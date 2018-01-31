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120岁的Rimowa换了Logo

2018年01月31日 09:54 新浪时尚
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　　导语：新形象包括改良了的标志、会标和新包装。

　　题图来源：rimowa

　　在即将到来的120周年庆典前，RIMOWA于近日推出了新的视觉形象。品牌声称，新的标志体现了“德国Maison的DNA及品牌的创新能力”。

　　RIMOWA自1898年成立以来，一直以传统和创新为核心。为了庆祝公司即将成立120周年，由德国设计工作室Bureau Borsche、伦敦设计机构Commission Studio以及品牌内部的创意团队合作，RIMOWA联合首席执行官Alexandre Arnault和RIMOWA首席品牌官Hector Muelas领导设计而成。

　　它们研究了这些年来徽标的演变，指出早期的版本更具功利性——在上个世纪之交流行的德国老字号的字体。而新的标志中，Rimowa选择了一个既多功能，又能反映出行李箱奢华功能性的字体——一个将其手提箱形象与当代特色相结合了起来的，线条较薄、干净的无衬线字体，搭上旧标志的弯曲线条，而且从品牌发布的调色板中选取了黑白色调和灰色调。

　　“新的标志主要在两个地方做了改变，首先是形状，其次将蓝色替换为了中性色调。”Alexandre Arnault说道。

新形象包括改良了的标志、会标和新包装。新形象包括改良了的标志、会标和新包装。

　　原标示

新形象包括改良了的标志、会标和新包装。新形象包括改良了的标志、会标和新包装。

　　新标志

　　LVMH首席执行官Bernard Arnault25岁的儿子Alexandre Arnault，在一年前向集团建议收购Rimowa不久后，LVMH就以6.4亿欧元的价格，收购了这个德国高档箱包品牌80%的控制性股权，由Alexandre Arnault出任品牌新的CEO，与 Dieter Morszeck 共同负责公司的日常运营。

　　Alexandre Arnault 曾表示：“我多年以来一直是 RIMOWA 的忠实用户，他们对行李箱行业的发展做出了巨大的贡献。很荣幸能够成为他们的一员。”

新形象包括改良了的标志、会标和新包装。新形象包括改良了的标志、会标和新包装。

　　而Bernard Arnault也曾表示支持非常支持这次收购：“RIMOWA 是一家拥有独特历史的传奇公司。他们与LVMH集团一样，充满了创新精神，希望能够给消费者带来最高质量的产品。我很高兴他们能够成为我们旗下的第一家德国公司。

　　从传统铝制旅行箱到高科技聚碳酸酯材料制成的轻量旅行箱，RIMOWA作为德国旅行箱高端品牌，沟槽式设计是它最显著的特征。此次，随着新标志的推出，Rimowa还推出了一个由公司原创灵感而来的新字母组合，一个用铆钉固定的带缎带拎手的购物袋，以及带有凸起线条的印有手提箱图案的纸制品。

标签: 旅行箱

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