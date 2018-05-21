如何穿好戚薇王子文都爱的“懒人裙”

导语：虽然刚刚入夏，但是马上就进入30度的暴击还是让我瞬间屈服，几乎连门都不想出了，“天热、人懒、还想时髦”可以说是贯穿我整个夏天的一个魔咒，怎么能在刚刚开始就被它击垮？！于是我使出了杀手锏，没错！就是T恤裙了！（来源：瑞丽网）

戚薇

最近戚薇就穿了条T恤裙，搭了个牛仔腰封凸显身材，不错，很好，很时髦！

舒淇

舒淇也选择了长袖T恤裙，还利用叠搭玩了个巧思，也很好，反正女神永远是女神。

宇博穿长款T恤

那么问题来了，当你以为T恤裙是你整个夏天的救星，完美帮你解决不用搭配套上就时髦的难题时，其实你穿上往往是“肩头宽到可以给一个小组靠”、或是“恭喜恭喜，宝宝几个月大了”的尴尬场面！

T恤裙不是一个桶 请根据身材选择

于是我们就有了今天的主题，看似简单的T恤裙其实水深的很，从身材到搭配其实都不能马虎！

明星穿T恤裙机场街拍

1、T恤裙对微胖或肩宽并不友好！

首先，我们日常见到的女神们都抢着穿的宽大T恤裙其实对肉肉女生来说非常不友好，你以为穿宽松就能显瘦遮肉？其实效果是相反的！

微胖也能穿T恤裙

T恤裙配长靴

先别急着灰心，T恤裙不是就不能碰，最简单粗暴的解决方法就是加个外套！最好还是一款长外套！这样才能帮你拉长比例顺便掩饰肩宽。

韩雪

或者是选择长袖体恤裙，一样能让肩部的线条往下延伸，比短袖要好很多！

T恤裙正确穿法

2、小个子的体恤裙可不能太长

个子小的女生其实非常适合穿T恤裙，但是前提条件是不要半长不短！瞬间缩短你本来就不长的比例可就不好了！

王子文

我们要选择要不就短一点，或者要不就长一点的款式，像王子文的长T恤内搭隐形短裤，还可以再掀起衣摆，不走光还能显腿长！

长款T恤裙

长款也不要过长，要在脚踝位置最佳，另外最好选择简单纯色的款式，不要太花也不要叠搭。

腰封搭配T恤裙

小个子还可以利用彰显腰线来凸显线条，拉长比例，用腰带或衬衫绑腰上都是不错的办法。

至于鞋子的选择方面，不能免俗的要加一点高度，一双高跟鞋是必不可少的，还可以利用小袜子再添点可爱感和细节感。

李圣经

其实长靴也非常适合与T恤裙玩组合，而且完全不用担心会太过性感！尤其是和小个子，腿部一定是都露出来才显长显细，有长靴加持其实更有效果。

模特穿T恤裙街拍

T恤裙不是大背心 请根据趋势选择！

除了身材局限这个Bug，还有很多人认为T恤裙不就是一件大白T么，能穿出什么花样！其实跟着潮流走，你会发现很多很多新鲜！

街拍达人穿T恤裙

1、T恤裙要够复古够Rock

轻复古热潮让每个人都穿起当年你老爸和老妈的单品，T恤裙也一样要复古起来，但是走的却是个性路线，从人像到乐队Logo，全面的Rock起来！

街拍达人穿T恤裙

选择这种T恤也要注意，太大面积印花依旧容易显胖，别忘了来件外套，不一定穿起来，披着反而更有味道。

时尚大片中的T恤裙

明星穿T恤裙街拍

2、T恤裙要够运动够色彩！

别一直跟黑白灰较劲了，其实T恤裙有很多色彩可以选择，如果觉得饱和色不好穿，那么一定要选运动款！这种好像篮球秋衣的宽大背心，自带着运动气息正好符合如今的时髦的趋势！

T恤裙街拍

但是它一样有个雷要避免，那就是容易显得太Man！不用担心，一双高跟鞋就帮你搞定！

时尚达人示范T恤裙2

T恤裙街拍

3、T恤裙要够细节够繁复！

叫你一直觉得T恤裙简单，这次就给你玩点复杂的。从绑带到各种不对称或是拼接效果，如今单纯一块纯棉已经满足不了潮人的需要，一定要加够时髦细节才过瘾！

时尚达人示范T恤裙

其实不买新款也么关系，我们还可以利用叠搭来带出T恤裙的层次感，比如之前提到的腰带叠搭，当然还可以利用长袖短袖或是长款短裤来玩组合。

T恤裙街拍

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