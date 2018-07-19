两招教你条纹衫怎么穿能摆脱撞衫的尴尬

导语：那么多人都穿的条纹衫如何避免撞衫的尴尬呢？我用两招解决！ （内容来源：PCLADY）

不知道有没有小伙伴和我一样，流行单品年年买，但是来年再拿出来的时候又非常嫌弃了。没关系，喜新厌旧是人之常情，但是这种情绪似乎对一些经典设计就完全起不到作用。

经典的设计是属于那种“乍见之欢，久处不厌”的存在，它简单却不失大气，素雅不失风采，条纹衫算一个。

翻翻最近时尚动态，条纹衫的出镜率也很高。简单、舒服、百搭却又经典耐看的条纹衫已经成为了很多人衣橱里的四季常青款，那那么多人都穿的条纹衫如何避免撞衫的尴尬呢？我用两招解决！

首先，从条纹衫的挑选上就要下功夫啦。许多小伙伴都会选择最经典的黑白、蓝白条纹，比较中性。

今年可以试一下这种红白条纹的款式，非常好衬肤色，如果比较黑的妹纸就选择下边颜色比较深的暗红色。

这种七彩斑斓的彩色条纹衫既骚气又有点雅致，反正我是很喜欢了，很适合走闷骚的斯文败类路线。

这种不对称拼接的条纹衫今年也很流行，即使是选择蓝白颜色也不用担心会烂大街。选完款式，第二招当然是至关重要的条纹衫搭配

平时懒得搭配或者赶时间的情况，我和很多小伙伴一样都是简单的条纹衫搭配牛仔裤或者紧身裤就出门了，不过这时候我都会利用小配饰来增加造型的chic感。看看上面的对比，一条小腰带或者小方巾是不是瞬间画风精致起来了。

如果是把生活当大片拍摄现场的小仙女可以试一下条纹衫+腰封，操作系数也不大。

嗯，懒癌小仙女也可以这样直接裸半边肩膀，有种偷穿男朋友衣服的暧昧与性感，很有味道。

如果是条纹开衫则更加简单，把衣角别进腰间形成不对称设计，秒变街拍现场有木有！

不知道有没有戏精girl敢反着当露背装尝试一下呢？一点也不媚俗，相反很个性十足

约会、下午茶等场合利用条纹衫精心打扮起来也是很有看头。条纹衫搭配直筒的半身裙，既优雅又斯文。这套look其实也很适合办公室，简单的款式搭配有一股漫不经心的随意感，很容易就赢很大。

去网红店打卡或者出门拍照就绝对不能少了条纹衫 + 纱裙 这个组合，之前一直嚷着没机会穿纱裙的小仙女这回可以一次性过把瘾了。不过这里建议条纹衫搭配纱裙的时候最好选择一双平底鞋，就不会显得太过隆重，精致的猪猪女孩当然是要不动声色地把别人比下去！

条纹衫搭配迷你半身裙也是炒鸡精致的了，完全不艳俗，很适合现在不冷不热的天气。

同系列条纹搭配算是条纹搭配的高级版，因为很容易搭配不好就成了灾难现场。同系列条纹搭配的时候要切记条纹单品之间的间隔差距大一点，同时颜色也要选择相近或者同色系，这样搭配起来既有层次感也不会给人乱七八糟的感觉。

条纹衫的两招必备绝杀技，不知道小仙女们get了没有？希望小仙女们都可以好好利用条纹衫这个简单的单品，做个不简单的精致girl！