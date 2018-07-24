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比吊带还清爽 刘雯唐嫣的白衬衫暗藏少女心

比吊带还清爽 刘雯唐嫣的白衬衫暗藏少女心
2018年07月24日 18:05 新浪时尚
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　　导语：穿腻了T恤背心，想要高级得不动声色，一件面料剪裁都到位的衬衫绝对是你的首选。而今夏，这5件衬衫轮番上位，更有时尚大咖频繁带货，C位出道指日可待啊！（文章来源：瑞丽网）

时尚尖子生带来的衬衫合辑美得让人目不暇接时尚尖子生带来的衬衫合辑美得让人目不暇接

　　刘雯、唐嫣、马思纯、戚薇、张天爱……时尚尖子生带来的衬衫合辑美得让人目不暇接，为你捋出其中的时髦小心思，今年的时髦衬衫照着买准没错！

　　透视衬衫

　　是的，你没看错，优先上位的就是这个让人目瞪口呆的透视衬衫，吸睛浮夸又自带仙气。透视衬衫是雷也是宝。穿好了你就是那个最时髦的C位小姐姐。说到透视衬衫往往想到的是性感、妩媚、女人味等等……看来你对透视衬衫还是误解太深，少女仙气才是正确打开方。请看唐嫣的正确示范，骨感身材让透视白衬衫仙气飘飘，搭配同色系的长裤，轻盈的小仙女没错了！

唐嫣唐嫣

　　穿透视衬衫最大的挑战就是内衣啦，尤其是郑秀妍穿的这种正面几乎全部透视的设计，内衣的选择是仙气的关键，你可以和JESSICA一样搭配和肤色接近的背心，混搭牛仔裤又美又仙、少女味十足。

JESSICAJESSICA

　　也可以和贝嫂一样选择和衬衫颜色一致的精致内衣，可外穿式的设计反而提升了层次感。

贝嫂贝嫂

　　当然也可以黑色bra上阵，选择胸前有设计感的衬衫会更有安全感，也增加了两点，不会太过性感。

时尚街拍时尚街拍

　　透视衬衫搭配牛仔裤和西装裤都是不错的选择，穿上高跟鞋你就是办公室最仙气的小姐姐了。

时尚街拍时尚街拍
裴淳华裴淳华

　　你也可以搭配同色系的半身裙，让露肤设计多了变幻的层次感，也多了时髦的女人味。

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　　不对称衬衫

　　穿衬衫想要跳脱呆板，今夏不对称衬衫一定要来一件。张天爱用Alexander Wang不对称设计的条纹衬衫成为机场的潮girl。

张天爱张天爱

　　欧阳娜娜穿不对称设计的格纹衬衫搭配牛仔裤和小白鞋，青春洋溢。

欧阳娜娜欧阳娜娜

　　而戚薇则用不对称绑带设计的衬衫搭配热裤和短靴，七哥的机场造型总是这么夺人眼球。这么多明星潮人为不对称衬衫打call，你不来一件？

戚薇戚薇

　　Prada的这款图案拼接衬衫成为街拍里的流量担当，众多博主纷纷上身，搭配短裤制造运动风look不费力。搭配ol风的半身裙竟然也不维合，拼接的图案设计更是让时髦度飙升。

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　　领结衬衫

　　说到领结衬衫，不得不提马思纯，作为领结衬衫的迷妹，马思纯近期就贡献了不少样板穿搭。白色衬衫+墨绿色短裤自然清新，Chanel手袋+小白鞋时髦潮流。而另一个私服造型里，马思纯身穿Givenchy 2018早秋系列衬衫+条纹领带，帅气干练 。

马思纯马思纯
马思纯马思纯

　　而江疏影、刘诗诗两位仙女则不约而同用Chanel领结衬衫搭配黑色半身裙，优雅得体，个个都是仙女本仙。

刘诗诗刘诗诗
江疏影江疏影

　　带有精致印花或波点图案的领结衬衫则充满复古韵味，搭配中性风的西裤和西服套装，则中和了领结衬衫的甜美感，多了些时髦的潇洒。

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　　丝绸衬衫

　　沉寂了好久的丝绸衬衫，今夏大有起色。光滑丝绸自带的高贵冷艳气质超适合轻熟女来提升造型质感。当然丝绸护理不易，下手丝绸衬衫需要留意哦！刘雯之前就用Chanel的珠贝色衬衫搭配牛仔阔腿裤穿出气场的熟女造型。

刘雯刘雯

　　丝质衬衫搭配长裤是经典不出错的穿法，要想穿出不一样的感觉，可以在下装上花点心思。搭配牛仔热裤减龄活泼，个性的裤装设计和亮色鞋履也能带来惊喜质感。

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　　清新蓝衬衫

　　白衬衫不宜穿，一不留神就穿成了某些行业的特定印象。而清新蓝衬衫就不一样了，更加轻松休闲的同时，更自带文艺气质，棉麻材质的更佳。倪妮用清新蓝条纹衬衫搭配白裤子和太阳镜，轻松穿成了行走的大片。

倪妮倪妮

　　而刘雯也不甘示弱啊，同色系的清新蓝穿搭，即便背这帆布包也时时刻刻有着文艺女青年的大片质感。

刘雯刘雯

　　何穗清新蓝色衬衫+牛仔裤简单Chic，Dolce & Gabbana手袋+slip-on有型有款。而江疏影的牛仔蓝衬衫搭配软呢背心，个性十足不乏性感。

何穗何穗
江疏影江疏影

　　想要让清新蓝衬衫更出彩，衬衫下摆塞一半的穿法可以试起来，即便是基本款的蓝衬衫也能秒变时髦。搭配个性腰封更是酷到爆表。适度宽松的廓形感是清新蓝衬衫的时髦关键。

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