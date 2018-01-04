导语：据《女装日报》援引知情人士消息所做的报道，Elbaz与苹果之间尚没有展开任何合作项目，目前前者也未有加盟入职后者的计划。

Alber Elbaz新动向继续成谜 之前去苹果的消息被打假了

前不久传出的Lanvin前创意总监Alber Elbaz即将入职科技巨头苹果的消息，在2018年一开年就被打假了。

据《女装日报》援引知情人士消息所做的报道，Elbaz与苹果之间尚没有展开任何合作项目，目前前者也未有加盟入职后者的计划。这与此前欧洲时尚资讯网站mffashion.com在图片社交网站Instagram发布的信息相悖。按照mffashion.com的说法，Elbaz将很快加入苹果公司，负责一个秘密的时尚项目运营。

不过，现在还很难说Alber Elbaz与苹果合作的消息纯属又一次乌龙。因为苹果及Elbaz都拒绝对该消息做出回应。苹果代表给出的理由是遵循公司的相关公关规则。而Elbaz延续了他一惯回应其工作动向传闻的方法——沉默——他曾在10月接受《女装日报》采访时给出经典回复：“你知道的，沉默很美。”

Alber Elbaz新动向继续成谜 之前去苹果的消息被打假了

自从Elbaz在2015年因与品牌管理层矛盾激化而离开工作了14年的Lanvin，他的职业生涯何去何从就成了整个时装界最为关心的话题之一。在苹果之前，Dior、Oscar de la Renta等品牌都曾是传言中Elbaz的新东家。但最后，这些消息被证明只是一场又一场八卦。

直到现在，Elbaz看起来还在游戏人生，似乎没有复出的打算。他在离职后新开通的Instagram里充满着旅行、朋友聚会的照片。工作只是见缝插针地安排几样。而且他最主要的工作还是参加活动和做演讲，即使偶尔做点设计，也都与服装没多大关系——2016年10月，他与法国香水商Frédéric Malle合作设计了一款女士香水；2017年3月，他和匡威合作推出了联名系列球鞋。

这些都引人忍不住猜测，他是不是刻意地想避开服装设计的领域。这为他加入苹果公司的传闻增添了可信度。

更何况，苹果近年来的确一直在吸纳时尚界人才，就像时装设计师Alexnader Wang成了Apple Music的DJ，Burberry的前CEO Angela Ahrendts加入苹果变身为向CEO Tim Cook直接汇报的零售业务副总裁。因此，苹果会邀请Elbaz加盟并不是天赋夜谈。

Alber Elbaz新动向继续成谜 之前去苹果的消息被打假了

有趣的是，Elbaz本人对于科技公司的态度也很开放。他在2016年于清华大学的演讲中曾公开谈论过自己在参与Apple Watch发布会后对时尚与科技融合的印象：“时装界的未来会是科技与时装人文特性与美学特性的结合。”