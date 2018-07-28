快收下这份女明星清新少女搭配指南

导语：现在的女明星们都越来越会穿衣服了！当然，每个女明星也都有自己的独特穿衣风格。想不想学会一些当代小花旦们的清新少女搭配穿衣大法？看了这篇文章你就会得心应手啦！（内容来源：时尚COSMO）

今天COCO给大家找了好多女明星最近的清新少女风美照，一起来看看吧！

林允

首先是天真活力的林允，林允最近的私服特别小清新，全部都是亮色系的单品。黄色Tee搭配Dolce & Gabbana红色爱心饰扣包包，夏日风味十足！

同样是亮眼的黄色单品，黄色棒球帽和小白鞋鞋底的黄色还相互呼应呢，真是一举两得！

淡蓝色的Tee搭配现在最流行的透明PVC包包，瞧把这小姐姐给美的！

林允在机场街拍里的私服同样是清新少女风的哦，这件Oversize图案Tee上面被马赛克的👌图案也是十分鬼马灵精了。

淡紫色的运动裤也是击爆少女心的配色了！

林允这件Tee上的字亮了！“社交恐惧症”，好吧，这么可爱的Tee反正COCO要入手了！

归纳一下，林允平日里的街拍中最常见的就是棒球帽+Oversize Tee+牛仔裤的搭配了。然而，选择有颜色或者有图案的Tee瞬间就可以化身成一个清新少女！

徐璐

之前COCO看到了徐璐在日本旅游时拍的一些生活照，没想到表面上酷酷的小姐姐私下居然喜爱少女风！这个系着丝巾的连衣裙超级日系学院风有木有！

换上牛仔连身裤的徐璐用红色配饰完美了自己的穿搭，红色墨镜，红色滑板鞋，和红色包包配在一起都非常少女心。

浅粉色的墨镜+浅粉色亮片吊带衫也很适合夏天哦！

这种下衣失踪的穿法恐怕也只有少女风的小姐姐才可以驾驭了吧，腿精啊腿精！顺便表白一下下面的樱花粉色Oversize Tee。

还有徐璐热爱的十分小清新的牛仔单品，白色Logo Tee搭配牛仔短裤和黑色连衣裙搭配牛仔外套，穿上后都非常减龄。

手里还提着PVC包包，徐璐果然是走在时尚前沿啊！

谭松韵

非常巧合的是，谭松韵之前也去日本旅行了，而且旅行照片还超级可爱！穿着少女粉Tee扎着双马尾的小姐姐真是甜美又可人。

穿着粉色衬衫裙的谭松韵出没了！COCO觉得粉色真的太适合她了。

下面两张街拍里COCO一眼就注意到了谭松韵的亮色包包，无论是水果色PVC包还是青色印花包，选择小清新的包可以马上点亮整套穿搭！

在原本黑白配色搭配的基础上再加上一双蓝色的球鞋，是不是也超小清新！

白色宽松Tee+白绿相间的条纹短裤，谭松韵真是个走小清新风的时髦精！

欧阳娜娜

说起清新少女风怎么能少了我们欧阳娜娜，娜比？每次看到娜比的照片，就有一股扑面而来的少女气息。随意在超市拍照的娜比也是美美哒，T恤上的独角兽图案也太可爱了吧！

超级喜欢用emoji的娜比这身紫色Tee搭配紫色滑板鞋也是趣味十足了，还很贴心地po了紫色的emoji！

荧光黄色也可以get哦，还有同样配色的鞋带和emoji！

身穿一身牛仔服并佩戴荧光色Chanel PVC包包的娜比，也未免太小清新了吧！

宋祖儿

和欧阳娜娜是好闺蜜的宋祖儿也是个越长越美的少女！看看这个同样爱用emoji和爱穿亮色Oversize Tee的小姐姐就知道，果然在一起玩的少女们都是越来越像哟！

宋祖儿这套在机场的穿搭真是少女心十足了！浅黄色背带裙内搭图案Tee，再另搭配橘色Vans滑板鞋。这套穿搭最大的一个亮点是宋祖儿背的这款Furla的Hello Kitty包包，也太可爱了吧！

把碎花吊带裙外穿的宋祖儿也是甜美十足，小姐姐和少女风很配哦！

孙怡

孙怡浑身上下所散发的少女感丝毫让大家察觉不到她已经是位辣妈了！这件粉色外穿的slip dress跟孙怡本人一样，都是少女感爆棚！

Gucci彩色logo帽衫搭配粉色GG Marmont爱心包包真的无敌可爱，下衣失踪尽显孙怡的大长腿。

这件覆满黄色亮片的外套真的超级吸睛！无论在颜色还是质感上都别具一格。

平日街拍里孙怡的私服也是相当时髦的！相近色的top+裤子搭配亮色包包非常有点睛的效果。

沈月



最后是在最近非常火的电视剧《流星花园》里饰演女主角的沈月，自带清纯气息的沈月穿衣的风格也是很小清新的哟。漫画图案的Tee搭配绿色条纹长裙既优雅又可爱。

看沈月小白鞋上的可爱图案就知道她的内心果然还是个少女！黄绿相间的Tee也十分有色彩碰撞的感觉呢。

这个大大的爱心图案卫衣搭配波点阔腿裤简直萌极了！

最后这个连衣裙真的是COCO第一次见到，遍布了卡通的寿司和日本小吃的图案。哇，这个连衣裙不是个小可爱可能真的hold不住！

怎么样，看了这么多女明星的清新少女搭，你学会了吗？