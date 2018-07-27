潮流志|哪些小众潮牌才是杨幂的私藏货

导语：说到曾在机场街拍中打下一片江山的杨幂，虽然最近很少在机场秀私服，但带货女王的江湖地位还是没人动摇的。最近，大幂幂更是从带货王摇身一变成了时尚博主，专心教大家如何变时髦！（编辑：@philtre）

在杨幂开设的一档个人穿搭节目中，由网友提出问题，大幂幂接受穿搭大挑战，现场展现搭配功底，说实在，这可真是为大幂幂量身定制的一档节目啊。

穿搭挑战

每期都会设定一个主题，在一大屋子的衣服鞋子包包中，杨幂开始根据主题搭配（边看边幻想这是自己的衣橱）。而在最新的一期关于“粉色系生日party”的主题中，无论是郊游style，还是粉色系约会装，都很有典型的幂式穿衣风格。

杨幂背loewe兔子包包

Celine的粉色裙子配loewe的兔子包包，少女风十足。下一秒又靠Alexander Wang的牛仔短裙和ALYX的复古大T恤变街头酷女孩儿。

杨幂街头风搭配

可见，无论是录节目还是街拍私服，杨幂爱pick的还是那些属于自己的穿搭风格。今天，我们就来八一八，这档穿衣栏目中，哪些小众潮牌会是大幂幂的私藏货呢？！

ALYX

在最新一期出现的ALYX，就是一个由设计师Matthew M。 Williams在2015年创立的美国品牌。别看这个牌子年轻，但设计师在圈内可是很有话语权，曾经是Lady Gaga 和 Kanye West 的创意总监，可以说来头不小。

酷酷的街头风的确是大幂幂最爱的风格，带点中性风的性感。配饰也很有自己的特色，造型简单却也不失设计感。

ALYX秀场图

ALYX Lookbook

而ALYX的山车系的安全扣更是当家爆款单品，运动风十足，酷到没朋友，kendall这款腰包就是来自ALYX。

ALYX背带腰扣

ALYX的腰扣设计

肯豆街拍

前不久更是和藤原浩合作推出了一款腕表，冠希哥特意在ins上放出照片，可见这个新晋的小众潮牌在圈内很收认可。

藤原浩和ALYX合作的腕表

SJYP

在“白T遇上牛仔”这期中，杨幂搭配的这一套不规则上衣配不规则牛仔裤就是来自韩国潮牌SJYP！

杨幂穿SJYP

经常关注街拍的童鞋对这个牌子一定不陌生，很有设计感的设计加上酷酷的风格让SJYP迅速蹿红成了网红品牌。

SJYP条纹衫

SJYP牛仔裤

美国名媛穿明星穿SJYP街拍

而说到SJYP就一定要为你们种草他家的牛仔单品。这种一半水洗蓝一半白色的牛仔外套在街拍中出镜率可是很高。

蓝色白色牛仔外套

范宁穿SJYP牛仔外套

不规则牛仔最突出，无论是外套还是仔裤，是拼色还是不对称，这些别出心裁的设计，让你一秒变时髦girl。

SJYP牛仔单品

SJYP牛仔单品2

SJYP拼接牛仔

SJYP拼接牛仔

GCDS

关注杨幂街拍的童鞋对这个牌子应该不陌生吧，去年一件GCDS的黑色毛衣和各种logo袜子成了大爆款。

杨幂带火的GCDS毛衣

GCDS的爆款袜子

而在这次的“试衣间”中，杨幂又穿上了这个牌子的衣服，红色的皮衣配红色条纹毛衣，看来大幂幂真是独宠这件宇宙级的网红潮牌。

杨幂在节目中穿GCDS

各式各样的oversize卫衣一定是GCDS的当家潮品。

GCDS卫衣

GCDS卫衣

还有这种设计感极强的半截裤子也被不少时尚达人穿出来示范过，虽然平时穿有些too much，但凹起造型来，这款裤子绝对不会让人失望。

GCDS连体裤

再来看看GCDS最近推出的竹篮包包，一边跟着编织包的热潮，加入了更加年轻的配色，让人爱不释手。