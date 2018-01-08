导语：近日，中国电子商务协会发起成立了奢侈品鉴定中心。

奢侈品打假有了国家队

图片来源：Jing Daily

对于不在少数的奢侈品顾客而言，买到的商品，尤其是通过电商平台、私人店铺等第三方渠道买到的，究竟是真是假，一直是笼罩在心上的一团疑云。随着各大电商平台纷纷加强与奢侈品牌合作，顾客对于通过网络渠道购买奢侈品的方式越来越接受。但与此相伴的事实是，平台三不五时总还是会被曝光售假问题。这样的忧虑更甚。

市面上虽然已有一些奢侈品鉴定机构，但数量有限，不是人人有机会前往，而且机构的资质参差不齐，同样让人不敢放心。现在有一则好消息是，一支“国字号”队伍加入了解决这一问题的阵营，以后顾客买了奢侈品想查真假有了一个新途径。

奢侈品打假有了国家队

这支“国家队”即中国电子商务协会发起成立的奢侈品鉴定中心。据官网介绍，该中心隶属于中国电子商务协会，旨在研究中国奢侈品行业的鉴定技术与标准，并期望整合奢侈品行业的互联网商业资源。具体来说，该中心可以提供个别商品的真伪鉴定，也将通过商户认证等手段，从商品销售更上游环节解决奢侈品假货问题。

目前，官网“鉴定查询”一栏已上线鉴定查询和认证商家两项功能。前者支持顾客输入商品证书编码查询商品真伪。后者可通过输入商家名称以核实商家资质。

该官网同时已开放商家在线申报与审核认证平台。按照“认证服务简介”内容，中国电子商务协会发起成立的奢侈品鉴定中心将会对每一家申请进行认证的商户以及下属从业人员进行技能等方面的测试和鉴定。合格者会被发予“中国电子商务协会奢侈品鉴定中心认证证书”。

奢侈品打假有了国家队

不过，需要提到的是，该中心目前还在建立的初步时期。鉴定以及商户认证服务还需要等待一段时间来完善，就像仅通过证书号码辨别真伪并不能说是万无一失，许多经验丰富的鉴定师人眼观察也容易出事，而目前在官网能查询到的有效资讯也还比较少。

中国电子商务协会奢侈品鉴定中心成立后已率先设立了鉴定技术交流委员会以及人工智能鉴定技术评估指导委员会等专注于奢侈品鉴定技术研究推广的机构，而且已吸纳多名专业鉴定师和技术力量加入其中。而为了搭建奢侈品商户线上认证体系，中心的各地合作机构也已在筹建中。