根据肩宽穿衣服 显瘦不止十斤

导语：我们都想要显高显瘦，但有时候衣服再时髦都穿得不好看，你可能是忽略了肩宽的问题——肩部的美观对整体效果的影响非常大，这一期的推送，我们就来告诉你，宽肩或是窄肩的女生应该如何扬长避短。（内容来源：VOGUE 时尚网）

首先，你要搞清楚自己的身材属于宽肩还是窄肩。宽肩指的就是肩部两点连线大于臀宽，肩部为全身最宽处，肩窄反之。单品没选对，稍不留神就会暴露宽肩窄肩的问题，就连明星模特也无法幸免。

比如说高挑的Karlie Kloss。模特身材其实容易给人一种骨架大显肩宽的感觉，在上面的造型里，细吊带在宽肩上就快找不到了，更反衬出肩膀的宽厚，实话说，吊带真的不适合宽肩的女孩们。

你要做的是削减肩部的线条感了。你看，同样是露肩的吊带裙，但因为加了一件西装，在视觉上就把宽肩这个缺点完全弱化了。

那么同样道理，对比起来，她穿这种收肩设计的裙子就很美。

V领也很适合宽肩，会减轻肩部的“重量感”，看上去很舒服。

再看看同样是宽肩的张雨绮，一旦选择了适合自己的西装内搭精致的V领，立刻让肩部看上去轻盈多了。

再来看看窄肩代表周冬雨，穿着显瘦压缩肩部的黑色感觉肩变得更窄了。

换上了拉长肩部的飞袖，气场提升了不止一个level。

本身骨架小肩窄的赵丽颖，这种肩带隐约、抹胸设计的裙子会让人的肩部内缩。

换上这种有着膨胀效果的泡泡袖裙子的她就美多了，人为制造的肩部线条往外延伸。

不同款式的衣服对肩部有很明显的影响。穿错了衣服，肩部一旦显得过宽或过窄，造型就会大打折扣。骨架虽然难以改变，但是我们可以用合适自己的单品在视觉上营造肩部的黄金比例。

窄肩怎么穿？

关键点：增加肩部的宽度、缩小头身比例

先说说窄肩吧。过窄的肩部势必会衬得头大，整个人头重脚轻，显得身形单薄。窄肩怎么穿？可以依靠外界因素增加肩部的宽度、缩小头身比例。

1. 一字领露肩装

强调肩部存在感，展现小骨架的精致

如果你是窄肩，也不要太担心，其实窄肩也有自己的优势。窄肩的人一般骨架小身材清瘦，所以肩头和锁骨会比较明显，穿这种一字领的露肩装既拉宽肩线，又很容易展现骨感美。

而且，肩部变成造型主角，也能削弱头重脚轻的样子。

这种稍微V领的设计，也会消除窄肩带来的单薄感，让肩线更加分明。

看看窄肩代表周冬雨，穿这种一字领的露肩装就没有了幼稚感，更加大气了。

除了大露肩，保守一点的肩部挖空设计也适合窄肩。

反过来，如果你是宽肩女孩，穿这种一字领的露肩就容易给人留下“壮”的印象。

2. 翻领、落肩袖上衣

增加层次感 扩大横向肩部面积

这部分应该很好理解了，翻领容易把注意力吸引到胸前并且横向扩大肩部的面积，可以说是最适合窄肩女生的上衣款式之一。

同理，横条纹上衣显膨胀的特点正好适合窄肩女生。

再来说落肩袖。落肩袖也是利用线条左右肩线的一种上衣款式，就像高腰裤一样，线条在哪里你肩膀的视觉位置就在哪里。比如窄肩应该选择倒梯形的落肩形式，让衣肩的线条宽于双肩，起到延伸肩线的作用。

买衣服的时候，可以多考虑这种肩线稍微下移的款式，或者是买大一个码数，进以制造假的肩线，穿这样的衣服就会显得肩更加宽了。

茧型的裙子、外套就是常见的倒梯形落肩款式，穿起来宽肩的同时还能利用垂顺的外套显瘦显高，五星推荐给窄肩女生们。

相反，如果你是宽肩女生还要穿倒梯形的落肩上衣，视觉肩宽大于真实肩宽，就很灾难了。

3. 肩部饰边设计

适当加宽全身轮廓 调整头身比

像是泡泡袖、荷叶边等在肩部有褶皱的细节，也能横向增加肩部面积，达成视觉上显肩宽头小的目的。肩部一旦明显宽于头部，穿衣服就有撑起来的感觉了。相反，紧贴皮肤的包身上衣对于窄肩有种往内压迫的感觉，收缩肩部的同时显得头更大了。

相反，如果是宽肩女生，还要穿膨胀系的上衣，就是这样子的。。。。。。

4. 收臀下装

让肩臀尽量在一条纵线 平衡全身

想让身材更完美，还可以利用下装做文章。因为窄肩的肩宽小于臀宽，如果要让全身显得协调，上衣选择刚刚推荐的款式之后，还需要把臀宽调整得更小。

推荐向内收缩的鱼尾裙、包身裙，臀部连同腿部都往里收缩，尽量让肩臀的宽度在一条直线上，比例才平衡啊。

同理，也可以选稍微修身的窄腿裤、直筒裤。但过于紧身的裤子比如leggings之类的就要避免了，因为它会凸显臀部，起到反效果。

反之，如果你是宽肩女生，就不要穿包身裙了，臀越小越显肩宽，整个人更臃肿大只。

窄肩女生 你可以穿它们

Mango 一字领连衣裙

Zara 镂空刺绣罩衫

Massimo Dutti 露肩拼接T恤

Alexa Chung 条纹T恤

Antonio Berardi 荷叶边上衣

宽肩怎么穿？

关键点：减少肩部以及蝴蝶臂的露出

宽肩的女生肩部正面背面甚至侧面看都比较宽厚，穿衣稍不注意就会显得虎背熊腰。而且宽肩容易伴随着手臂粗的问题一起来，那么穿衣的注意点就在于要减少肩部以及部分手臂的露出，尽可能模糊肩线。

1. V领、斜肩上装

转移视线 让重心略微下沉

肩宽是客观存在的事实无法改变，但是我们可以用V领上衣转移视线对肩部的关注，让注意力稍微下移。上面我们说过，肩窄的女孩适合横条纹，而视觉上收缩效果显著的竖条纹就很适合肩宽的女孩了。

比如说你可以穿非修身的衬衫，解开胸前两颗纽扣人为制造V领，慵懒的宽松版型不显肩宽反而能用V领显肩窄，而且日常好穿，可以参考。

像是V领+收腰款式的裙子会让宽肩女生的身材优势尽显。

配饰方面，可以利用长项链转移视线制造Y字型，一样能把肩颈线条修饰得更美。

宽肩女孩想露肩的话，可以选择斜肩上衣把视线集中在一个肩膀，就不会放大肩宽问题了。如果是长发女生，在穿露肩装的时候，可以利用头发的遮盖模糊肩宽。

2. 插肩袖

模糊肩线 消除宽厚的感觉

宽肩选择上衣的时候，千万不能让衣服肩线超过本身的肩线，比如你可以选择这种拼接设计的插肩袖，营造视觉肩宽小于真实肩宽的效果。

注意看，融入八字的线条设计，制造了假肩宽，让肩宽变小了。

3. 宽肩带

合理分割肩部线条

宽肩要是放着不管就有种向外延伸的感觉，如果用宽肩带等线条垂直的单品分割肩部变成一段一段，可以终结扩张感。

细吊带还是要避免的，肩带越细衬得肩越宽，这种衣服适合肩部线条本来就比较好的女孩。

特别是这种肩带靠近脖子的款式，很容易拉长两肩之间的距离。

宽肩女孩选择这种宽肩带的裙子就美多了，它可以在视觉上分割肩部线条，让你的比例更完美。

初秋的时候再在里面内搭一件黑色打底，更有收缩宽肩的效果。

宽肩女生 你可以穿它们

Cos V领上衣

Marc Jacobs插肩袖T恤

Rta露单肩上衣

Victoria Beckham质感西装夹克

Tome 棉质混纺阔腿裤

无论是宽肩还是窄肩，只要合理穿搭，它们都不是问题，就让它们变成你的优势吧。