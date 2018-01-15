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开云集团分拆Puma股份 引投资者不满致股价大跌

2018年01月15日 09:49 新浪时尚
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　　导语：法国奢侈品集团开云集团（Kering）周四表示，为更好的专注于奢侈品领域，将分拆旗下德国运动品牌 Puma（彪马）多数股份。

开云集团分拆Puma股份开云集团分拆Puma股份

 

　　开云计划把所持 Puma 86%股份中的70%分配给公司股东，己方保留16%。分拆完成后，开云集团控股公司 Artémis 将拥有 Puma 29%股份，成为品牌长期战略股东。本次交易中，罗斯柴尔德（Rothschild）和 d’Angelin 担任开云的顾问，摩根大通（JP Morgan）担任 Puma 的顾问。

　　自十年前收购 Puma 以来，投资者一直希望拥有 Gucci， YSL 和 Bottega Veneta 等奢侈品牌的开云集团能出售这项非奢侈品业务，但他们显然不满意这个“分拆”方案，自1月11日消息宣布到1月12日周五收盘，Puma 股价大幅下滑10.3%至 318.5欧元，当前市值为48亿欧元，低于开云当年53亿欧元的收购价格。与之形成对比的，开云的股价在消息宣布后一度上涨超过一个百分点，创历史新高，但随后又明显下滑，周五收价为 408.90欧元，和消息公布前基本持平。

　　Raymond James 分析师 Cedric Lecasble 指出，Puma 分拆股份“显然不是中小股东最佳的退出方案，至少从短期来看是如此”。部分投资者曾希望 Puma 以高价卖出，找到另一个强大的金主。一位证券交易人表示：“市场对本次交易并不满意，他们想要的是品牌整体出售。”美林银行（Bank of America Merrill Lynch）将Puma的股票评级从“买入”下调至“减持”。

　　尽管有买家表示对 Puma 感兴趣，但开云并不希望将其出售给第三方。知情人透露，分拆 Puma 是 Pinault 家族将来能继续享受品牌未来潜在价值的唯一方式，目前品牌没有采取任何正式的出售程序。

　　Puma 的 CEO Bjoern Gulden 则表示，分拆并不会因协同作用减弱而影响品牌业绩，而作为一家独立公司，Puma 能加快决策速度，今后也会继续推行现有战略。“有很多人对我们感兴趣，但（分拆股份）是我们最好的选择。别忘了 Pinault 家族还可以间接或直接持有公司45%股份，我相信在需要帮助和支持的时候，他们不会置之不理。”

　　继多年的苦苦挣扎后，Puma 在 Bjoern Gulden 的领导下成功将时尚元素融入运动服饰以吸引年轻一代，在专注于足球、跑步和赛车等主流运动品类的同时，聘请歌坛天后 Rihanna 出任品牌创意总监瞄准女性运动市场，成为继 Nike、Adidas 之后的第三大全球运动装备生产商。受益于表现出众的运动鞋系列，品牌去年接连三次上调了全年利润预期。

　　也有不少分析师看好本次交易：分拆完成后，Puma 的流通股规模将从目前的14%扩大至55%，更便于投资者交易股票。德国私人银行 Berenberg 分析师表示：“我们欢迎这样的转变，如果分拆成功，本次是 Puma 近10年来再次成为可投资资产。同时，开云也能更专注于有增长价值的奢侈品业务。”

　　尽管开云依旧面临来自规模更大的 LVMH 集团的竞争，但奢侈品行业回春，中国市场旺盛的需求，推动集团旗下主力品牌 Gucci 和 YSL 强势稳步增长。分析师表示，开云集团旗下包括 Balenciaga 在内的众多时尚品牌拥有强大的增长潜力。

　　近年来，为更好的专注于奢侈品业务，开云已经陆续剥离了全部零售业资产，包括 CD 和书籍业务 Fnac、电商网站 La Redoute。集团目前仅存的体育和生活方式品牌为2011年以6.08亿美元收购的加州滑雪装备品牌 Volcom，未来时机合适，该品牌也极有可能被出售。当被问及 Puma 是否会收购 Volcom 时，Bjoern Gulden 给出了否定回答，并言明公司目前的重点是 Puma 和高尔夫品牌 Cobra。“拥有更多的组合品牌不在我们目前的计划中。”本次交易还需经过董事会批准，开云将于今年4月26日举办年会。

标签: 股价PUMA奢侈品

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