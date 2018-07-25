潮流志|只有郑爽才能告诉你什么叫热搜体质

导语：关注今天热搜的网友们都会学到一个新词那就是“八月魔咒”。近几年每年八月都要霸占热搜的郑爽，这次又带给粉丝们一个大大惊喜的。近日，郑爽和胡彦斌在街头被拍，还上演了亲近的“摸头杀”，难道真的复合了？！（编辑：小杰掉肉肉）

郑爽胡彦斌复合了？

还有摸头杀？！

不管复合是不是真的，郑爽又霸屏热搜了可是事实。话说，wuli爽妹真心是自带话题属性的热搜体质，随随便便一点动态就能成为时尚圈的焦点。编辑还专门挑了下午时段的热搜榜单，但郑爽的话题依旧热度不减。

热搜榜单

连时尚圈中的多位好友都会忍不住去向小爽讨教些上热搜的技巧。曾跟郑爽合作《夏至未至》的陈学冬，就曾问郑爽上热搜的方法。爽妹纸还很豪爽的“带他上热搜”。

爽妹帮陈学冬上热搜

简单粗暴但很有效

不过郑爽每次上热搜，都会有另一位艺人躺枪，今天也不例外。郑爽胡彦斌刚刚被曝出复合的绯闻，张翰的微博就又沦陷了......此处同情张翰五秒钟。真不知道网友们合适才能“翻页”，放过张翰。

张翰的微博沦陷了

躺枪的张翰

说了这么多，你们对郑爽的“热搜体质”是不是已经有所了解啦？网友们对郑爽的恋情好像分外关注，这次的复合事件，让人忍不住回忆起郑爽在自己的书中描述的那100件恋爱的小事，甜蜜中带着些涩涩的伤感。正如郑爽本人，仙气中带着叛逆，同时又有些魔性的神秘感。

郑爽恋爱的100件小事

早年间郑爽可是清新派的小仙女，从童年的公主裙到走红后的粉嫩小礼服，郑爽都是小仙女本仙。外貌甜美可人的郑爽，还是位拥有“漫画腿”的长腿女神，各种公主裙都能轻松驾驭。

郑爽童年照

郑爽

除了仙女风的造型之外，郑爽还有一项神技能，那就是无限减龄，永远都是十八岁。出道至今，郑爽已经至少在6部偶像剧中演绎了学院风的造型。校服、条纹衫无疑是郑爽的标配单品。

2009年《一起来看流星雨》剧照

《微微一笑很倾城》剧照

《夏至未至》剧照

除了造型极具个人风格之外，郑爽偶尔还要展现一下自己的卖萌技能，这样灵气十足的小仙女，想不上热搜都难吧？！造型神cos一下小丸子，也是可爱满分了。

卖萌高手

郑爽机场造型萌似小丸子

不过跟所有人会逐渐成长一样，郑爽也在成长。从早年间单一的仙女风，到如今率性的中性风，很难说哪一款私服更适合她。但不管是哪一款，都有郑爽特有的style。而在郑爽如今的率性搭配中，牛仔单品绝对占据了不可撼动的位置。各种款式的牛仔外套跟纤瘦的郑爽更配哦。

郑爽的清新牛仔搭配

郑爽穿牛仔搭配

很多人难以穿出时尚感的牛仔阔腿裤，被郑爽轻轻松松的穿出率性利落的风格。基本款的黑色衬衫让郑爽更具神秘感。而注重实用性多于外观的大号包袋，也与近些年的包袋新趋势不谋而合。无心“征战”时尚圈，都已经占得一席之位的郑爽，什么时候才能专心的凹几个造型呢？

对牛仔是真爱