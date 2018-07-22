让欧阳娜娜美到发光的绸面西服了解下

导语：缎面材质单品本身就是你装扮的加分神器。自带发光的属性让你很难淹没在人群中。今天小编就为你推荐缎面低调奢华的应季穿搭。（来源：瑞丽网）

欧阳娜娜

除了欧阳娜娜自带胶原蛋白之外，这身缎面西装真的让她粉嫩到发光。不仅显得皮肤很好还大大增添了优雅味道。

其实缎面材质单品本身就是你装扮的加分神器。自带发光的属性让你很难淹没在人群中。今天小编就为你推荐缎面低调奢华的应季穿搭。

绸面西服街拍

缎面本身的光泽就很容易引人注目，而激发它闪闪发光的很重要一点则是——宽松！宽松产生的褶皱能让缎面材质更加多元化。不同角度的光也会让你的衣服看上去更有层次感。

绸面连衣裙街拍

颜色方面，小编建议大家首先选择黑、白、灰三种颜色进行穿着。首先说下黑色缎面单品是最低调却最有质感的。即使不露肌肤也能性感十足。

明星穿绸面连衣裙出席活动

白色缎面单品最初常用于婚纱。后来私服也可以放心大胆的穿着了。混搭帅气单品更加打包优雅与帅气。

秀场中的绸面连衣裙

灰色缎面单品为什么要单拎出来呢？因为它自带的金属效果很高级，即使在阴天也能打造大片街拍效果。slip dress搭配灰色缎面材质效果翻倍。

单品推荐：

Ellery

KHAITE

看过了颜色，接下来我们说说缎面单品中最实穿的三款：

1 缎面衬衫

缎面衬衫街拍

缎面衬衫配牛仔裤街拍

缎面衬衫是通勤装的标配了。不管是碎花款式，还是净色款式，一件缎面衬衫总能让你气场全开，搭配高腰牛仔裤还自带复古感。

单品推荐：

Victoria Beckham

2 缎面半裙

缎面半裙街拍

缎面半裙街拍

缎面半裙门槛较低，比较好驾驭。只不过建议你选择大一号的款式。这种材质没有弹性，而且容易撕裂。你可以选择开衩款式给自己留有余地哦~

单品推荐：

Gucci

RAQUEL ALLEGRA

3 缎面吊带裙

缎面吊带裙街拍

虽然安利了半身裙，但小编还是觉得吊带裙也需要拿出来单说一下。毕竟吊带裙更适合休闲装！其实也不用过于花心思，只需要一个白T恤就能让你的缎面裙看上去时髦又高级！分分钟拍出美照大片。

时尚博主穿缎面吊带裙街拍

单品推荐：

FLEUR DU MAL