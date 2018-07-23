《中国新说唱》：确认过眼神 都是爱印花的人

导语：上周六晚8点，爱奇艺平台倾力打造的S+级超级网综vivo《中国新说唱》第二集准时上线。王以太的不幸淘汰也是本期节目的一大爆点，那吾克热与ICE“冰与火的较量”毫无悬念的点燃全场。不过除了节目中的精彩环节之外，编辑还是有个小发现要跟你们分享，那就是几位制作人也太默契了吧，这印花单品穿的666呢。

三组明星制作人

王以太

那吾克热&ICE

看着三组明星制作人的架势，没有一件潮味十足的印花单品，估计根本就不能登上《中国新说唱》的舞台啊。三组制作人刚好示范了三类印花单品，人连印花、字母印花、卡通印花。而在已经播出的两期节目中，吴亦凡和潘帅则更有默契。两人分别示范了一款人连印花的潮T。吴亦凡对潮牌IH NOM UH NIT是偏爱有佳，两季节目中都曾穿出这一品牌的人脸印花单品。艺术化的印花设计极具冲击力。

吴亦凡霸气外露

吴亦凡的印花T恤

吴亦凡的潮鞋

说完凡凡一直在线的衣品之后，必须重点夸奖下他在新一期节目中的表现。说了那么多次freestyle之后，wuli凡凡也被韩上台freestyle啦。不过作为颜值、实力兼备的超级偶像，吴亦凡自然没在怕的，记性说唱瞬间帅翻全场。

吴亦凡freestyle

吴亦凡穿印花T恤

除了吴亦凡偏爱人脸印花单品之外，另一位明星制作人，同样是时尚Icon的潘玮柏也在棒球夹克中内搭过人脸印花的T恤。未来感的配色让这件T恤十分街头，与潘帅棒球衫的色调完美搭配。

潘玮柏&G.E.M.邓紫棋

其实人脸印花T恤一直都是型男单品中的潮流爆款。每一季的男装周都会推出最新的人脸印花T恤来引领潮流。而这一类别的印花最能代表型男们的时尚态度。有态度的印花更适合有态度的rapper。

从左至右：Vetements、Gustav Von Aschenbach 2019春夏男装系列

别看狗哥平时酷到没话说，内心还是有着童趣的一面，卡通印花衬衫就充分暴露了狗哥的小心思。而新一期节目好像跟狗哥开了个玩笑，当天中被热狗MC Hotdog认领为“小老弟”的一众说唱OG们，仿佛被“魔咒”困住般频频失误，止步60s淘汰赛。对如此戏剧化的状况，连吴亦凡都感慨道：“不知道为什么，感觉像是下了一个魔咒一样。”

热狗MC Hotdog穿卡通印花

某种程度上，卡通印花对于型男们来说也是有魔力的存在。一提到卡通印花，很多人的第一反应都是童年、幼稚。但融合另类剪裁后的卡通印花单品，也能拥有神秘的艺术感。喜欢酷帅风格的网友们，不妨学学热狗MC Hotdog选择黑白色调的卡通印花单品，丝毫不会减弱你帅酷的气场。

从左至右：Thom Browne、Todd Snyder 2019春夏男装系列

另一位制作人张震岳演绎的是印花单品中最容易驾驭也最百搭的类别——字母印花。很多大牌干脆把自己的logo印到T恤上，同样也是备受追捧。而字母印花相对于另外两种类别的印花而言，简直“太低调”。低调的风格才能促成这款单品百搭的效果。

张震岳穿字母印花T恤

字母印花的单品真心是秀场中出现频次最多的单品之一。在logo风尚回潮的当下，剁手一件字母印花的单品才是追赶潮流的正确方式。