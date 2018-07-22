这个天气穿长裤 emmmm 跟刘雯学的

导语：虽说夏天就是一个属于各种美裙的季节，但偏偏就是有人不爱裙装爱裤装。尤其对于偏爱帅气风格的女生，即使在炎炎夏日也不能放下对裤装的爱，比如超模刘雯。（内容来源：ELLE中文网）

夏天的美，裤装懂得不比裙装少~~

夏日穿裙固然清凉可人，但却始终没有裤装那么方便（容易走光），更重要的是也少了那几分酷酷的休闲街头时髦感。

这些夏天穿裤装走在街头的女生，不是照样很美很好看吗？谁说夏天穿裤子就不如穿裙子来得美呢？

那么，“夏天穿长裤你热不热？”刘雯这样说……

这或许是一个“拷问灵魂深处”的问题。如何清凉又时髦地在夏日穿长裤装？对于这个困扰，“表姐”刘雯给了我们这些灵感。

· 穿牛仔裤时

表姐TIPS：配浅色衬衣、超短上衣、裤脚不收口

关注刘雯微博的粉丝一定会发现，她可以说是一个牛仔裤“狂热粉”。不管春夏秋冬，最爱的下装永远都是牛仔裤！即使在大家争奇斗艳的秀场上，刘雯穿的依然是牛仔裤。

那么夏天穿牛仔裤，刘雯给出的建议是：配一件浅色薄衬衣。特别是当你身穿浅色水洗牛仔裤时，搭配穿同色系的薄款衬衣会让人感到犹如吹到了海风般的凉爽。

这种类型的衬衣舒适亲肤，而且多为宽松版型，夏天穿既不闷热又不挑身材。

而对腰腹纤细平坦的女生，给蓝色牛仔裤搭配一件短打上衣则是一种健康的性感美。除了优化腿长比例，更重要的是小小露肤就足够打破长款牛仔裤在夏日穿着时的沉闷，增添几分清爽感。

此外，刘雯在牛仔裤的选择上也有小心机。她在夏天穿的牛仔裤都是裤脚不会收得特别紧的款式，透气性和穿着舒适度都会优于传统的铅笔裤哦！

· 穿黑色紧腿裤时

表姐TIPS：配宽松Tee、选破洞款裤子

刘雯的另一挚爱便是黑色紧腿裤。它也可以很好地修饰腿型，将刘雯的逆天美腿衬得愈发纤长。

黑色紧腿裤在夏天可以搭各种宽松T恤都不会出错，简便又好看。只要T恤下摆不收紧，穿着的舒适感还会大大提升。

刘雯穿黑色紧腿裤的另一清凉秘诀就是选择有破洞的款式。视觉降温的原理其实和配短上衣是一样的，就是通过露肤来打破黑色的沉重感，还比一般的黑色长裤有个性不少。

另一种方法就是选择露踝长度的款式，让脚踝好好透个气，也能拉长你整个下半身的比例。

· 穿阔腿裤时

表姐TIPS：配白色上衣、裤装选轻透材质的

阔腿裤可以说是长裤里面最不闷热的一款裤型，对各种身材也都非常友好。去年出席ELLE风尚大典时，刘雯就以一身Alexander McQueen的透视上衣+阔腿裤的造型惊艳全场。

夏季日常穿阔腿裤，上装最好选择白色的，比如刘雯的白T和白衬衫，以起到清凉的视觉效果。

而裤子的材质上，选择单层的轻薄材质，比如棉麻的、丝绵混纺的，穿上身既舒适又有质感，让你轻松拥有刘雯同款的摩登大女人feel。

· 穿西装裤时

表姐TIPS：配白色上衣、裤长不过踝

西装裤不仅仅是男生的专属，女生穿起西装裤来也可以很帅气！利落的裤型能包容各种腿型，像刘雯那样搭配高跟鞋就优雅满分了！

穿西裤时，搭配白色上衣是依旧是刘雯的惯用手法。这种搭配虽然看似简单，却是高级感的最佳体现。

而且年轻女孩也同样适用，不用担心西裤的成熟感会有违和。你看宋祖儿和欧阳娜娜这么穿，也完全OK的！

如果是全白LOOK，那么“冰镇效果”就更加明显了！

而搭配黑色图案T恤则是能打造满满的街头感，图案还能打破黑色一本正经的感觉。这样一来，谁说西裤只能通勤穿？私下也可以时髦得很哦！

或者用今夏超火的短袖衬衫搭配西装裤，诠释的是另一种率性美。裤长以不过脚踝为极限，尽显腿长又能透气清爽，一举两得！

有了刘雯的超全示范，你还会觉得夏天穿长裤是一件不敢想象的事情吗？它明明可以又时髦又凉快啊！