汪峰登歌手初衷 支持原创音乐人 不能饿死音乐

导语：新一季《歌手》正在热播，首发阵容自发布后就引来极大关注，在这一季节目的首发名单上，出现了这样一个名字：汪峰。对于这个名字，有人感到惊奇，论汪峰的音乐成绩，这样的乐坛现役大将无需参与这样的高压音乐竞赛；但也有人感到情理之中，作为自幼学习小提琴，毕业于中央音乐学院的他，早就该来了。（来源：娱乐神算子）

毕竟顶级歌手的“华山论剑”该有这样一直专注于音乐的“大将”。在一片喧喧嚷嚷的讨论中，《歌手》已播出两期，新的征程也即将开启。于是“歌手”之路上有了《无处安放》深藏的自在情深与默默守候；有了别出心裁的二次元尝试《普通Disco》；而第三期的参赛作品《下坠》也让乐迷充满了期待。

汪峰拉小提琴

一直忠于音乐，定义热爱与激情，汪峰自备700首歌单的认真，近乎执拗，或是源于内心深处不可妥协的“音乐诚意”！这也许就是歌手的本质，遇到以真章见分晓的“歌手”舞台，自然缘不可妙，而观众也从中感受到了这份真挚，相信正是这份对于职业的赤诚，与源自几十年音乐生涯的本能，让观众感受到了“歌手的本质，不忘的初心。”

毕业于中央音乐学院的汪峰，自带天生骄傲的学院派，有别于明星身份的“音乐家”，更像是专注于研究创作的艺术人。出道多年，一直以梦想张力贯彻着自我音乐的半径圈。。。从很多大热的歌曲中，不难发现那种对音乐的“赤裸心境”！有一种“桀骜浪漫的不羁”质感，而又有一种强烈挣脱现实束缚的昂扬生命力，近乎理想主义的赤子之心，正是行走多年的信仰，多少人羡慕着这样的心境。。。。听者多多少少也会从中找到某个时刻“遗失的自己”，以及那冷却的热情。

舞台上的汪峰

最浪漫的事，不外乎做自己真正热爱的事，围绕着梦想而转，为好的音乐而变。

从他开始唱歌、写歌那一天，这中间二十多年，他只唱自己的歌，但是在歌手，他可以选择唱那些他喜欢的、其他创作者及歌手的作品。这个对于他来说，是一个从未有过的体验。对观众而言，也是大胆尽兴的惊喜，包括其中一些优秀但小众的歌曲。

“我希望通过这个舞台，让观众听到不一样的音乐，如果可以将一两首歌唱红，就是最棒的肯定”，汪峰也期待着自己的新尝试，“每期的作品都是精心挑选过的，不一定是大家所熟知的，但绝对是非常棒的音乐作品”，这对于他来说又是一个特别的意义。

尊重原创，尊重音乐，经过艺术的加工修饰，变为更美妙的音符，于观众于自己都是最佳的创作过程。在16年，他参加《星空演讲》时就有说过，“钱给一个音乐人带来的不是享乐，而是尊严，音乐人只有有尊严地创作，才有机会创造出更好的音乐。”

倾听自我音乐的汪峰

作为音乐界先“富”起来的一部分人，他认为自己有义务去做点儿什么。因此他创办了一个叫“碎乐”的音乐项目。希望这个项目能够帮助所有的创作者，让这些创作者的作品给他们带来收益，希望每个认真做音乐的人，能够通过他们的努力，他们的才华养家糊口，甚至创造优越的生活。

他期望改变这些创作者的现状，因为这样受益的将不止是他们，也会是我们，我们将有机会听到之前没有途径听到的歌，听到我们从前难以想象的音乐形式。这也是他登上《歌手》舞台的初衷—— 无论他走到什么样的地位、取得什么样的成绩，音乐始终驾驭在他的名字之上，也正是因为音乐，无论他选十几岁孩子们写的歌，或是六七十岁老者的歌，都是以音乐为第一标准，只有这样纯粹的标准，才可以打动汪峰自己，并且也触动人心。

尽情歌唱的汪峰

最后，用汪峰曾经的一句话作为结尾，“不能饿死音乐”，以热爱做供养，我看到了一个用音乐告慰时代的音乐先锋。