰、李宇春、刘雯、关晓彤、奚梦瑶、何穗等在内的15位女神现身，贡献了36款红毯造型，惊艳戛纳。除了火力全开的中国女星之外，作为本届电影节评委会主席的“大魔王”凯特-布兰切特更是上演了“教科书式”的红毯造型秀。那么问题来了，哪款造型深得你心？（编辑：小杰掉肉肉）

戛纳造型大盘点

讲真编辑粗略的本届戛纳电影节红毯上中国女星秀出的礼服造型之后，下巴都要惊掉了。继国际时装周之后，中国军团再下一城，跟国际巨星拼造型也没在怕的。看完这近80款红毯造型之后，如果你在红毯上还穿错，那你也是没救了。

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在展开高能的造型PK大戏之前，编辑还有个小数据分享给网友们。众所周知，各家粉丝都喜欢都爱豆买同款，那么本次现身戛纳电影节的中国女神们最喜欢穿的礼服又有哪几款呢？买同款也要找对路，编辑只能帮你们到这了。

中国军团偏爱的大牌礼服

除了排在前五名的品牌外，还有以下品牌分别有一款礼服被中国女星穿到红毯：

Ali Karoui（范冰冰）、Givenchy（范冰冰）、Osman（范冰冰）、Alexis Mabille（范冰冰）、Jean Paul Gaultier（李宇春）、Oscar dela Renta（何穗）、Zuhair Murad（娜扎）、Reem Acra（奚梦瑶）、Rasario（奚梦瑶）、Alberta Ferretti（奚梦瑶）、Ermanno Scervino（奚梦瑶）、David Koma（奚梦瑶）、Bottega Veneta（刘雯）、Vera Wang（马思纯）、Paolo Sebastian（关晓彤）、Derek Lam（苗苗）、Stephane Rolland（卢靖姗）、Shine Moda（秦岚）、Sherri Hill（蒋梦婕）、Mikal D（马苏）、Luisa Beccaria（马苏）

—————————————————————高能分割线：造型PK大戏开场—————————————————

百变气场女神

这一趴的女神们，红毯造型都属于百变那一挂。仙气、性感、宫廷风等等你能想到的造型，她们都能完美演绎。最可贵的地方在于每一次变换造型还都能带给你惊喜！

范冰冰

五款红毯造型

说起现身戛纳电影节的中国女星，首先要提到的必须是wuli冰冰女神。对戛纳电影节红毯早已经驾轻就熟的范冰冰，这次的红毯造型主打仙气和宫廷感。黑白配的经典风格可以应对各种红毯，但想要穿成像范冰冰一样美，你还需要修炼些气场。

范冰冰戛纳造型

范冰冰的开幕红毯造型

范冰冰穿Ralph-&-Russo高定礼服

范冰冰穿Givenchy高级定制

范冰冰穿Alexis-Mabille高定礼服

李宇春

四款造型，其中一款为GUCCI创作总监Alessandro Michele为其特别定制

春春从踏上戛纳电影节红毯起，就注定是位不走寻常路的顶级大咖。可不是每个明星都能有专属定制的特权，但在戛纳电影节红毯上，李宇春一次又一次的做到。足以见得，时尚圈有多宠她！李宇春的红毯造型除了设计感、时尚度之外，每次都带着些对艺术的迷思。那些超前卫的剪裁和设计，只有李宇春能hold住。

李宇春戛纳造型

GUCCI创作总监Alessandro Michele为其特别定制

李宇春穿Jean Paul Gaultier高定造型

李宇春穿Gucci

凯特-布兰切特

九款红毯造型

粗略计算身为本届戛纳电影节评委会主席的大魔王就有九款不同的红毯造型出现（如果我数丢了千万不要揭穿我），每一款都堪称完美，零出错的红毯教科书非凯特-布兰切特莫属。

凯特-布兰切特戛纳造型

一看“大魔王”这样的绰号，就知道凯特-布兰切特绝对不是什么缺少故事的女童鞋。果然在开幕红毯上，大魔王就留下经典一幕。凯特身穿自己在2014年金球奖红毯上穿过的礼服现身。除了像她自己说的“这是一种消费者保护主义”之外，还能让吃瓜群众们感慨下顶级女神的不老颜值。

凯特布兰切特开幕红毯造型

2014年金球奖红毯

后面的红毯造型，凯特-布兰切特演绎过经典黑白、立体印花、薄纱透视、渐变色蛋糕裙甚至裤装，一个人撑起一部红毯搭配宝典！而在520当天的闭幕红毯上将自己“打包”成礼物，也是很贴心了。

凯特-布兰切特身穿Givenchy 2018春夏高定

凯特-布兰切特现身闭幕红毯

奚梦瑶

六款红毯造型

奚梦瑶是本次现身戛纳红毯的中国超模中贡献红毯搭配最多的一位，这次女神既守住了超模专属的性感、高挑的妩媚风格，还在空灵感女神，飘逸小仙女等风格上都有所尝试。必须要夸奖下的是每个不同风格的红毯造型，奚梦瑶不仅能驾驭还能穿成典范。

奚梦瑶戛纳造型

奚梦瑶大秀长腿

奚梦瑶女神造型

刘雯

一款红毯造型

虽然刘雯这次只在戛纳红毯上留下一款造型，但珍贵在大表姐实现在红毯上的性感突破。想要在红毯上穿出慵懒性感范，这款造型是首选。

刘雯戛纳红毯造型

马思纯

一款红毯造型

裤装造型对于红毯而言，一直都是个挑战。本次马思纯就选择了一款设计感很强的裤装搭配现身戛纳红毯，总体来说还算及格。

马思纯开幕红毯造型

清新小仙女

仙女风搭配是女星们在红毯上最偏爱的造型套路之一。只要颜值过关，女星穿上灵动、飘逸的仙女裙，一般都不会出错。

关晓彤

两款红毯造型

看到关晓彤会穿了！编辑还是蛮惊喜的。本就是长腿女神的关晓彤穿起透视薄纱裙，瞬间变身仙气小公主，想不夸她都难。所以网友们不要再吝啬你们的赞美。

关晓彤戛纳造型

关晓彤公主风戛纳造型

古力娜扎

两款红毯造型

娜扎这次演绎的也是典型的仙女风红毯搭配。跟关晓彤不一样的是娜扎通过礼服的深V剪裁多了一些性感小心机。

娜扎穿仙气透视裙

娜扎仙气礼服小秀性感

何穗

两款红毯造型

用“惊艳”来描述何穗这次的戛纳红毯造型，丝毫不为过。超模中的仙气担当何穗，这次选择了两款增加百褶设计的礼服，在花仙子和美人鱼之间自由切换。

何穗戛纳红毯造型

王丽坤

两款红毯造型

女神王丽坤这次共贡献了两款造型，其中这款白色的透视礼服中的镂空设计让她独具宫廷感。清纯小公主认证无误。

王丽坤戛纳红毯造型

苗苗

两款红毯造型

虽说通过黑白配造型致敬巩俐惹出了不少争议，但苗苗本次的两款红毯造型还是可圈可点。吊带礼服很适合纤瘦、高挑的女神穿搭。

苗苗红毯造型

苗苗红毯穿吊带礼服

秦岚、蒋梦婕

分别有一款红毯造型

近期鲜少公开亮相的两位女神秦岚和蒋梦婕，在戛纳电影节红毯上仙气爆棚。尤其身穿来自shine moda 2018春夏系列鱼尾礼服的秦岚，仙气中还自带女王气场，戛纳红毯也是女神秀造型的主场。

秦岚红毯造型

蒋梦婕戛纳红毯造型

优雅熟女

如果你觉得太百变难以驾驭，而小仙女又不适合自己的话，那么还有一种不出错的红毯造型，那就是优雅熟女范，优雅中带着淡淡的性感女人味。其中最具标志性的三位女神就是卢靖姗、赵涛和马苏。

卢靖姗戛纳红毯造型

赵涛戛纳红毯造型

马苏戛纳红毯造型

性感尤物

一般这种风格都是超模们的天下，毕竟人家天生就有长腿、美胸、小蛮腰的好身材。

贝拉-哈迪德

讲真现身戛纳电影节对于贝拉来说，兴趣点根本不在红毯，而在各种派对！超模贝拉在红毯上对露背有执念。但不断突破性感造型的贝拉，是不是考虑把这拍照pose也更新下？！

贝拉-哈迪德对露背有执念

拍照姿势有些老套的贝拉

超模AA

在戛纳电影节红毯的后半段才加入“战场”的AA，显然走的是长腿取胜的路线。高开叉的性感礼服就是长腿超模们的标配。

超模亚历山大-安布罗休出席《黑色党徒》戛纳首映礼

超模AA的宫廷感礼服

攻气女王

克里斯丁-斯图尔特

七款红毯造型

找寻到真我的克里斯丁-斯图尔特，在本届戛纳电影节红毯上自成一派，攻气女王非她莫属。不管是抹胸还是深V礼服，穿到小K身上都是攻气十足。尤其她再换上湿法造型，瞬间邪魅逼人。

小K戛纳红毯造型

小K出席主竞赛单元影片《黑色党徒》首映礼

斯图尔特穿Chanel宽肩西装

一张图get第71届戛纳红毯时尚瞬间：