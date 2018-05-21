易烊千玺这10双球鞋太时髦了

导语：球鞋，就是这样一双百搭的“万能单品”，陪伴着易烊千玺扮酷扮时髦。这位拥有四千万粉丝量的17岁少年通过他的穿鞋品位，一路上“捧红”了无数个运动鞋款，这个夏天，像易烊千玺一样，想时髦就穿这十双球鞋！（内容来源：VOGUE）

易烊千玺，虽是一个稚嫩少年，但他的一颦一笑都足够让人变“苏”。

酷爱舞蹈的他：也是一个球鞋不离脚的少年。

酷酷的发带，同样是他不离手的时髦单品之一。

但一秒正经起来，拍大片更会迷死人。

我们爱他，爱他的容貌，爱他的个性，爱他的舞姿，更爱他的球鞋。穿上这十双运动球鞋，和他一起时髦年轻。

Adidas neo

Adidas neo属于Adidas的运动休闲系列，更加偏向于年轻化一些，去年年底，Adidas的官方也正式宣布易烊千玺为新生代青年偶像，成为品牌代言人，所以基本上在机场的街拍中，都可以看到易烊千玺穿着它。

Adidas ADI-EASE

Adidas ADI-EASE 是Adidas 旗下的滑板鞋款，更加适合年轻人运动、跳舞穿着，担任明星队长的易烊千玺在《这！就是街舞》中就穿过这款板鞋，价位很亲民。

Vans经典款

提到Vans，这也是易烊千玺的最爱，翻看他的微博，基本上这双经典款出现的频率最高，同时，他也研发出了一种新穿法，踩一半当拖鞋穿……

Revenge X Storm

乍一看，Revenge X Storm和Vans颇有相似，但其实Revenge X Storm是来自于Kanye West十分器重的爱徒兼好友Ian Connor创立的新锐品牌。一经推出就席卷了整个时尚圈和明星圈，像卡戴珊姐妹、杨幂都经常穿，基本上时髦人士都人手一双。

Golden Goose

Golden Goose的“小脏鞋”一直都长盛不衰的占据着这些时髦人士的鞋柜，在淘宝双12的狂欢派对上，易烊千玺就穿着它唱歌，清爽简约，溢出满满的荷尔蒙。

Adidas Yeezy Boost 350 V2

其实在私服搭配上，他除了喜欢穿基本的舒适运动鞋款，还钟爱着潮流款，Yeezy火了这么多季，但作为服装搭配来说，还是纯色的小白鞋穿起来最能呈现出易烊千玺阳光型的时髦。

Balenciaga“Triple S”

Balenciaga 的Triple S“老爹鞋”自从去年面世以来，就凭着时尚前卫的设计赢得无数明星粉丝的喜爱，基本上，谁穿谁时髦！作为“带货小鲜肉”的易烊千玺来说，自然少不了它的出现。

Balenciaga Speed

除了我们开头提到的发带以外，渔夫帽也是他最爱的单品之一，和Balenciaga的Speed紧踝运动鞋组合在一起，安静得像幅画。

DIESEL

如果要说最会穿衣的男星，那易烊千玺绝对占有一席之地，舞动全场的他将穿衣的风格变得刚柔并济，宽松的刺绣运动套装，一定要搭配上这双DIESEL硬挺的皮质板鞋才更时髦。

BOTTEGA VENETA

能被易烊千玺穿着上格莱美的运动鞋，都是有品质而又高级的选择。整身素净而清新的Chanel粗花呢套装搭配这双BOTTEGA VENETA编织拼接的休闲板鞋，他就像一副“行走的雕像”。