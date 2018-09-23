都说豹纹又low又土 可我穿上就成了全场最靓

导语：豹纹一直以来给人的形象都是俗、妖、low、难驾驭。可偏偏却在每个季度都被设计师们无限循环利用。明星们也对豹纹爱不释手，别说演出时的夸张造型，就连出街也都豹纹穿在身。（来源：瑞丽网）

左中右依次为 Chalayan、Tom Ford、Victoria Beckham 2018 Fall/Winter Paris Fashion Week Runway

左中右依次为Haider Ackermann、Badgley Mischka、R13 2018 Fall/Winter Paris Fashion Week Runway

奚梦瑶抓住了夏天的最后一丝温度，用豹纹复古翻领T恤搭配黑色短裤展现清凉。腰间的金色圆盘腰带豪气十足，倒也画龙点睛。

蔡依林同样用豹纹裙开启秋天，虽然两身豹纹裙都花哨的要命，却也利用色调、拼接等处理让裙子乱中有序，chic十足。

最好copy的是大幂幂带货的这款豹纹半裙，搭配豹纹波鞋减龄满满。

Linda Tol亲身示范吊带豹纹裙的低调诱惑。看似性感的豹纹裙搭上slipdress这款裙装反而负负得正摆脱了暴露，显得高级起来。

这时的你是不是也在诧异，为什么豹纹穿在明星博主身上好看到哭，而在自己身上就变乡村非主流？其实穿豹纹是有诀窍的。

1 半身豹纹穿法

豹纹最怕的就是乱，而half half的半身穿法对于豹纹单品来说再合适不过了。用单色搭配豹纹既能中和豹纹的华丽又能给打造沉稳的LOOK。

不管是长裙还是短裙，街拍中最常见的便是豹纹半裙搭配黑白上装的组合。不过上衣塞进裙子里或者直接选择短款上衣才是正解。

豹纹半身穿法第二件常用的单品便是衬衫了，衬衫的实用性于一年四季都能穿，不管是打底还是外穿，豹纹的纹路都能为层次感加分。

类似于衬衫的豹纹夹克也是不错的选择，用它搭配高腰短裤既能凸显腿部修长又能为你的换季时期调节温度。

如果不是走欧美范儿，或者对双腿无比自信，瑞酱还是不给你推荐这款豹纹裤装，毕竟豹纹裤显腿粗不是一点点。

单品推荐

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2 利用onepiece豹纹单品

都说了豹纹怕乱怕复杂，那么把豹纹元素用在onepiece单品上自然不会错。

onepiece豹纹连衣裙一定要选择合身的，但不要过于服帖，不然你走的就是“时尚小野猫”的性感路线。

比较休闲的卫衣裙搭配彩色豹纹更具时尚感。给腰间加上一个松紧收腰休闲又修身。

3 小面积豹纹点缀

小面积的豹纹点缀能够成为整身look的点睛之笔，既不会俗气又利用了豹纹的抢眼，让你无法不闪亮。

用豹纹吊带打底穿混搭正式感颇为强烈的西装自然能够混搭出时尚感满分的chic造型。

包包和鞋子这种小物的点缀更是不喧宾夺主的展现了豹纹的活泼与狂野。

除此之外，还要给你们安利外披这种适合秋天的小物，既能应对多变的温度，又能加持层次感，选择豹纹印花时要增加透明度。

4 同色系豹纹穿搭

最后要跟你们讲的是最难驾驭不过也最出彩的同色系整身豹纹穿搭，这样的搭配你需要1 姣好的身材，2 强大的气场。

选择整身豹纹穿搭时请认准一个重点：同色！同色！同色！重要的事情说三遍。

一般来说不推荐你选择不同花纹，即使是豹纹也要密度、大小、等均相同的图案以及颜色。

如果豹纹的面积占得比较小，可以尝试顺色穿搭，比较不会出错的咖色系值得一试。