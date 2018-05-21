露肩之前给你提个醒 一字肩这个坑别再跳了

导语：夏天来的这么快，是不是又忍不住要露香肩了？去年火到不行的一字肩，今年你又买了吗？讲真，露肩之前一定要认真看看今天文章里的几款明星示范，一字肩的坑别随便跳了！（编辑：小杰掉肉肉）

一字肩单品真的是露肩神器？！

去年火到不行的一字肩衬衫、一字肩荷叶边连衣裙等等简直被捧成了露肩单品中的圣物，但是一字肩真的那么神吗？答案肯定是否定的。一字肩不仅不是百搭单品，还超级挑人，削肩、锁骨、小蛮腰、大长腿缺一不可。关键穿起来还不怎么舒适，基本可以排进难穿单品榜单了。还记得舒淇女神穿了件一字肩衬衫，整个活动都忍不住拽了又拽。不是女神不拘小节，是穿上一字肩衬衫基本手臂就不能动了，稍微一动就破坏造型。

舒淇

稍微肩膀宽一点或者圆润一点的女星，穿起一字肩单品就会立马胖上一大圈，比如蕾哈娜。显而易见，圆肩的网友们放弃穿一字肩的念头吧，它不仅会让你变的更加圆润，还会让肩线瞬间垮掉。

蕾哈娜穿一字肩衬衫

到底哪些人才适合穿一字肩？

能把一字肩单品穿的又美又时髦的，基本就一类人就是纤瘦的长腿女神。除了个别纤瘦的女星之外，基本就是超模们的天下。Gigi和肯豆这对超模闺蜜，都喜欢穿一字肩单品。这款单品的确是突出锁骨的利器，但前提是你真的“锁骨突出”哦。

Gigi穿一字肩上衣

肯豆穿一字肩造型

而偏爱一字肩单品的女星里，杨幂算是一位穿的比较成功的。尤其简约设计的白色一字肩短裙，要比小荷叶边的纱裙显瘦效果更好一点。但想要驾驭一字肩短裙，腰部的修身设计都是个必不可少的选项。如果缺少了腰部的修身剪裁，那你就会穿成一个没有曲线的“H”。

杨幂

杨幂穿一字肩短裙

宋茜和莉莉的这两款一字裙造型会让你感受的更加直观。如果没有蜂腰的话，这件一字肩短裙就毫无线条感可言了。如果你跟这几位女星一样拥有纤瘦好身材的话，就大胆的穿起一字肩吧。

宋茜穿一字肩短裙

莉莉-詹姆斯

如果看到这里你还是对一字肩单品不死心！那么编辑还有最后一招可以救你。那就是选择结合V领设计的一字肩单品。唐嫣和杨幂都曾选过这样的短裙，结合V领设计能够弱化一字肩带来的肩部线条被拉宽的感觉。

唐嫣

杨幂穿拼接一字肩短裙

想露肩其实你有更好的选择

其实除了一字肩单品之外，露肩的选择还有很多，其中最容易驾驭的就是挂肩单品。只是在一字肩的基础上增加了挂肩吊带的设计。通过挂肩吊带来弥补你锁骨不够突出的不足，在视觉上为你打造削肩的效果。蔡依林穿的这件挂肩衬衫也是个不错的选择。

蒂娜-斯廷内斯

蔡依林

①LOST & FOUND RIA DUNN 挂肩连衣裙 售价约4455元

②ALEXANDER WANG 水桶包 售价约6563元

③AQUAZZURA 系带及踝靴 售价约4677元

挂肩短裙搭配推荐

今天编辑要强烈安利给你们的其实是斜肩单品！尤其是江疏影和佟丽娅选择的这种荷叶边设计的斜肩单品。这绝对是对一字肩荷叶边的升级。不仅通过荷叶边的设计巧妙遮肉，露单肩的剪裁也更加舒适容易驾驭、关键是还能通过倾斜的剪裁打造削肩，而不是让你原本不算胖的肩膀出现肉感。

江疏影穿斜肩荷叶边上衣

佟丽娅穿斜肩礼服

佘诗曼选择的这款斜肩搭配十分适合OL女性。我们秋冬季偏爱的西装马甲等单品，在夏季能有一个优雅的大变身。那就是打造斜肩短裙。如果你没有佘诗曼的同款斜肩裙，不妨试着用腰封、西装马甲、同色系紧身胸衣打造看看，可能搭配感会更强。

佘诗曼穿斜肩短裙

今年必定成为爆款的斜肩穿法是像江疏影和王子文一样，用衬衫打造露肩造型。江疏影用oversize衬衫搭配吊带胸衣的穿搭，很实用也相对容易驾驭。而王子文选择的斜肩剪裁的衬衫是不是更加时髦？

江疏影的露肩玩法

王子文衬衫巧露肩

①KENZO 吊带上衣 售价约3899元

②JOSEPH 条纹衬衫 售价约2872元

③DIESEL Neekhol 084PL磨损牛仔裤 售价约1544元