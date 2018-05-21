30℃了 T恤+阔腿裤准备好了吗？

导语：立夏早已过，30℃的日子已经在眼前，那么盛夏时节的搭配你准备好了吗？T恤一定是必不可少的，而用它搭配阔腿裤穿，整个夏天你都不会穿重样！嘘~~长得好看的人都已经穿上咯！（内容来源：ELLE中文网）

优秀的“T恤+阔腿裤”课代表，非宋茜莫属

作为机场街拍大军中的杰出代表，宋茜率先为大家解锁了“T恤+阔腿裤”的最潮搭配。黄色T恤+Lee × Smiley开衩牛仔阔腿裤，个性洋溢尽显活力：

Off-White蓝色T恤+同品牌牛仔阔腿裤，干净清爽不造作：

Supreme白色Logo T恤+Ellery侧条纹阔腿裤，高冷气场十足：

Dolce & Gabbana印花白T恤+Off-White系带运动阔腿裤，大显腿长腰细：

看到了吗？T恤+阔腿裤的搭配绝对是怎么穿都时髦的，毫无压力！

T恤+运动阔腿裤=时髦得有点酷！

到了2018年初夏，复古风和运动风依然在大肆席卷时尚圈。运动裤成为了Athleisure Girl的出街扮酷专属。阔腿属性让这条运动裤走路带风，自带酷炫光环！

不管T恤的颜色和款式是如何，或者阔腿裤是否带有侧条纹和开衩设计，都不会妨碍T恤+运动阔腿裤溢出的青春活力。

T恤+牛仔阔腿裤=时髦得太偷懒！

一到夏天，穿衣就崇尚越简单越时髦的态度。最简单的白T+牛仔阔腿裤，清爽又自然。蓝白CP自带清新滤镜加持，效果就是这么好看！

字母Tee、印花Tee和Slogan Tee，都可以轻松搭配牛仔阔腿裤，而且想不潮酷都难！除了白色Tee之外，其他颜色的也都能和牛仔阔腿裤完美契合。

T恤+条格纹阔腿裤=怎么穿都时髦！

T恤百搭可不是你穿搭选择平庸的理由。条格纹阔腿裤就能为你的整体搭配增添亮点，时髦度UP UP UP！一件黑白色T恤，搭配条格纹阔腿裤，尽显复古画报感。

相比牛仔和运动阔腿裤的休闲，条格纹阔腿裤就多了一份严肃和正经的感觉。即便你身穿T恤，也能从内而外散发出职场精英的气场，简约不简单。

T恤+西装阔腿裤=最时髦上班族！

和条格纹阔腿裤的风格相近，纯色的西装阔腿裤同样适合通勤穿着，即使搭配T恤也无妨。至于你想要别致一些的风情的话，可以在T恤的选择上稍微做些大胆的挑战。