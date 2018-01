导语:最近时尚电商网站 Lyst 公布了 2017 年时尚界用的最多的时尚词汇:权力(Power)、觉醒(Woke)、宣言(Statement)、花卉(Floral)、千禧一代(Millennial)、特大(Extra)、阳刚的(Masculine)、邪典(Cult)、丑(Ugly)、纯素食主义(Vegan)。(转自:好奇心日报)

Lyst 是一个 2010 年在伦敦创立的时尚电商网站,最早以“时尚搜索引擎”的形态出现,2014 年加入了一次性付款购物功能,可以将来自不同品牌、设计师、百货商店的产品在网站上一次性结账。除此之外,Lyst 上也拥有打折提醒功能,消费者可以选择收藏之后,接收产品打折信息。

这些词汇是 Lyst 分析了超过 30000 篇时尚报道,囊括 100 个不同的时尚和生活方式媒体统计得来。

2017时尚界谈论最多的词汇是什么

“We should all be feminists” T 恤,Dior,图片来自:Getty image

排名前三的权力(Power)、觉醒(Woke)、宣言(Statement)都与政治相关。你很难不感受到 2017 年全球政治的动荡不安,时尚行业也是一样。因此在纽约时报举办的奢侈品峰会上,时尚和政治的关系成了一个重要的议题。

时装周上的政治宣言随处可见,Dior 把“We should all be feminists”简单直白地印在了秀场的 T 恤上,售价 710 美金;美籍尼泊尔裔设计师 Prabal Gurung 也在秀场上将“The Future is female”、“I AM AN IMMIGRANT”等标语直印在 T 恤上。

觉醒(Woke)这个词同后真相一起加入了牛津词典,它意味对政治和文化环境保持觉醒,清楚知道你正处于怎样的环境中,尤其在针对种族不平等和美国社会上发生诸如枪击这样的事情。#staywoke 成了热门话题,这个标语也被印在 T 恤上。

2017时尚界谈论最多的词汇是什么

权力也与女性赋权、种族平权等问题不无关系。如今秀场上,使用清一色的白人模特绝对是会被媒体拿出来作为缺乏多样性的例子示众。成衣上的联系则是权力套装,80 年代 Armani 引领的权力套装又流行起来了,从 Vetements、Saint Laurent 到 Balenciaga。Armani 本人曾说过他的目标是“让年轻女士们(男士们)变得更有力量、更富进取心,即便是妙龄少女(少男)也不自视柔弱和幼稚,而是显得成熟和稳重”。也就是说,你缺什么,就先穿成你拥有它的样子。这也是为什么权力套装在 80 年代职业女性中流行的原因,因为缺少权势。

花卉(Floral)、千禧一代(Millennial)、特大(Extra)则很直白,千禧一代是人们最关注的消费群体,花卉和夸张廓形的衣服依旧流行。

2017时尚界谈论最多的词汇是什么

“丑”字上榜还要感谢巴黎世家。宜家包、Crocs X Balenciaga 洞洞鞋、爸爸款旅游鞋(“ulgy shoes”)在Demna Gvasalia 的手上都变成了热门单品。尽管总是被吐槽搞噱头,但是从某种程度上来说,Gvasalia 也算给排挤丑的时尚界带来了真正的多样化。

邪典(Cult)代表着小众时尚的品味;阳刚(Masculine)可能与无性别风的风潮有关;至于素食主义(Vegan),很多人认为是今年以 Gucci 宣布不再使用动物皮毛为代表,引发对于动物保护和企业道德的讨论,不过减肥和冥想的生活方式也贡献了不少吧。