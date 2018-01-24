移动客户端

汪峰登歌手初衷 支持原创音乐人 不能饿死音乐

2018年01月24日 16:16 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：新一季《歌手》正在热播，首发阵容自发布后就引来极大关注，在这一季节目的首发名单上，出现了这样一个名字：汪峰。对于这个名字，有人感到惊奇，论汪峰的音乐成绩，这样的乐坛现役大将无需参与这样的高压音乐竞赛；但也有人感到情理之中，作为自幼学习小提琴，毕业于中央音乐学院的他，早就该来了。（来源：娱乐神算子）

　　毕竟顶级歌手的“华山论剑”该有这样一直专注于音乐的“大将”。在一片喧喧嚷嚷的讨论中，《歌手》已播出两期，新的征程也即将开启。于是“歌手”之路上有了《无处安放》深藏的自在情深与默默守候；有了别出心裁的二次元尝试《普通Disco》；而第三期的参赛作品《下坠》也让乐迷充满了期待。

汪峰拉小提琴汪峰拉小提琴

　　一直忠于音乐，定义热爱与激情，汪峰自备700首歌单的认真，近乎执拗，或是源于内心深处不可妥协的“音乐诚意”！这也许就是歌手的本质，遇到以真章见分晓的“歌手”舞台，自然缘不可妙，而观众也从中感受到了这份真挚，相信正是这份对于职业的赤诚，与源自几十年音乐生涯的本能，让观众感受到了“歌手的本质，不忘的初心。”

　　毕业于中央音乐学院的汪峰，自带天生骄傲的学院派，有别于明星身份的“音乐家”，更像是专注于研究创作的艺术人。出道多年，一直以梦想张力贯彻着自我音乐的半径圈。。。从很多大热的歌曲中，不难发现那种对音乐的“赤裸心境”！有一种“桀骜浪漫的不羁”质感，而又有一种强烈挣脱现实束缚的昂扬生命力，近乎理想主义的赤子之心，正是行走多年的信仰，多少人羡慕着这样的心境。。。。听者多多少少也会从中找到某个时刻“遗失的自己”，以及那冷却的热情。

舞台上的汪峰舞台上的汪峰

　　最浪漫的事，不外乎做自己真正热爱的事，围绕着梦想而转，为好的音乐而变。

　　从他开始唱歌、写歌那一天，这中间二十多年，他只唱自己的歌，但是在歌手，他可以选择唱那些他喜欢的、其他创作者及歌手的作品。这个对于他来说，是一个从未有过的体验。对观众而言，也是大胆尽兴的惊喜，包括其中一些优秀但小众的歌曲。

　　“我希望通过这个舞台，让观众听到不一样的音乐，如果可以将一两首歌唱红，就是最棒的肯定”，汪峰也期待着自己的新尝试，“每期的作品都是精心挑选过的，不一定是大家所熟知的，但绝对是非常棒的音乐作品”，这对于他来说又是一个特别的意义。

　　尊重原创，尊重音乐，经过艺术的加工修饰，变为更美妙的音符，于观众于自己都是最佳的创作过程。在16年，他参加《星空演讲》时就有说过，“钱给一个音乐人带来的不是享乐，而是尊严，音乐人只有有尊严地创作，才有机会创造出更好的音乐。”

倾听自我音乐的汪峰倾听自我音乐的汪峰

　　作为音乐界先“富”起来的一部分人，他认为自己有义务去做点儿什么。因此他创办了一个叫“碎乐”的音乐项目。希望这个项目能够帮助所有的创作者，让这些创作者的作品给他们带来收益，希望每个认真做音乐的人，能够通过他们的努力，他们的才华养家糊口，甚至创造优越的生活。

　　他期望改变这些创作者的现状，因为这样受益的将不止是他们，也会是我们，我们将有机会听到之前没有途径听到的歌，听到我们从前难以想象的音乐形式。这也是他登上《歌手》舞台的初衷—— 无论他走到什么样的地位、取得什么样的成绩，音乐始终驾驭在他的名字之上，也正是因为音乐，无论他选十几岁孩子们写的歌，或是六七十岁老者的歌，都是以音乐为第一标准，只有这样纯粹的标准，才可以打动汪峰自己，并且也触动人心。

尽情歌唱的汪峰尽情歌唱的汪峰

　　最后，用汪峰曾经的一句话作为结尾，“不能饿死音乐”，以热爱做供养，我看到了一个用音乐告慰时代的音乐先锋。

标签: 汪峰音乐人歌手

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

姑娘穿着朴素去参加同学聚会，没想到遭这样侮辱，太现实

[详细]
2018年01月02日 08:42
同学 姑娘 朴素 穿着 聚会

气质收腰丝绒连衣裙

[详细]
2017年12月26日 12:34
连衣裙 丝绒 衣服 外套 珍珠

美女洗纹身看着都疼，掏钱买罪受，关键还掏两次

[详细]
2018年01月21日 21:45
纹身 美女 关键

偷车贼在美女车边提裤子，究竟发生了什么？

[详细]
2018年01月12日 11:20
美女 裤子 偷车贼

时尚美妆潮流【日常温柔豆沙紫色妆容】来迟了的圣诞节妆容~ ​

来迟了的圣诞节妆容~ ​[详细]
2018年01月09日 21:10
妆容 美妆 时尚 潮流 豆沙