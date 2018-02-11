79岁设计师Carolina Herrera退位让贤 母公司Puig松了一口气

导语：纽约知名设计师品牌 Carolina Herrera 近期表示，退出纽约时装周，改在曼哈顿现代艺术博物馆（Museum of Modern Art）发布2018秋冬系列。（文章来源：华丽志）

与此同时，现年79岁的品牌同名创始人 Carolina Herrera 夫人将在大秀结束后离任创意总监一职，由美国设计师 Wes Gordon 接任。Wes Gordon 加入 Carolina Herrera 任创意顾问已有一年时间，他毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，曾在 Tom Ford、Oscar de la Renta 实习，后于2009~2016年间在纽约经营同名女装品牌，加入 Carolina Herrera 后他暂停了个人品牌活动。

尽管不再参与品牌设计工作，但 Carolina Herrera 夫人表示：自己还没有退休。之后，她将出任品牌全球大使。“我很期待能继续在全球范围内代表品牌和我们的作品。也很高兴 Wes Gordon 能加入我们。”她说道：“他是推动品牌持续发展的合适人选。”

Carolina Herrera 的两个女儿 Carolina Herrera Báez 和 Patricia Lansing 分别在马德里的香水部门和纽约的设计工作室任职。此外，在 Carolina Herrera 夫人的支持下，品牌迄今还在与摄影师 Mario Testino 合作。多位男模特此前曾指控这位秘鲁摄影师行为不端，品牌高管暂未透露今后是否还会与这位摄影师合作。

Carolina Herrera

生于委内瑞拉的 Carolina Herrera 夫人曾是纽约上流社交圈的名人，以独特的着装风格著称，上世纪六七十年代曾担任意大利奢侈品牌 Pucci 的公关负责人。在美国版《Vogue》前任主编 Diana Vreeland 的鼓励下，她于1981年在纽约创立了同名品牌，在传统精致的高定服装中融入更多的实用性，被冠以“优雅女王”的称号。她的作品受到几任美国总统夫人——杰奎琳·肯尼迪、米歇尔·奥巴马、米兰妮·特朗普等人的青睐，Renee Zellweger 等好莱坞明星以及众多社交名媛也都是品牌的粉丝。

1980年代末期，西班牙香水时尚巨头 Puig 集团获得了 Carolina Herrera 的品牌授权，在全球范围内大力拓展香水业务。1995年，Puig 整体收购了Carolina Herrera 公司，2008年推出了成衣品牌 CH Carolina Herrera。

发展至今，Carolina Herrera 品牌和授权业务包括成衣、婚纱、眼镜、香水和配饰，运营有350家 CH Carolina Herrera 门店和4家 Carolina Herrera New York 精品店，产品在全球105个国家有售。

据2012年最后公开发布的经营数据显示，Carolina Herrera 2011年的销售额为13亿美元，大部分源自 Puig 集团独家授权经营的香水业务。知情人透露，品牌如今的总销售额约为15亿美元左右。

Carolina Herrera品牌网站

对 Puig 集团来说，Carolina Herrera 夫人离职或许是“一件好事”。这些年来，Carolina Herrera 夫人强势的行事风格让 她与品牌管理团队及 Puig 集团发生过多次“争执”。Puig 高管层有意让 Carolina Herrera 夫人放权，为品牌注入新鲜血液。

2016年2月，Carolina Herrera 夫人的助手 Hervé Pierre 在为品牌效力15年后离职。不少人对此很是疑惑，毕竟当时 Hervé Pierre 的几个作品系列都屡获好评。半年后，Raffaele Ilardo 加入品牌担任设计副总裁，但不久后也离职了。

2015年10月，Laura Kim 和 Fernando Garcia 设计师二人组被 Carolina Herrera 聘为品牌顾问。2016年7月， Carolina Herrera 前品牌副总裁 Francois Kress 以100万美元的薪酬聘请 Laura Kim 担任品牌设计副总裁，但 Laura Kim 拒绝了这份邀请，随后回归老东家 Oscar De La Renta 任联合创意总监。

2016年12月，Carolina Herrera 为阻止 Laura Kim 和 Fernando Garcia 设计师二人组回归 Oscar de la Renta，将后者告上了法庭。

Laura Kim 代理律师 Neil Capobianco 提交的书面证词显示，Laura Kim 进入 Carolina Herrera 工作后发现 Herrera 夫人本人并没有意识到自己应该逐渐放权，仍认为自己是创意总监，负责公司事务。而根据合同内容，Laura Kim 应当直接向品牌总裁兼 CEO Francois Kress 汇报工作。但 Herrera 夫人频繁越过 Francois Kress 直接干预工作。最终促使 Laura Kim 离职的原因还在于，两人的设计被 Carolina Herrera 夫人全盘推翻。

Wes Gordon 上任后的首个作品系列为2019春季系列，他将直接向公司总裁 Emilie Rubinfeld 汇报工作。