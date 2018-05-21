宋茜娜扎都在追的Dad牛仔裤潮不要错过

导语：时尚圈一直在兜兜转转，最喜欢把那些很久没玩过的东西再找回来玩玩。所以你爸你妈以前的时髦玩意儿千万别扔，很有可能就成了当下的爆款。（来源：瑞丽网）

这几年的复古风把经典的Dad Jeans又刮回来，连Kendall Jenner也一改以往“招摇”的造型，换了条Dad Jeans搭配一双简单的球鞋现身NBA现场，有史以来最“朴素”的装扮了。F君觉得这种才是看球赛的正确打开方式嘛▼

肯豆私服

曾经大家都追求高腰、突显臀部线条的牛仔裤，但你今年还这样想，那就错了。懒懒散散的感觉才是我们最想要的，而Dad Jeans也正是时候重新回归大家的视野了▼

超模穿牛仔裤街拍

很多宝宝对Dad Jeans和Mom Jeans傻傻分不清楚。其实区分它们很简单，Dad Jeans是长方形的剪裁，呈直筒状，而Mom Jeans是倒三角的剪裁，呈锥形状▼

肯豆街拍

如果你喜欢显身材，那么Mom Jeans就非常适合你，高腰的设计凸显腰线又能拉长腿型，长度在脚踝处，臀部的设计也比较贴合▼

时尚达人街拍

而Dad Jeans以宽松直筒为主，没有那么高腰和强调腰线，不突出腿部线条，所以对腿部没有太苛刻的要求，人人都可以是这裤子的适穿者▼

肯豆街拍

Dad Jeans也不是最近突然间火起来的，回顾Off-White2017年的秀场你就会发现Dad Jeans的大火其实早有苗头，而且这条Off-White的Dad Jeans还是爆款▼

Off-White

宋茜就超爱Off-White这个系列的牛仔裤，搭配运动鞋活力四射，搭配尖头踝靴气场满满▼

宋茜街拍

而今年，Off-White在Dad Jeans大热时依旧推出Dad Jeans，还对穿法做了创新，不再是覆盖踝靴，而是藏进靴子里，当然也不是放进哪双靴子都好看的，Off-White这双靴子的靴口比较大▼

Off-White

国内的女明星也实力为Dad Jeans打call，Dad Jeans不止日常可穿，马思纯穿去活动，气势也完全没有输的▼

马思纯

宋茜在《热血街舞团》的宣传期就是这个造型，有了choker元素和尖头靴的加持，Dad Jeans穿起来更加酷▼

宋茜

因为Dad Jeans以宽松为主，所以女明星坐飞机也很喜欢穿Dad Jeans。古力娜扎和倪妮都是用小白鞋搭配它，舒适又清新▼