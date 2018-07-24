热巴穿宽肩带短裙不给人活路 全智贤的衬衫不好惹

导语：又是热闹的一周，各大活动接连不断，女明星们都使出了看家的穿衣本领。迪丽热巴宽肩带小短裙甜度高过冰淇淋！莫文蔚blingbling的亮片裙活力无限，堪称新不老传奇。“本周谁会穿”这次会不会让你很纠结呢？（内容来源：时尚芭莎）

迪丽热巴

上榜理由：「复古宽肩带裙甜过冰淇淋！」

出席冰淇淋品牌活动的迪丽热巴小姐姐又双叒叕美出新高度！一条简洁的粉色丹宁风短裙衬托得她肤白如雪，上身的胸衣式设计更是完美地秀出了傲人好身材。上天创造美巴时果然多了一份偏心啊。

宽肩带突显了优美的肩颈线条，翻领式设计的口袋看起来少女又别致。穿着粉色小裙子的热巴小姐姐看起来真是比新口味的冰淇淋还要甜！

莫文蔚

上榜理由：「这条blingbling的亮片裙比莫文蔚的嗓音还要“亮”」

拥有全新音乐品牌的莫文蔚非常意气风发了，笑容和身上的亮片裙一样闪亮了。驾驭亮丽的裸色也是毫无压力，这么美的莫文蔚你能看出其实她快要50岁了吗？

裙摆薄纱中的大长腿若隐若现，颇有“犹抱琵琶半遮面”的优雅韵味。收腰的精致剪裁勾勒动人的身姿，错落有致的亮片增添了层次感，使莫文蔚更加神采奕奕，这样自信的女性永远不会老！

全智贤

上榜理由：「几何廓形衬衫＋高腰阔腿裤穿出气场“两米八”」

刚刚生完二胎的女神全智贤现身某化妆品品牌，蓝色几何印花廓形衬衣搭配高腰阔腿西装裤有一种气场全开的美，即使静静站着，也有一种带着风的“霸气侧漏”感。

顺滑垂坠的长发偏在一侧，大红唇轻松聚焦全场目光，印有复古几何印花的真丝廓形衬衣算得上是标准的“大佬衫”啦，智贤姐姐身上这股英气又妩媚的魅力实在是非常迷人。

Emma Watson

上榜理由：「学霸选的包果然不一样」

正在看温网比赛的Emma怎么像正在参加读书会？还是她手里这个书本造型的包实在是太吸睛了！方正的造型和刺绣的“封面”完全以假乱真，让人想一探这究竟是“学霸赫敏”的哪一本魔法书？

这也与她一身优雅知性的宽松衬衫裙完美适配，而宽大的棕色腰带和巴拿马帽则增添了几分牛仔的野性感，阳光下眺望远方的Emma浑身充满着随性舒适的气息。

Olivia Culpo

上榜理由：「落肩袖top下是一眼望不到尽头的大长腿！」

正在迈阿密度假的美国环球小姐Olivia Culpo用抹胸top“锁住”了镜头，把模特身上的袖子穿成落肩的效果，让一身小麦色看起来活力四射

Crop Top绝对是大长腿的最佳拍档，与今年大火的高腰直筒裤造就了这样一眼望不到头的大长腿，Chloé小挎包令慵懒气质分分钟上身。

Amanda Seyfried

上榜理由：「真空穿不规则刺绣西装的高级感震慑力足」

大美女Amanda Seyfried这次宣传新电影的造型看起来格外高贵逼人，深V领口展现了傲人的事业线，垂落在一侧的长下摆构建不规则且拉长身型，时髦度爆表。

衣摆上的刺绣其实是Amanda自己的巧思，有一种油画的质感，让原本吸烟装的man劲儿柔和了不少，高贵又灵动。