QQ推出YSL和Burberry专属红包 只抢到一毛也值了

导语：春节快到了，你最期待什么？阖家团圆的氛围？热闹喜庆的跨年节目？还是社交软件里的“红包雨”？讲真，这三条都挺想要。

2月5日，腾讯QQ在北京举办“QQ走运红包媒体沟通会”，正式公布QQ2018年春节期间推出的“走运红包”。从除夕到初八期间，手机QQ将针对用户个人红包推出“联名限量款红包”——用户在给好友发QQ红包的时候，可以选择Ferrari、BURBERRY、KENZO、YSL beauté四个等品牌的个人专属红包。

据悉，QQ在春节期间将派发2亿“走运红包”。一种是在除夕当天19：00开始至23：30，手机QQ界面右上角会有挂件入口，下拉进入后即可浏览2017年QQ运动步数总结，并领取四个“走运红包”。另一种是从初一至初三每天早上9：00开始至晚23：50截止，用户每走100步即可获得一个抽红包机会，每天最多可以换取100次抽红包机会。

与往年春节的红包玩法不同，2018年QQ“走运红包”更加注重引领用户走出家门。腾讯公司社交网络事业群QQ支付联合产品部总经理贺飏表示，QQ“走运红包”不只倡导大家单纯地走动，更希望通过“走”这个动作，让大家过年期间走亲访友、开拓视野、锻炼身体。

而此次奢侈品牌与QQ红包合作，可以说抓住了中国新年这一特殊节日，实现了从单一的广告方式到多元化的互动。近几年支付宝、微信、QQ等平台，分别在春假期间推出集福、摇一摇等抢红包方式，俨然成为了中国新年不可或缺的一个庆祝环节。

另一方面，从小程序界面上的广告，到推出品牌专属的QQ红包样式，随着中国市场上数字化程度的不断提高，更多的奢侈品牌开始“入乡随俗”，此次加深与红包的合作对品牌来说是一个绝佳的展示机会，同样，对腾讯QQ来说，有特色的红包图样能增添春节期间抢红包的趣味性，无形中增加用户流量。

其实奢侈品牌在每年都会推出品牌的专属红包，与长辈喜爱的传统大红色红包不同，奢侈品牌的红包往往添加了很多具有品牌特点的设计。

比如说，LV 今年推出的狗年红包，采用了一贯的背面包扣的设计，正面以生肖狗为主题，加入了5种不同类型的狗狗图案。

Hermes的红包则显得非常可爱。正面整个设计为了狗狗的正脸，打开封面还可以插上两个金色的狗耳朵，配上“新年福旺到”的文字，既表达了新年祝福，又突出了狗年“旺（汪）”的主题。

Dior今年为中国新年准备的红包被网友评为春节“无形骂人神器”。红色的红包上除了Dior的品牌标识，只有单个一个“狗”字，与发红包相比，究竟收不收这个红包也许更令人头疼。

日本服装品牌三宅一生的红包，则呈现了中国新年一贯的中国红，加入了金线勾勒出的几何图案，少了生肖和春节的属性，每年过年都可以使用。

Ferragamo（菲拉格慕）也在红包上画上了狗狗的图案。与普通金线勾勒的图案不同的是，它的红包上都用各种颜色画上了花花绿绿的十只狗，显得格外的热闹。